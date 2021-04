Ismo Leikolan, Niko Kivelän ja Sami Hedbergin ystävyys alkoi jo lähes 20 vuotta sitten – nyt he tekevät yhdessä jotain täysin poikkeuksellista

Sami Hedberg, Niko Kivelä ja Ismo Leikola ovat tunteneet toisensa lähes 20 vuotta, mutta pääsevät esiintymään yhdessä vasta nyt. Kolmikko on suunnitellut esityksen, jollaista Suomessa ei ole aiemmin tehty.

Suomalaisen stand up -viihteen kärkinimet Sami Hedberg, Niko Kivelä ja Ismo Leikola avaavat kameransa videohaastattelussa täysin eri puolilla Suomea. Kivelä hymyilee Kuusamon auringonpaisteessa kimmeltävien nietosten äärellä, Leikola on idyllisen näköisessä mökissä Vuokatissa ja Hedberg puolestaan Helsingin Lauttasaaressa kotitoimistollaan.

Vaikka kolmikon välillä on vielä toistaiseksi satoja kilometrejä, se ei haittaa ollenkaan. Toisensa vuosikymmeniä tunteneet koomikot ovat innoissaan. Lauantaina he kohtaavat Seinäjoella historiallisen tilaisuuden merkeissä, kun he esiintyvät ensimmäistä kertaa koskaan yhtä aikaa samalla lavalla.

Esitys kantaa nimeä Kaikki nauraa!, ja luvassa on poikkeuksellista sisältöä, koska stand upin lisäksi lavalla kuullaan keskusteluja, tarinoita ja muistoja vuosien varrelta. Korona-ajan henkeä mukaillen yleisöä ei oteta paikalle, vaan tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä.

– Kyse on siitä, että kolme koomikkoa tapaa toisensa. Pelkän stand up -komiikan tekeminen striimattuna ei toimi ehkä aivan niin kuin haluaisimme, joten otimme esitykseen mukaan muutakin. Puhumme stand upista, ja välissä teemme stand upia, Kivelä kuvailee.

– Nimi tulee siitä, että voimme nyt itsekin nauraa ja fiilistellä jutuissa mukana. En ole ainakaan kuullut, että tällaista olisi koskaan aiemmin tehty, Kivelä sanoo.

Niko Kivelä ajatteli ensin hypätä lavalle yksin, mutta päätti lopulta pyytää ystäviään Ismo Leikolaa ja Sami Hedbergiä mukaan.­

Idean isä oli Kivelän tuttava, seinäjokelainen Ossi Viljanen, joka ehdotti tempausta hyväntekeväisyyshengessä. Kivelä tarttui toimeen ja ideoi esityksen, eikä Hedbergiä ja Leikolaakaan kovin kauaa tarvinnut mukaan erityislaatuiseen tilaisuuteen houkutella.

Lisäksi 15 euron hintaisten lippujen tuotoista suurin osa menee nuorten urheilun tukemiseen, toisin sanoen Kivelän kotikaupungin Seinäjoen jalkapallo- ja pesäpalloseuralle.

– Yksi tunnin mittainen puhelu käytiin, jotta innostuin mukaan. Aiotaan puhua lauantaina sellaisista asioista, mistä ei normaalisti puhuta, Leikola vinkkaa.Hedberg naurahtaa keikan olevan melkoinen hyppy tuntemattomaan. Asiaa auttaa kuitenkin se, että kolmikko on keskenään erittäin lämpimissä väleissä.

– Me ollaan hyviä ystäviä keskenämme. On hienoa nähdä Ismoakin pitkästä aikaa, kun hän on ollut rapakon takana Yhdysvalloissa niin pitkään, Hedberg iloitsee.

Ismo Leikola on tällä hetkellä Suomessa, sillä koronatilanne on todella haastava hänen uudessa kotimaassaan Yhdysvalloissa.­

Kolmikon yhteinen historia ulottuu pitkälle, aina parinkymmenen vuoden taakse, jolloin he kaikki vasta aloittelivat uraansa. Varsinkin Leikola ja Kivelä viettivät takavuosina paljon aikaa yhdessä.

