Leevi Selänne, 21, on kuin ilmetty isänsä – äiti lupailee rajuja juhlia täysi-ikäistyneelle pojalleen

Teemu Selänteen nuorin poika Leevi Selänne täytti 21 vuotta ja on näin ollen täysi-ikäinen Yhdysvalloissa.

Teemu Selänteessä ja hänen Leevi-pojassaan on rutkasti samaa näköä.­

Teemu ja Sirpa Selänteen nuorin poika Leevi täytti torstaina 21 vuotta. Samalla hänestä tuli Yhdysvaltain lain silmissä täysi-ikäinen. Sirpa Selänne jakoi Instagram-tilillään Leevistä sarjan kuvia tunteikkaan tekstin kera.

Hän kuvaa Leeviä muun muassa ”villiksi lapseksi, sydänkäpyseksi ja hassuksi mieheksi”. Samalla hän lupailee

– Meidän täytyy juhlia rajusti, kun hän tulee Texasista kotiin sunnuntaina, Sirpa lupailee.

Kuvissa Leevi näyttää hämmästyttävän paljon isältään. Tämä ei jäänyt Sirpan seuraajiltakaan huomaamatta.

– Katoin et Teemu nuorena, eräs kommentoi.

– Ihan ilmetty Teemu, toinen sanoo.

– Aivan kuin isänsä, kolmas hehkuttaa.

Leevi Selänne on isänsä tapaan jääkiekkoilija. Kuluneella kaudella hän on pelannut Texasissa, Texas Brahmas -joukkueessa, joka kuuluu NA3HL-sarjaan. NA3HL on USA:n junioriliigojen kolmostason sarja, jossa pelaa joukkueita yhteensä 15 osavaltiosta.

Kaudeksi 2021–2022 hän siirtyy pelaamaan jääkiekkoa USA:n yliopistosarjaan, Curry Collegen joukkueeseen. Curry College on Yhdysvaltain itärannikolla, Massachusettsin osavaltiossa sijaitseva yksityinen koulu. Curry College pelaa NCAA III -sarjaa eli yliopistosarjojen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Leeviä kolme vuotta vanhempi Eetu Selänne pelaa myös Curry Collegessa.

– Pääsen liittymään samaan joukkueeseen veljeni Eetun kanssa hänen viimeiseksi kaudekseen, mikä on varmasti hieno kokemus, Leevi Selänne hehkutti North American 3 Hockey Leaguen tiedotteessa.

Selänteet ovat koronavuonna viettäneet paljon aikaa yhdessä perheenä. Yhdysvalloissa asuvat Selänteet kertoivat viime keväänä IS:lle poikien palanneen kotiin heti, kun maassa alettiin valmistella koronaviruksen vuoksi lockdownia eli eristäytymistä.

Koronan vuoksi kuukausia kotona olleet Eetu ja Leevi pääsivät kuitenkin syksyllä palaamaan opiskelujensa pariin Bostoniin ja Teksasiin.

Teemu Selänne julkaisi pääsiäisen pyhien kunniaksi tunnelmallisen perhepotretin, jossa hän poseeraa yhdessä vaimonsa Sirpan sekä pariskunnan neljän lapsen kanssa.

Sirpan ja Teemun lisäksi kameralle kuvassa hymyilevät Eemil, 25, Eetu, 24, Leevi, 21, ja Veera, 14, sekä perheen kolme koiraa. Kuva on julkaistu Selänteen Kaliforniassa sijaitsevan Selanne Steak Tavern -ravintolan Instagram-tilillä.

– Toivotamme kaikille oikein hyvää pääsiäistä, Selänteet toivottivat kuvatekstissään.