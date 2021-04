Matthew’n ja Suvi-Tuulin pubitreffit tv-ruudussa muuttuvat kiusalliseksi – mies sanoo suomalaisnaisesta salaa kameroille ajatuksensa

Kanadalaismies kokee pubitreffit kiusallisiksi.

Maajussille morsian maailmalla -sarjan toiseksi viimeisessä jaksossa maajussit jatkavat treffejään valitsemiensa suomalaisnaisten kanssa. Jos haluat välttää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän!

Kanadalainen Matthew, 38, menee sarjan yhdeksännessä jaksossa treffeille 31-vuotiaan Suvi-Tuulin kanssa. Suvi-Tuuli kertoo jo ennen treffejä, että toivoisi Matthew’n avautuvan enemmän elämästään.

– Minusta on mukavaa, että Matthew on perhekeskeinen. Hänelle se perhe merkitsee tosi paljon, Suvi-Tuuli pohtii ja miettii, että perhekeskeisyys on selkeä yhteneväisyyskohta hänen ja miehen välillä.

Matthew vie Suvi-Tuulin mukavaan pubiin pelaamaan biljardia ja juttelemaan. Kamerat näyttävät, miten Suvi-Tuuli katsoo usein toiseen suuntaan Matthew’n puhuessa hänelle. He juttelevat muun muassa Matthew’n taloon liittyvistä asioista.

Lopuksi Suvi-Tuuli kiittelee miestä hauskasta päivästä. Matthew sanoo kuitenkin salaa kameroille, että tunnelma muuttui hänen mielestään kiusalliseksi ja että hänen oli hankalaa jutella naiselle.

– Yritin kyllä, mutta se ei vain tuntunut toimivan, mies harmittelee.

Mies myöntää kameroille suoraan, että kemia olisi ykkösjuttu, jonka päälle voisi rakentaa suhdetta, mutta Suvi-Tuulin kanssa sitä ei vaikuta olevan lainkaan.

– Minusta tuntui, että yhteyttä välillämme ei ollut ollenkaan.

Suvi-Tuulilla on Matthewsta omanlaisensa näkemys.

– Hän ehkä olettaa, että nainen muuttaisi tänne ja hän saisi jäädä tänne omien töittensä kanssa. Vähän sellainen passiivisen oloinen. Ehkä hän haluaisi sellaisen rempseän naisen, joka vähän potkisi häntä eteenpäin, Suvi-Tuuli arvelee.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla torstaisin kello 20.00.