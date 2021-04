Janna kertoo ensi kertaa dramaattisesta synnytyksestään – vauva syntyi keskosena kesken lomamatkan

Parin vuoden tauko on tehnyt laulaja Jannalle hyvää. Äitiyden myötä hän kokee olevansa entistä parempi artisti ja enemmän auki kuin koskaan aiemmin.

–Tahdon antaa pojalleni mahdollisimman hyvä eväät elämään ja terveet lähtökohdat. On myös pelottavaa ajatella, että on niin täysin vastuussa pienestä ihmisestä, esikoisensa reilu vuosi sitten saanut Janna kertoo.­

Laulaja Janna palasi perjantaina parin vuoden tauolta julkaisemalla uuden singlensä Maailma meidän jälkeen. Laulajan elämässä on tauon aikana tapahtunut paljon. Aikaan on mahtunut itsetutkiskelua, rakastuminen ranskalaiseen mieheen ja parin esikoisen syntymä keskosena. Tällä hetkellä Jannan pitää kiireisenä uuden albumin työstäminen. Janna ja hänen puolisonsa suunnittelevat myös omakotitalon rakentamista pääkaupunkiseudulle.

Vaikeasta alusta huolimatta parin poika Noah, 1 vuosi ja 8 kuukautta, on nykyään täysin terve ja touhukas taapero.

– Hän on menevä ja koko ajan kiipeämässä johonkin, Janna sanoo ja hymyilee.

Janna toteaa muuttuneensa äitiyden myötä todella paljon, sillä äitiys on niin kokonaisvaltaista.

– Äitiydessä parasta on kaikki, koska kyseessä on niin iso ja kokonais­valtainen asia. Enhän minä vain koskaan ole rakastanut mitään yhtä paljon kuin lastani.

Oma perhe oli Jannalle pitkään yksi hänen suurimmista haaveistaan ja hän ehti jo hieman pelätä, ettei unelma koskaan toteutuisi.

– Kyllä se kävi mielessä, että mitä jos en saakaan perhettä, mutta samaan aikaan luotin elämään. Sitten se tapahtuikin juuri silloin, kun sitä vähiten odotin. Sen olen oppinut, että pitää luottaa elämään.

Jannan puoliso on yksityishenkilö, ja pari on päättänyt, että mies ja poika pysyttelevät poissa julkisuudesta. Sen Janna kuitenkin myöntää, että hänestä oli helpottavaa tavata henkilö, joka ei etukäteen tiennyt, kuka hän on. Janna nauttii myös Ranskassa olosta, sillä perhe saa viettää siellä normaalisti aikaa ilman, että kukaan tunnistaa laulajaa. Koronatilanteen vuoksi perhe ei ole käynyt Ranskassa vuoteen.

Noahin syntymä eteni täysin eri tavalla kuin Janna oli kuvitellut. Janna ja hänen puolisonsa olivat Pariisissa lomamatkalla kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa, kun lapsivedet menivät yllättäen. Poika syntyi pariisilaisessa sairaalassa 32. raskausviikolla ja painoi syntyessään vain 1 700 grammaa. Janna sai synnytyksen jälkeen pojan pieneksi hetkeksi syliinsä ennen kuin hänet laitettiin keskoskaappiin.

– Onneksi hän oli kuitenkin niin vahva, että hengitti itse eikä joutunut hengityskoneeseen. Hän oli monissa eri hoidoissa ennen kuin alkoi vahvistua.

Sairaalan henkilökunta ei puhunut juuri lainkaan englantia. Jannan mies toimi tulkkina silloin, kun Janna ei ymmärtänyt, mistä puhuttiin. Janna kiittelee sairaalaa hyvästä hoidosta, jota lapsi sai. Lopulta sairaalassa kului lähes viisi viikkoa.

– Se oli todella raskasta aikaa. Huoli lapsemme terveydestä loi sellaista stressiä, mitä en ikinä voinut kuvitellakaan kokevani. Luotin kyllä siihen, että hän selviää.

Janna myöntää, että rankan alkutaipaleen vuoksi hänellä on välillä Noahista huoli.

– Varmistan jatkuvasti, että kaikki on hyvin. Käyn edelleen joskus katsomassa nukkuvaa lastani ja varmistamassa, että hän hengittää.

Janna kuvailee olevansa lempeä ja rakastava äiti, joka osaa olla myös tarpeeksi tiukka. Eräässä äitiyteen liittyvässä asiassa hän on kuitenkin pyörtänyt päänsä.

– Ajattelin, että minusta ei ainakaan tule se mutsi, joka aina näyttää lapsensa kuvia kaikille tutuille. Alussa olin ainakin se tyyppi, joka aina kaivoi puhelimensa esiin ja kysyi ”haluatko nähdä vauvani kuvan”, Janna sanoo ja nauraa.

–Olen herkistynyt paljon. Nykyään olen aivan itkupilli ja itken kaikesta mahdollisesta. Mielestäni on vahvuutta, kun on avoimesti herkkä, Janna sanoo.­

Janna kokee, että äitiyden myötä hänellä on terveempi lähtökohta uralleen. Pian lapsen syntymän jälkeen Janna vei kodistaan varastoon seiniä koristaneet platina- ja kultalevyt, sillä hän ei tahtonut enää tuijotella aiempia saavutuksiaan.

– Tekee tosi hyvää itsekeskeiselle artistiudelle, kun ei enää itse olekaan se päätähti. Varsinkaan kotona, vaan se on joku aivan toinen.

Kun Noah oli puolivuotias, Janna alkoi kokea itsensä inspiroituneeksi ja uusia biisejä alkoi syntyä. Ensin kotona ja sitten tutun tiimin, Saara Törmän ja Aku Rannilan, kanssa. Uusi albumi on tekeillä kovaa vauhtia huipputuottajien Jukka Immosen ja Joonas Angerian kanssa. Jannalla on kova palo keikkalavoille, joille hän toivoo pääsevänsä pikkuhiljaa sitten, kun koronatilanne sen sallii. Seuraava kiertue on sovittu keväälle 2022.

Viime aikoina Janna on viettänyt runsaasti aikaa studiolla työstäen albumiaan.

– Minulla on todella onnellinen olo siitä, että mieheni on kanssani tasa-arvoinen vanhempi. Tämäkin päivä on minulla töiden suhteen vähän liian pitkä. Ensin olin kuvauksissa, sitten tässä haastattelussa ja menen vielä tästä studiolle käymään. Eli olen vasta illalla kotona. Minun ei tarvitse yhtään huolehtia siitä, ovatko asiat kotona hyvin, Janna sanoo ja lisää:

– Osaan olla siitä kiitollinen. Samalla pitää muistaa, ettei kaikilla ole asiat näin.

Janna kiittää myös vanhempiaan Maarit ja Sami Hurmerintaa siitä, kuinka osallistuvia isovanhempia nämä ovat.

– Vanhemmuudessa on niin vähän aikaa vain kahden kesken. Silloin kun ollaan vain kahdestaan, pitää ihan miettiä, että pitäisikö oikeasti tehdä jotain yhdessä. On se sitten ihan vaan sitä, että menemme Prismaan kahdestaan taikka hakemaan take away -ruoat autoon. Ne ovat tänä aikana ehkä isoimpia juttuja, mitä on voinut tehdä, Janna naurahtaa.

– On tärkeää, että puolison kanssa on kivaa viettää aikaa yhdessä, ja että hänen kanssaan voi olla hyvä ystävä ja nauraa yhdessä.