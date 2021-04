– Sisälläni oli jo jonkin aikaa kytenyt se (muutoksen tarve), mutta muut eivät nähneet sitä ympärilläni. Sitten viime syksynä mulla kävi se ajatus, että onko tässä nyt se tilanne, että mun täytyy vain tehdä se päätös ja hypätä tuntemattomaan, Luukkainen kuvailee IS:lle.

Radiojuontaja ja DJ Oku Luukkainen julkaisee perjantaina uuden kappaleen. Luukkaisen ja K-Systemin yhteiskappale on nimeltään Nousen ilmaan.

Kappale on Luukkaiselle erittäin omakohtainen. Se rohkaisee ihmisiä kääntämään uuden sivun elämässään. Se on myös Luukkaisen kappaletrilogian viimeinen osa. Aiemmin julkaistiin kappaleet Mentävä on ja Viimeinen Ilta.

– Tässä ajassa toivoisin, että tästä löytyy myös voimaa ajatella ja uskoa, että koronan jälkeen voi syntyä jotain parempaa. Tämä biisi on erittäin henkilökohtainen, koska käsittelen siinä fiiliksiä, jotka syntyi, kun päätin vaihtaa työpaikkaa, Luukkainen kertoo IS:lle.

Luukkainen sai viime syksynä ajatuksen, että jotta hän voisi olla paras versio itsestään, hänen täytyy luopua vanhasta, pitkäaikaisesta työnantajasta. Hän oli ollut jo 15 vuotta töissä Bauer Medialla. Kuulijat muistavat hänet erityisesti radio Novan Retroperjantaista. Luukkainen juonsi suosittua 90-luvun dancemusiikki-ohjelmaa perjantai-iltaisin vuosina 2011–2020.

– Minulle se oli yksi elämäni isoimpia asioita vaihtaa työpaikkaa. Minulla oli vahva palo, että nyt täytyy uudistua, jotta voin olla parhaimmillani. Käytännössä se tarkoitti sitä, että joudun luopumaan jostain, joka on ollut varsin suosittuakin, hän sanoo.

Nyt Luukkainen juontaa HitMix-kanavan iltapäiväohjelmaa. Suositut DJ-keikat ovat ymmärrettävästi tauolla vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Lisäksi hän on hiljattain solminut levytyssopimuksen Kaiku Recordsin kanssa.

– Sisälläni oli jo jonkin aikaa kytenyt se (muutoksen tarve), mutta muut eivät nähneet sitä ympärilläni. Sitten viime syksynä mulla kävi se ajatus, että onko tässä nyt se tilanne, että mun täytyy vain tehdä se päätös ja hypätä tuntemattomaan. Sitten mä päätin, että kyllä mun työkalupakissa on olemassa se keino, että mä lähden ja teen jotain uutta.

Vaikeaan päätökseen liittyy Luukkaisen mukaan myös asia, johon hän on hivenen pettynyt.

– Tähän päätökseen liittyy puoli, jonka suhteen olisin toivonut, että se menee toisin. Se liittyy siihen, että Retroperjantai olisi jäänyt radiohistoriaan ja saanut ansaitsemansa päätöksen. Olihan se kova paikka minulle, että sitä radio-ohjelmaa tehdään edelleen.

– Sitä voisi verrata vähän siten, että olet vuosia kasvattanut lasta, ja sitten näet yhtäkkiä, että joku muu vie sen lapsen ja leikkii sen kanssa ihan eri tavalla. Mutta eihän minulla ole tähän siinä mielessä mitään sanottavaa, että en omista sitä brändiä. Tämä on minulle ihmisenä kasvamisen paikka, että on päästettävä siitä asiasta irti ja keskityttävä hetkeen.

Luukkainen kannustaa kaikkia kappaleensa kuuntelijoita luottamaan omaan tunteeseensa siitä, jos on päästävä jostain vaikeasta tilanteesta eteenpäin. Työpaikan vaihtuessa joutuu menemään konkreettisesti omalle epämukavuusalueelleen. Se on jo itsessään todella rankkaa.

– Mentävä-kappale kertoo siitä, kun lähdetään jostain, ja Viimeinen ilta kertoo siitä kaikkein synkimmästä hetkestä lähdön alla. Minulle se tarkoitti työpaikkaa, mutta jollekulle muulle se voi tarkoittaa vaikka parisuhdetta. Se hetki, kun pakataan niitä kamoja, on kaikista synkin, mutta aurinko nousee vielä, Luukkainen kuvailee kappaleitaan.