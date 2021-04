Ellen Jokikunnaksen rehellinen kuva hääyöstään naurattaa somessa – puoliso simahti sohvalle

Ellen Jokikunnas on seurustellut Jari-puolisonsa kanssa jo 11 vuotta. Pari meni naimisiin vain kuukausi kihlautumisen jälkeen vuonna 2017.

Ellen Jokikunnas on jakanut hauskoja yksityiskohtia avioparin arjesta ennenkin. Maaliskuussa hän paljasti, millä nimellä hän on tallennettuna puolisonsa puhelimessa.­

Juontaja Ellen Jokikunnas julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jonka hän kertoo olevan otettu hänen ja Jari-puolisonsa hääyönä kolme ja puoli vuotta sitten. Kuvassa Ellen vahtii puolisoaan, joka on nukahtanut sohvalle.

– Enpä olisi 11 vuotta sitten tänään ystävän synttäreillä uskonut, että elämääni tupsahtaa ihmeellinen (ja omituinen) mies jota nykyisin aviomieheksenikin kutsun. Tässä kuva meidän romanttisesta hääyöstä 3,5 vuotta sitten, Jokikunnas kirjoittaa kuvan saatteeksi.

Kommenteissa Ellen paljastaa parin alkaneen seurustella 23. huhtikuuta 2010. Hän päätti merkkipäivän kunniaksi jakaa kuvamuiston hääpäivältään.

Jokikunnas on aiemminkin paljastanut hauskoja yksityiskohtia avioparin elämästä. Maaliskuussa hän kertoi, että hänen puolisonsa on tallentanut hänen numeronsa puhelimeensa nimellä Seksin Ylipapitar.

– Millä nimellä itse olet kumppanisi puhelimessa? Jokikunnas kyseli kuvatekstissä nauraen.

Jokikunnaksen paljastus sai hänen seuraajansa nopeasti villiintymään. Moni naureskeli roisille nimelle, totesi sen olevan nerokas ja paljasti myös oman hellittelynimensä kumppaninsa puhelimessa.

Pari kihlautui seitsemän vuoden seurustelun jälkeen ja meni naimisiin vain kuukautta myöhemmin vuonna 2017.

Jokikunnas on kertonut haastatteluissa, että hänelle on äärimmäisen tärkeää, että puolison kanssa on hauskaa ja huumorintajut kohtaavat.

– On tärkeää voida joka ikinen päivä nauraa toisen kanssa jollekin asialle. Mielestäni arki on paras asia elämässä, ja sitä sitten värittää sellaiset pienet juhlan hetket. Jos arki ei ole ihanaa, on suhteessa ongelmia, Jokikunnas sanoi IS:lle kolme vuotta sitten.

Jokikunnas on puhunut julkisuudessa avoimesti myös parin kohtaamista vaikeuksista. Juontajan ja tämän puolison toiveissa on jo pitkään ollut lapsi, mutta he ovat kärsineet lapsettomuudesta. Pariskunta aloitti runsaat kolme vuotta sitten adoptioprosessin, jota edelsi yli seitsemän vuoden jakso lapsettomuushoitoja.

Jokikunnas kertoi Me Naisille tammikuussa, että hän sai alle kolmekymppisenä tietää, ettei hän voisi saada lapsia perinteisellä tavalla. Vuosien varrella hän on hyväksynyt sen, ettei välttämättä saa koskaan lapsia ja että hän on puolisonsa kanssa kahdestaankin perhe.

Tällä hetkellä pari kuitenkin odottaa innolla adoptiolasta, joka toivottavasti löytyy pian.

– Lapsi on ollut tärkeä ja rakas asia, ja varmaan samalla tavalla luonnollinen valinta kuin niillä, jotka haluavat elää ilman lasta. Jo parikymppisenä, ollessani vielä yksin, pyörittelin ajatusta adoptiosta, koska ajattelin, ettei sillä biologialla ole niin väliä, Jokikunnas kertoi Me Naisille tammikuussa.