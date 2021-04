Joel Hallikainen meni mökilleen ja huomasi heti eteisessä, ettei kaikki ole kunnossa – täystuhosta kuukausien remontti

Hiiri puri iskelmälaulaja Joel Hallikaisen mökin vesijohtoon reiän. Siitä aiheutui kymmenien tuhansien vesivahinko ja kuukausien remontti.

Joulun välipäivinä iskelmälaulaja Joel Hallikaista kohtasi mökillä ikävä yllätys.

Hiiri oli syönyt mökin muoviseen vesijohtoon reiän, ja siitä seurasi iso vesivahinko.

– Vettä oli paljon, sitä oli kuutioittain, koko alakerran lattia täynnä, Joel Hallikainen kertoo.

Varsinais-Suomessa sijaitseva mökki on tärkeä tukikohta. Hallikaisella on tapana vetäytyä 12-vuotiaan mäyräkoiransa Sisun kanssa maaseudun rauhaan ilman muita perheenjäseniä. Mökillä on syntynyt monta biisiä.

Tällä kertaa hän huomasi heti eteisessä, ettei kaikki ole kunnossa. Hallikainen oli ollut kaksi päivää poissa mökiltä.

– Mökillä oli erikoinen sihinä, hän kertoo.

– Ihmettelin, että mikä täällä sihisee. Huomasin, että kaikki paikat ovat täynnä vettä.

Se oli dramaattinen hetki – ja koko episodin mustin. Joku toinen olisi ehkä hakenut lohtua alkoholista, mutta se ei ole Joel Hallikaisen tyyli.

– En minä raitis mies mitään kännejä ota. Ensimmäinen ajatus oli, että voi perkele. Toinen ajatus oli, että miten mun kotivakuutus on hoidettu.

Hiiri aiheutti Joel Hallikaisen mökille mittavan remontin.­

Ilman vakuutusyhtiötä mökkiremontista olisi tullut kymmenientuhansien lasku.­

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja tuli paikalle joulunpyhien jälkeen heti ensimmäisenä arkipäivänä.

Vahinkotarkastajan raportin mukaan vesijohdossa oli hiiren hampaan jäljet.

– Onneksi vakuutusyhtiö korvasi vahingot. Muuten remonttiin olisi mennyt monta kymmentä tuhatta, Joel Hallikainen sanoo.

70 neliötä alakerran lattiaa piti ottaa kokonaan pois. Kaikki lattiat ja seinät piti avata ja kaikki pinnat kuivata.

Siihen meni kaksi kuukautta.

Kosteus oli noussut myös seiniin.

Tänä keväänä koko alakerta on rakennettu uudelleen.

– Siinä oli monta työvaihetta. Yksistään se, että tyhjennät koko alakerran. Mutta työttömällä oli kerrankin hyödyllistä tekemistä, Joel Hallikainen murjaisee.

Suosikkilaulajan yli 30-vuotinen viihdyttäjän ura on ollut koronapandemian takia jäissä. Nyt hän odottaa pääsyä kesän keikoille. Elämä on ehkä. Kukaan ei vielä tarkkaan tiedä tapahtumateollisuuden tulevaisuutta.

– Luojan lykky, että minulla on nyt ollut aikaa murehtia ja miettiä tätä remonttia.

– Olen kuitenkin helpottunut, että Suomi avautuu varmaan kohta. Uskon, että tästä tulee kaikkien aikojen kesä.

Tänä viikonloppuna Joel Hallikainen pääsee taas mökille. Lähes neljän kuukauden remontti valmistuu perjantaina.

Tällä viikolla mökillä on tehty lopputöitä.

Hiiriltä Hallikainen aikoo suojautua vastaisuudessa paremmin. Myrkky on jo hankittuna. Hiirien juoma-asiatkin on ajateltuna.

– En ollut ymmärtänyt laittaa vesikulhoa hiirelle poissa ollessani. Siksi se haki veden putkesta, Joel Hallikainen kertoo ja naurahtaa.

Sarkasmia, hän sanoo.

Huumori on auttanut. Katkeruutta hän ei hiiriä kohtaan tunne. Hallikaisesta on luonnollista, että metsän eläimet hakeutuvat asutuksen pariin.

– Tarkastaja sanoi, että pieneläinvahinkoja sattuu aina silloin tällöin. Omakotitalossa on hyvin usein jyrsijöitä.

Hallikainen sanoo, että hänestä ei tule hiirten vihaajaa. Hiiri on tärkeä eläin.

Iskelmätähti odottaa jo innolla paluuta keikoille.­

– Kun elän metsän ja luonnon keskellä, minä olen vieras­laji eikä hiiri, Joel Hallikainen sanoo.

– Mutta kyllä minun täytyy suojautua hiiriä vastaan.

Vakuutus­yhtiö toimi ripeästi. Siitä Joel Hallikainen on kiitollinen. Meni kaksi päivää, kunnes hän sai tiedon, että vakuutus­yhtiö korvaa vahingot.

Ne olivat jännittäviä päiviä, mutta yö­unet eivät menneet.

– Minua harmitti vahingot, koska koti on koti. Ei tuntunut kivalta lähteä evakkoon.

Joel Hallikainen kiittelee onnea onnettomuudessa. Hänellä oli hyvä vakuutus­sopimus.

– Minulle tuli täytenä yllätyksenä, että jos mökillä on vesi­pumppu päällä yli viikon talon ollessa tyhjä, vakuutus ei enää korvaa vesi­vahinkoa.

Hallikainen kannustaa ihmisiä tarkistamaan omat vakuutus­sopimuksensa.

Laulaja tietää jo, mitä hän aikoo aivan ensimmäiseksi mökillä tehdä: valmistella tulevia konsertteja. 2021 on juhlavuosi. Joel Hallikainen täyttää 60 vuotta.

– Nyt mä pääsen jälleen mökille treenaamaan. Vaikka meni välillä huonosti, nyt menee hyvin, hän iloitsee.

Mökki on koko perheelle tärkeä rauhoittumispaikka. Hallikaisen nyt jo aikuiset lapset käyvät siellä ja samoin lapsenlapset.

Jo alussa Hallikaisen perheessä sovittiin, ettei mökistä tehdä hirveää työleiriä. Asioita voidaan jättää myös tekemättä.

– Mulle ja mun vaimolle mökkeily on nautinto. Odotamme sitä. Mökki on mun hiljaisuuden retriittini.

Remontin jälkeen mökki on hienompi kuin mitä se oli ennen. Joel Hallikaisen pojat ovat auttaneet maalaamisessa.

– Mun pitää ehkä pukeutua mökillä vähän fiksummin, kun mulla on hienot lattiat ja kaikki, Joel Hallikainen sanoo.

Artistin mieli on kevyt ja vapautunut. Hiirikoettelemus on päättynyt onnellisesti.

Vesivahinko ei jättänyt traumaa.

– Niin kauan kuin maailmassa on enemmän vettä kuin paskaa, meillä ei ole mitään hätää. Ja vettä tuntuu riittävän, Joel Hallikainen sanoo ja purskahtaa nauruun.

