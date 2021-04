Saija Tuupanen julkaisi bikinikuvan erikoiseen asentoon vääntäytyneenä: ”Sami jätti minut tähän ja lähti lounaalle”

Jättikö Sami Hedberg neidon pulaan pariskunnan yhteisellä lomamatkalla?

Tangokuningatar Saija Tuupanen on seurustellut koomikko Sami Hedbergin kanssa jo yli kahden vuoden ajan.­

Vuonna 2003 tangokuningattareksi kruunattu Saija Tuupanen julkaisi Instagram-tilillään erikoisen kuvamuiston Malediiveilta. Kuvassa hän poseeraa bikinit yllään, ja näyttää kuin hän pitelisi kaatuvaa puuta käsiensä varassa.

– Sami jätti mut tähän ja lähti lounaalle, Tuupanen kirjoittaa.

Tuupanen seurustelee stand-up-koomikko Sami Hedbergin kanssa. Pariskunta on pitänyt yhtä yli kahden vuoden ajan, ja julkaissut useita rakkauden täyteisiä yhteiskuvia.

Uusimmasta kuvasta ei käy ilmi, milloin kuva on otettu. Tuupasen Instagram-tilin perusteella pariskunta on kuitenkin lomaillut Malediiveilla edellisen kerran tammikuussa 2020 ennen koronaviruspandemiaa. Sen jälkeen Tuupanen on julkaissut muutamia lomamuistoja kohteesta.

Sekä Tuupanen että Hedberg ovat käyneet läpi avioeron. Hedberg erosi ex-vaimostaan alkuvuodesta 2018 ja Tuupasen liitto oli päättynyt hieman aiemmin. Seurustelemaan Tuupanen ja Hedberg alkoivat tammikuussa 2019.

Pari antoi joulukuussa 2019 Me Naiset -lehdelle yhteishaastattelun, jossa he kertovat suhteestaan ja siitä, miten rakkaus roihahti. Eronsa myötä Tuupanen rohkaistui ottamaan yhteyttä Hedbergiin, mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun kaksikko oli tekemisissä toistensa kanssa.

Me Naisten mukaan Hedbergin ja Tuupasen oli tarkoitus mennä treffeille jo 15 vuotta aiemmin. Yhteinen ystävä oli tuolloin rohkaissut heitä sokkotreffeille, mutta ne peruuntuivat eikä tapaamista koskaan tullut. Kaksikko törmäsi työkeikoilla toisiinsa muutamia kertoja, mutta ei koskaan jutellut sen enempää.

Me Naisten mukaan Tuupanen ja Hedberg muuttivat vuonna 2019 yhteiseen, 95-neliöiseen kotiin, joka sijaitsee Ullanlinnassa, Helsingissä.