Suomalaiset kaverukset rakensivat eurodance-jätti Scooterille näyttävän auton – yhtyeen keulakuva ihastui ikihyviksi lopputulokseen

Autoharrastajien suosiman Latela 6.0 -sarjan päätösjaksossa Late ja Lars tapaavat Tukholmassa legendaarisen eurodance-yhtye Scooterin, jolle Latelan talli on työstänyt erikoisvarusteisen auton lokakuussa julkaistua FCK 2020 -musiikkivideota varten.

Näyttävän näköinen auto on maalattu mustaksi ja lisävarusteista löytyy useita liekinheittimiä. Myös Scooterin keulakuva H.P. Baxxter on ällikällä lyöty, eikä hän ole uskoa silmiään autoa ihastellessaan.

– En voi uskoa, että he tulivat suomesta asti, Baxxter hehkuttaa.

– Saksassa joutuisi putkaan pelkästään tällaisen rakentamisesta, hän naureskelee.

Myös auton rakentajat olivat silmin nähden innoissaan, kun saivat kätellä yhtä eurodance-genren kaikkien aikojen suurimmista tähdistä.

Scooterin keulakuva H.P. Baxxter on haljeta innostuksesta auton nähdessään.­

Kun auto on toimitettu perille, alkavat musiikkivideon kuvaukset, joita Latelan seurue jäi seuraamaan. Yhtäkkiä kuvausryhmä ehdottaa, että jonkun pitäisi mennä auton sisälle operoimaan liekinheittimiä. Vieraat valitsevat yksimielisesti keskuudestaan Laten.

Late ei kuitenkaan saa näkyä videolla, joten hän joutuu ryömimään piiloon auton hytin jalkatilaan samaan aikaan, kun musiikkivideolla esiintyvä henkilö nousee autosta ulos liekkien saattelemana.

– Pitääkö mun oikeasti mennä tonne. Enhän mä mahdu sinne, Late hämmästelee.

Voit katsoa artikkelin yläosassa olevalta videolta, kuinka Late selviytyi tehtävästään.

Muut seuraavat huvittuneina, kun Late yrittää mahduttaa itseään ahtaaseen tilaan. Lopulta hän onnistuu, ja kohtaus saadaan hänen onnekseen ensimmäisellä otolla purkkiin.

Alla olevalta videolta voit katsoa Scooterin FCK 2020 -musiikkivideon.

Scooter on vuodesta 1994 alkaen toiminnassa ollut saksalainen eurodance-yhtye, jonka albumeita on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa How Much Is The Fish?, Maria (I Like It Loud) ja Nessaja.

Latela on vuonna 2013 alkanut tosi-tv-sarja, joka seuraa autoharrastajaporukan arkea. Sen viisi ensimmäistä kautta näytettiin Ylellä, jonka jälkeen sarja siirtyi discovery+-palveluun.

Latela 6.0 discovery+-palvelussa.