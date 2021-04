Hollywood-legenda Robert De Niro ajautui karmeaan talousahdinkoon – syyttää hirvittävästä tilanteestaan ex-vaimonsa elämäntapaa

Robert De Niron mukaan ex-vaimon ylellinen elämäntyyli on ajanut hänet taloudelliseen ahdinkoon.

Näyttelijätähti Robert De Niro ja hänen ex-vaimonsa Grace Hightower ovat ajautuneet rajuun oikeustaistoon, jonka keskiössä on se, kuinka paljon elatusapua Hollywood-legendan pitää maksaa entiselle puolisolleen.

Pari erosi vuonna 2018 yli 20 yhteisen vuoden jälkeen. De Niron asianajaja Caroline Krauss kertoi The Sunin ja Page Sixin mukaan oikeudelle De Niron ajautuneen taloudelliseen ahdinkoon ex-vaimonsa takia.

De Niro väittää Hightowerin mieltymyksen kalliisiin designervaatteisiin, timanttikoruihin ja ylelliseen elämään olevan syy siihen, miksi hänen mittava omaisuutensa on huvennut hirvittävää vauhtia.

Taloudellisista ongelmista johtuen De Niro joutuu omien sanojensa mukaan ottamaan vastaan lähes jokaisen roolin, jota hänelle tarjotaan. Näyttelijälegendan asianajaja jyrisi oikeudessa 77-vuotiaan De Niron tekevän töitä hirvittävää tahtia, sillä hänen on elätettävä luksusta rakastava ex-vaimonsa.

– Herra De Niro on 77-vuotias. Hän rakastaa työtään, mutta häntä ei pidä pakottaa työskentelemään tällä tahdilla. Milloin tämä loppuu? Krauss sanoi oikeudelle.

Asianajaja myös totesi De Niron tekevän 12-tuntisia työpäiviä, kuusi päivää viikossa. Tähden mukaan ex-vaimo on törsännyt hänen rahojaan eron jälkeen yhä enemmän ja enemmän.

– Milloin hän saa valita roolinsa ja lopettaa kuusipäiväiset työviikkonsa, jotta hän pystyy maksamaan rouva Hightowerin mieltymyksen Stella McCartneyn vaatteisiin? asianajaja maalaili ja huomautti, että jos De Niro sairastuu, niin samalla sulkeutuvat rahahanatkin.

Suhaa tapaamisiin yksityiskoneella

Robert De Niro on yksi Hollywoodin menestyksekkäimmistä näyttelijöistä ja hän on voittanut urallaan kaksi Oscar-palkintoa. Tähdellä on arvioitu olleen satojen miljoonien eurojen omaisuus, mutta asianajajan mukaan rahat ovat huvenneet.

Independent-lehden mukaan ex-vaimon elatusmaksujen lisäksi De Niro on joutunut ongelmiin verottajan kanssa ja häneltä on karhuttu miljoonia maksamattomia veroja.

Robert De Niron ja Grace Hightowerin avioeroa on puitu jo pitkään oikeudessa ja amerikkalaismedioiden mukaan heillä on hyvin erilainen näkemys näyttelijän taloudellisesta tilanteesta.­

De Nirolla ja Hightowerilla on vuonna 2004 laadittu avioehto, jonka mukaan ex-vaimo saa vuosittain noin 800 000 euroa, jos De Niro tienaa vuodessa vähintään 12 miljoonaa euroa.

Näyttelijän asianajajan mukaan koronapandemiasta johtuen De Niron vuositulot ovat tippuneet ja se tulisi ottaa huomioon myös ex-vaimon elatusmaksuissa.

Robert De Niron viime vuosien roolivalinnat ovat herättäneet ihmetystä Hollywoodissa. De Niro muistetaan väkevistä rooleistaan draamaelokuvissa, mutta nykyään hän tekee myös komediaelokuvia. Tähden asianajajan mukaan roolivalinnat johtuvat kehnosta taloudellisesta tilanteesta.­

Grace Hightowerin asianajaja Kevin McDonough puolestaan huomautti oikeudessa, että De Niro saa syyttää väitetyistä rahavaikeuksistaan vain itseään.

– Herra De Niron elämäntyylissä ei ole tapahtunut muutoksia, eikä hän ole luopunut mistään. Hän lentää helikopterilla Connecticutiin brunssille helikopterilla. Hän lentää yksityiskoneella Floridaan tapaamaan ystäviään, McDonough latasi.

De Niron asianajaja kiisti väitteet siitä, että tähti lentelisi helikopterilla brunssille.

Amerikkalaislehtien mukaan parin ärhäkkä oikeustaistelu ei vaikuta päättyvän lähiaikoina, sillä kumpikaan osapuoli ei ole halukas kompromisseihin.

– Haluan rouva Hightowerin ja herra De Niron eroavan. He haluavat selvitä erosta rikkaampana, kuin lähes ketkään muut ihmiset maailmassa, tuomari Matthew Cooper lausui ja huomautti molempien osapuolien rahankäytön olevan ”täysin poikkeuksellista”.

Robert De Niron asianajaja kuvaili oikeudessa tähden joutuvan ottamaan vastaan lähes kaikki roolit, joita hänelle tarjotaan.­

De Niro ja Hightower vihittiin vuonna 1997. Heillä on kaksi lasta, 22-vuotias Elliot ja 8-vuotias Helen.

Parin avioliiton varrelle mahtui monia ylä- ja alamäkiä. Pari erosi ensimmäisen kerran jo vuonna 1999, mutta erosta ei koskaan tullut lainvoimaista. De Niro ja Hightower palasivat yhteen muutaman vuoden jälkeen ja uusivat valansa näyttävästi vuonna 2004.

– Ainoa asia jonka haluan sanoa on se, että eroaminen on helpompaa, jos ei ole lapsia. Silloin se on yksinkertaisempaa, yksityiselämästään vaitonainen De Niro tyytyi tuolloin kommentoimaan.

De Nirolla on yhteensä kuusi lasta.

Aiemmin mies on ollut naimisissa Diahnne Abbottin kanssa. Liitto kesti vuosien 1976 – 1988 ajan, ja he saivat pojan, Raphaelin. Lisäksi De Niro adoptoi Abbottin edellisestä liitosta syntyneen Drena-tyttären.

Lisäksi De Nirolla on kaksospojat Julian ja Aaron entisen kumppaninsa Toukie Smithin kanssa.