Kim Kardashianin Instagram-kuvat saivat fanit raivon valtaan – kiistan keskiössä tyttären erikoinen lemmikki

– Eläimet eivät ole leluja, kuului erään seuraajan tyly kommentti Kim Kardashianin uusimpaan Instagram-villitykseen.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin uusi Instagram-villitys sai hänen faninsa raivon partaalle. Kardashian julkaisi joukon kuvia, joissa hän on pukenut tyttärensä Northin, 7, lemmikkilisko Speedin erilaisiin hassuihin asuihin.

Speed, joka on lajiltaan parta-agama, poseeraa kuvissa esimerkiksi lippalakki, peruukki ja aurinkolasit yllään.

Kardashian sai jo aiemmin kipakkaa palautetta seuraajiltaan, jotka eivät pitäneet siitä, kun hän julkaisi kuvan, jossa North ja Speed poseeraavat hupparit yllään. Kyseinen Skims-merkkinen huppari oli teetetty Speedille mittatilaustyönä, ja North pitää kuvassa itse yllään samanlaista.

Nyt vastaanotto oli yhtä tyly, vaikka osa seuraajista pitikin kuvia hauskoina ja viihdyttävinä.

– Eläimet eivät ole leluja, eräs seuraaja huomauttaa.

– Lakkaa kohtelemasta otusparkaa kuin nukkea, toinen älähtää.

– Naurettavaa. Se on eläin, lemmikki... ei esine, jonka voit pukea ja jolla voit tehdä rahaa. Parta-agamat rakastavat ja kiintyvät. Toivottavasti pidätte sen elämässänne, ettekä heitä pois, kun olette ottaneet tarpeeksi kuvia, kolmas avautuu.

Kim Kardashianilla on Instagramissa 215 miljoonaa seuraajaa. Hänen kuvat saavat osakseen miljoonia tykkäyksiä ja kymmeniä tuhansia kommentteja.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kardashian aiheuttaa kuohuntaa seuraajiensa keskuudessa. Maaliskuussa hän sai kritiikkiä, kun hän jakoi kuvan saparopäisestä Northista.

Kuvapäivitys poiki pian lukuisia kommentteja supertähden faneilta, jotka ihastelivat otosta. Moni kuitenkin kiinnitti huomiota Northin hiuksiin ja kritisoi Kardashiania tyttärensä hiusten suoristamisesta.

– Miksi ihmeessä suoristit hänen upeat hiuksensa? Ei tee hyvää hänen hiuslaadulleen.

– Pilaat hänen kiharansa.

– Tuhoat hänen hiuksensa. Anna hänen olla lapsi.

Joulukuussa 2018 hän puolestaan julkaisi näyttävän perhepotretin, jolloin moni hänen faneistaan kritisoi sitä, että Northin huulet oli meikattu huulipunalla.

Kim Kardashianilla ja räppäri Kanye Westillä on yhteensä neljä lasta: North, Saint, 5, Chicago, 3, ja Psalm, 1. Nuorimmat lapset Chicago ja Psalm syntyivät sijaissynnyttäjän avulla, sillä Kardashian halusi minimoida terveysongelmat.

Tällä hetkellä Kardashian ja West ovat keskellä avioerokohua. Parin on kerrottu eronneen, mutta he eivät ole itse kommentoineet asiaa. Kardashian jätti avioerohakemuksen helmikuussa, mutta aviokriisistä oli liikkunut huhuja jo kuukausia aikaisemmin. Lehtitietojen mukaan he eivät ole tällä hetkellä edes puheväleissä.