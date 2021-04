Alma Hätönen kertoi Ylellä kärsivänsä kivuliaasta sairaudesta, joka vaikeuttaa arkea – pahimpina hetkinä hän ei pystynyt edes solmimaan kengännauhoja

Fibromyalgian oireyhtymää sairastaa noin viisi prosenttia väestöstä.

Radiosta ja televisiosta tuttu juontaja Alma Hätönen, 31, kertoi keskiviikkona televisiossa Ylen suositussa Puoli seitsemän -ohjelmassa sairastavansa fibromyalgian oireyhtymää.

Hän oli 20-vuotias, kun sairaus diagnosoitiin.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että uni ei palauta, ja kipua on lihaksistossa, nivelissä ja jänteissä. Lisäksi voi olla puutumisia ja muuta, niitä on tosi eri tasoisia. Mä oon saanut sen aika hyvin hallintaan, mutta sitten on ihmisiä, jotka se vie työkyvyttömyyteen, Hätönen kertoo.

Juontajat Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen kysyvät Hätöseltä, miten sairaus vaikuttaa hänen arkeensa.

– Se vaikuttaa siten, että uni ei palauta edelleenkään. Olen saanut tankotanssin avulla puristusvoimaa palautettua, mutta pahimpina aikoina en pystynyt itse sitomaan kengännauhoja. Käteni eivät oikeasti toimineet. Sama tietokoneen kanssa, että jouduin töissä sanomaan, että mä en kykene näpyttelemään tätä.

Hätönen kertoo, että hän on tehnyt kymmenen vuoden aikana valtavasti töitä sairauden hallitsemiseen ruokavalion ja liikunnan avulla.

Alma Hätönen oli vain 20-vuotias, kun hänellä todettiin kivulias sairaus.­

Terveyskirjaston mukaan fibromyalgia on yleinen oireyhtymä, jota sairastaa noin viisi prosenttia väestöstä. Suurin osa potilaista on naisia.

Sairauteen liittyy pitkäaikaista särkyä, kolotusta ja nivelkipua. Siihen voi liittyä aamulla alkava ja koko päivän kestävä uupumus. Yöuni on katkeilevaa eikä tuo virkistystä.

Eri elimissä voi esiintyä toiminnallisia oireita kuten vatsakipuja ja turvotusta, kuukautiskipuja, virtsavaivoja ja sydämen tykytystä. Neurologisia oireita ovat puutumiset, pistelyt, huimaus ja päänsärky. Joillakin potilailla taudinkuvaan voivat kuulua masennus, ahdistus, keskittymiskyvyttömyys ja muistihäiriöt.

Sairauden perussyytä ei Terveyskirjaston mukaan tunneta. Perinnölliset tekijät voivat selittää jopa puolet sairastumisriskistä.