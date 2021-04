Sara La Fountain 40 vuotta! Näin Kaliforniassa syntyneestä mallista tuli suomalainen huippukokki – kaikki alkoi tv-ruudussa vuonna 2003

Sara La Fountain syntyi Amerikassa ja työskenteli mallina ennen uraansa kokkina. Julkisuuteen hän nousi yhdestä 2000-luvun alun suosituimmasta keskusteluohjelmasta.

Tv:stä tuttu huippukokki, ruokakirjailija ja kolumnisti Sara La Fountain viettää torstaina 40-vuotispäiväänsä. Hän on ollut tuttu kasvo julkisuudessa jo liki 20 vuoden ajan.

La Fountain vakiintui 2000-luvun alussa yhdeksi Suomen seuratuimmista julkkiksista sen jälkeen, kun hänet nähtiin suurta suosiota nauttineessa Hyppönen-Enbuske Experience -ohjelmassa vuonna 2003. La Fountain kertoi keskusteluohjelmassa suurimmasta intohimostaan eli ruoasta ja sen laittamisesta. Hän oli aloittanut uransa nuoruudessaan mallina, mutta palo ruoan pariin oli niin kova, että hän päätti opiskella kokiksi.

La Fountain opiskeli kokiksi New Yorkissa CIA:ssa eli Culinary Institute of Americassa. Hän muutti vuosituhannen vaihteessa suurkaupunkiin vain 19-vuotiaana ja aloitti opinnot arvostetussa koulussa.

Huippukoulun jälkeen La Fountainin unelma kokin urasta toteutui, kun hän aloitti ensimmäisen ruokaohjelmansa MTV3-kanavalla syksyllä 2005. Pian ohjelmaa seurasi myös keittokirja, joka sisälsi hänen omia reseptejään.

Sittemmin La Fountain on julkaissut useita keittokirjoja lisää ja esiintynyt lukuisissa tv-sarjoissa. Hän on myös kokannut kuuluisuuksille, muun muassa jalkapallotähti Cristiano Ronaldolle.

Sara La Fountain vuonna 2004. Hän nousi julkisuuteen Hyppönen-Enbuske Experience -ohjelmasta. Pian sen jälkeen hän sai oman kokkiohjelmansa ja alkoi luoda uraa kansainvälisesti tunnettuna kokkina.­

La Fountainin ensimmäinen ruokaohjelma Á la Sara alkoi MTV3:lla syksyllä 2005. La Fountain julkaisi samannimisen keittokirjan myöhemmin samana vuonna.­

La Fountain Helsingissä kesällä 2004.­

La Fountainin matka maailmankuuluksi huippukokiksi alkoi Yhdysvalloista. Hän syntyi Kaliforniassa, Santa Barbarassa vuonna 1981 amerikanranskalaiselle isälle suomalaiselle äidille. Kun La Fountainin vanhemmat erosivat, hän muutti äitinsä kanssa Suomeen.

La Fountainia kiusattiin koulussa hänen ulkomaisen nimensä vuoksi. Peruskoulussa hän käytti vielä isänsä sukunimeä, mutta vaihtoi sen myöhemmin äitinsä uuden puolison sukunimeksi. Hänet tunnettiinkin lopulta kouluaikana nimellä Saara Kuronen.

– Koulukiusaaminen meni niin pitkälle, että muut oppilaat kirjoittivat graffitilla koulun ulkoseinään ”Sara on pakolainen”, La Fountain kertoi IS:lle aiemmin.

La Fountain työskenteli mallina koko lukioaikansa. Hän ei ollut erityisen hyvä koulussa, sillä mallin ura aiheutti paljon poissaoloja. –Edelleen näen painajaisia siitä, pääsenkö ylioppilaaksi, vaikka lopulta kirjoitinkin ihan hyvät paperit, La Fountain sanoi IS:lle viime keväänä.­

Syksyllä 2006 La Fountain julkisti oman astiastonsa.­

Uran lisäksi La Fountain on ollut julkisuudessa myös yksityiselämänsä vuoksi. Hän tutustui vuonna 2004 tv-ohjelman kuvauksissa ohjaaja Antti J. Jokiseen. Jokinen tunnettiin tuolloin lähinnä musiikkivideoiden ohjaajana, joka loi uraa Yhdysvalloissa. Jokisen ja La Fountainin suhde syveni salamannopeasti ja jo parin viikon jälkeen IS uutisoi La Fountainin matkustaneen Jokisen luokse Amerikkaan.

Noin vuoden seurustelun jälkeen pari meni kihloihin. He asuivat sekä Suomessa että Yhdysvalloissa ja viettivät kansainvälistä elämää. Pari oli lopulta yhdessä seitsemän vuotta ennen kuin he erosivat vuonna 2011.

Sara La Fountain ja Antti J. Jokinen olivat yhdessä seitsemän vuotta. Kuvassa tuore pariskunta Studio 51 -klubin avajaisissa Helsingissä syksyllä 2004.­

Rakkauden lisäksi myös työ vei La Fountainia ulkomaille. Hän on asunut jo pitkään Helsingin kantakaupungissa, mutta viihtynyt työnsä vuoksi eri puolilla maailmaa. La Fountain on kokannut niin Australiassa, Italiassa kuin Turkissakin ja viettänyt aikaa myös Yhdysvalloissa. Hän on kertonut rakastavansa erityisesti New Yorkia, johon hän kiintyi jo opiskeluaikanaan.

La Fountain on kertonut saavansa voimaa Suomen luonnosta. Vuonna 2005 hän poseerasi lenkkireittinsä varrella Kaivopuiston rannassa.­

La Fountain valittiin Futisforum2-keskustelupalstan äänestyksessä Suomen kuumimmaksi naiseksi joitakin vuosia sitten.­

Kesällä 2007 La Fountain kuvasi Suomenlinnassa BBC Food -kanavalle Perfect Day -ruokaohjelmaa.­

La Fountain on kertonut haaveilevansa perheestä. Toistaiseksi toive ei ole vielä toteutunut. –Totta kai haluan joskus avioon ja perheen. Sen verran voin sanoa, että sydämeni sykkii tällä hetkellä onnea ja asiat ovat menossa hyvään suuntaan. Niin töissä kuin yksityiselämässäni kaikki on hyvin, La Fountain sanoi kaksi vuotta sitten.­

Vuonna 2014 La Fountain vietti Helsingissä iltaa rocktähtien Jared ja Shannon Leton kanssa. Hän kertoi, että Thrity Seconds To Mars -bändistä tutut veljekset olivat hänen vanhoja tuttujaan, ja hän juhli siksi Shannon 44-vuotispäivää heidän kanssaan ravintola Juuressa. –Oli mielettömän hyvä ilta ja hauskaa oli. Kaikilla oli hyvä meininki ja he nauttivat Suomesta, hyvästä ruoasta ja Juuresta, La Fountain totesi IS:lle.­

Syksyllä 2016 La Fountain nähtiin Possen ”rapujuhlilla” hauskuuttamassa tv-katsojia.­

La Fountainin ruokaohjelmia on esitetty myös kansainvälisesti miljoonayleisöille. Suomessa hänet on nähty muun muassa Master Chef Junior -sarjassa, joka palkittiin vuonna 2018 Kultainen Venla gaalassa. La Fountain tuuletti voittoa yhdessä kollegansa Henri Alénin kanssa.­