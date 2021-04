Matti ”Fredi” Siitosen kuolema tuli Ismo Sajakorvelle täytenä yllätyksenä. – Ei tullut todellakaan mieleen, että jätetään jäähyväisiä, hän kertoo viimeisestä puhelusta viikko sitten.

Kivikasvot-viihderyhmästä tunnettu viihdetaiteilija Ismo Sajakorpi on järkyttynyt. Hän sai tiedon pitkäaikaisen ystävänsä Matti ”Fredi” Siitosen poismenosta perjantai-iltana.

– Tämä oli täydellinen yllätys, Ismo Sajakorpi sanoo.

– Otin tiedon vastaan järkyttyneenä. Yöunet meni.

He olivat armeijakavereita samalta Reserviupseerikoulun kurssilta.

RUK:n kurssikaverukset Ismo Sajakorpi, Ilkka Hemming, Matti ”Fredi” Siitonen ja Georg Dolivo perustivat kesällä 1965 lauluyhtyeen The Stonefaces. Säveltäjä Toivo Kärki suomensi sen Kivikasvoiksi.

Kivikasvot lyöttäytyivät yhteen reserviupseerikoulussa 1965. Kuva vuodelta 1995. Ismo Sajakorpi ensimmäinen vasemmalla takarivisssä.­

Kivikasvojen tv-ohjelmaa seurasi 70-luvulla jopa 2,5 miljoona katsojaa.

– Puhuin viimeisen kerran Matin kanssa viikko sitten lauantaina, Ismo Sajakorpi kertoo.

Sajakorven mukaan Matti ”Fredi” Siitonen oli tuolloin sairaalassa.

– Ei tullut todellakaan mieleen, että jätetään jäähyväisiä. Puhelusta jäi mieleen, että hän on tulossa sairaalasta kotiin. Hän sanoi, että hän on hyväkuntoinen ja kaikki on hyvin.

– Hän vaikutti positiiviselta.

Sajakorpi ja Siitonen olivat läheisiä ystäviä. Sajakorpi kuvailee heitä voimakaksikoksi, joka ajatteli musiikista hyvin samalla tavalla.

Ystävyys kesti yli 50 vuotta.

– Hän oli uskomattoman monipuolinen laulaja. Hänen korkea tenorinsa oli korkealaatuinen myöskin teknisesti. Hän osasi laulaa myös matalaa.

Mati Siitonen osasi lukea nuotteja sujuvasti. Sitä Ismo Sajakorpi pitää erityisen tärkeänä. Hän oli myös loistava tulkitsija.

– Tulkitsijana hän oli ensiluokkainen. Ei näitä rakkauslauluja voi laulaa vain melodioina, teksti pitää tulla esille.

– Hän on säveltänyt myös paljon toisille artisteille ja itselleen.

Kivikasvot-yhtyeen Joulushow Tampere-talossa 2006. Ilkka Hemming, Ismo Sajakorpi, Fredi ja Vesa Nuotio.­

Viimeksi he näkivät ennen koronapandemiaa. Kivikasvot tapasi pari kertaa vuodessa Helsingissä lounaalla.

– Minä ja Fredi teimme rankasti työtä 2017. Silloin päätimme, että tämä oli tässä, Ismo Sajakorpi muistelee.

Viime yönä Ismo Sajakorpi on ollut valveilla ja muistellut yhteisiä hetkiä. Niitä on paljon.

– Minulla oli opiskelukämppä Mannerheimintiellä. Joskus Fredi päätti tulla sinne yöksi. Heitin avaimen ikkunasta.

– Juteltiin ties mistä, esimerkiksi minkälainen Helsinki oli jääkaudella.

Muistot naurattavat ja koskettavat.

– Minulla oli silloin kylmäkaappi seinässä. Matti sanoi, että nyt huikoo. Löysin emmentaljuustoa ja puolikkaan hapanleivän, joka oli kivikovaa.

– Kaivoin rautasahan ja sahasimme limpun palasiksi, ja söimme hyvällä halulla. Muisteltiin usein tätä.

1971 heidät lähetettiin esiintymään Pakolaiset-gaalaan mykkäfilmiasussa. Fredi oli paksukainen ja Ismo ohukainen.

– Muistan, kuinka Lasse Pöysti sanoi, että älkää jännittäkö.

50 vuoden ystävyyteen mahtuu paljon muistoja. –Kaivoin rautasahan ja sahasimme limpun palasiksi, ja söimme hyvällä halulla. Muisteltiin usein tätä, Ismo Sajakorpi kertoo nuoruusmuiston Matti Siitosen kanssa vietetystä hetkestä.­

Ismo Sajakorpi muistaa ystävänsä hyvänä isoisänä. Lapsenlapset kutsuivat Frediä nimellä Iso.

– Toinen perheen antama lempinimi oli autoilija Aaltonen, kun hän vei lapsenlastaan kouluun ja uimaan.

Ystävän yllättävä poismeno vetää hiljaiseksi.

– Ei voi tietää, mitä elämässä tapahtuu, Ismo Sajakorpi sanoo.

– Jokainen päivä on lahja, hän päättää.