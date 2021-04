Antti Railio joutui kiusalliseen tilanteeseen kaupan kassalla – tuntematon nainen pelasti

Laulaja pyysi Facebookissa apua auttajansa löytämiseksi.

Laulaja Antti Railio kertoi Facebookissa joutuneensa kaupan kassalla kiusalliseen tilanteeseen, kun hän unohti pankkikorttinsa PIN-koodin. Tilanteen kuitenkin pelasti tuntematon nainen, joka tarjoutui maksamaan laulajan ostokset.

– Hän maksoi ostokseni, kun en muistanut kortin koodia! Kirjoitti minulle ylös tilinumeron ja etunimensä, Railio kirjoitti seinäjokelaisille suunnatussa Facebook-ryhmässä.

Railio halusi maksaa summan naiselle takaisin, mutta hänen antamansa tilinumero olikin virheellinen. Laulaja päätti pyytää ryhmässä apua auttajan löytämiseksi.

– En tiedä tavoittaako täältä mutta jos niin, laitatko yksityisviestiä joko minulle tai vaimolleni, Railio kirjoitti hymiön kera.

– Koitin saada kaupasta tietoa kuitissa olevan asiakasnumeron kautta, mutta en saanut nimeä selville, hän jatkoi.

Ryhmän jäsenet vinkkasivat, kuka kyseinen henkilö voisi mahdollisesti olla. Lopulta auttaja löytyi.

– Tuhannet kiitokset, Railio kommentoi vinkkaajalle.

– Onneksi on pelastavia enkeleitä vielä olemassa. Ihana julkaisu, eräs ryhmän jäsen kirjoitti sydänhymiön kera.

Antti Railio meni naimisiin Siiri-vaimonsa kanssa viime vuoden elokuussa.­

Antti Railio on nauttinut seitsenlapsisen perheen hektisestä arjesta. Railio avioitui Siiri-vaimonsa kanssa viime elokuussa. Pari sai Isla-nimisen tyttövauvan marraskuussa. Muista lapsista neljä on Siirin ja kaksi Antin.

Laulaja kertoi IS:n haastattelussa joulukuussa, että korona-aika on keikkojen peruuntumisen takia aiheuttanut hänelle taloudellisia vaikeuksia.

– Taloudellisesti tämä on ollut itsemurhavuosi ja katastrofi, mutta olen sanonut, että kaikki on hyvin niin kauan kun ympärillä on rakkautta, perhe ja lähimmäiset ihmiset ja tukijoukot, Railio painottii.

Hyvää on kuitenkin ollut se, että laulajalla on ollut aikaa perheelle enemmän kuin koskaan ennen. Hän muun muassa löysi uuden harrastuksen maalaamisesta.

Vauva-arki on sujunut isän mukaan suurin piirtein hyvin.

– Onhan tässä ollut asiaankuuluvaa väsymystä ja uupumusta ja vauvalla pientä itkuisuutta ja yöheräilyä, mutta silti oikein ihanaa. Saan nukkua vauvan kanssa päikkäreitä, ja jos hänellä on vatsanväänteitä, iskän syli on turvallinen paikka, Railio kuvaili joulukuussa.