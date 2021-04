Main ContentPlaceholder

Viihde

Redrama raottaa tulevaisuuden suunnitelmiaan tunteikkaassa haastattelussa – muistelee liikuttuneena ystäväänsä Olli Lindholmia

The Voice of Finlandin jättävä Redrama kertoo, että hänestä ja edesmenneestä Olli Lindholmista tuli hyvät ystävät ohjelman kuvauksissa. He ehtivät tehdä yhdessä neljä kokonaista tuotantokautta.