– Ismon kanssa istuttiin ensimmäistä kertaa iltaa jo vuonna 2002. Katsoimme Eddie Izzardin stand up -esitystä videolta, Kivelä sanoo.

– Muistan olleeni todella onnellinen, että on olemassa samanhenkisiä ihmisiä, jotka näkee potentiaalia tässä alassa. Elettiin kuitenkin aikaa, jolloin Suomessa stand up ei ollut millään tavalla bisnes, Kivelä muistuttaa.

Hedberg puolestaan muistaa elävästi, kuinka kasa koomikkoja tuli katsomaan hänen esitystään ravintola Manalaan Helsinkiin vuonna 2005.

– Jännitti ihan törkeästi, että Ismo, Niko ja muut koomikot olivat tulleet katsomaan esitystäni. Minä ihailin heitä valtavasti silloin, Hedberg sanoo.

Sami Hedberg kertoo tekevänsä varsinkin Niko Kivelän kanssa paljon yhteistyötä tänä päivänä.­

Kaikilla kolmella koomikolla on ollut alusta asti omanlainen ja erottuva tyylinsä. Leikola myöntää seuranneensa aina ihaillen sivusta Hedbergin ja Kivelän tapaa tehdä stand upia, koska se eroaa niin valtavasti hänen omasta tekemisestään.

– Itse opiskelin fysiikkaa, mietin vitsit yksin kotona, menin lavalle ja mutisin ne juttuni hitaasti päätä raapien. Nämä tyypit taas juoksi ympäri lavaa, imitoi hahmoja, lauloi ja teki vaikka mitä, Leikola sanoo.

– Olen ihan alusta asti nauranut teidän jutuille ja miettinyt, etten pystyisi itse tuollaiseen. Täytyy varmaan lauantainakin ottaa kynää ja paperia mukaan ja koittaa pysyä teidän perässä, Leikola naureskelee.

Kivelän ja Hedbergin luonteet ja rempseät lavatyylit osuvat niin yksiin, että se välillä herättänyt huomiota muissakin.

– Ihmisethän kyseli joskus, että miksi pöllimme toistemme juttuja, Hedberg nauraa.

– Totta! Joskus meidän vitsejä on vertailtu ja ihmetelty, miten ne ovat niin samanlaisia. Asiaa saattoi selittää se, että olimme juuri olleet kaksi viikkoa Espanjassa yhdessä. Ei ihme, jos vähän imee ideoita toiselta, Kivelä komppaa.

Niko Kivelä myöntää, että hänen ja Sami Hedbergin tyylissä tehdä stand upia on jotain samaa.­

Nykyään Kivelä ja Hedberg ovat tekemisissä toistensa kanssa päivittäin. Puuhaa riittää yhteisissä työkuvioissa, mutta myös vapaa-ajan merkeissä.

– Me mökkeilemme yhdessä ja puuhamme kaikenlaista. Samin kanssa on hauskaa ja luontevaa tehdä yhteistyötä. Kun näemme, suollamme toisillemme puoli tuntia kaiken yksityiselämästämme, ja sitten tehdään puoli tuntia töitä perään, Kivelä kuvailee.

Kivelä ja Hedberg ovat myös esiintyneet yhdessä, mutta yhteisiä töitä riittää stand up -lavojen ulkopuolellakin.

– Olemme käsikirjoittaneet ja ideoineet firmoille markkinointisisältöä ja mainostuotantoa jo useiden vuosien ajan, Hedberg kertoo.

Sami Hedberg on tunnettu erilaisista imitaatioistaan ja vauhdikkaasta lavatyylistään.­

Leikolan elämä puolestaan on nykyään Yhdysvalloissa. Hän myöntää, että pitkä välimatka on tuonut väkisinkin hajurakoa entisiin kuvioihin.

– Juuri mietittiin, että ollaanko me edes nähty tässä viiden vuoden aikana kertaakaan. Minä olen viime vuosina erkaantunut näistä suomalaisista piireistä, Leikola sanoo.

Hedberg ja Kivelä kertovat kuitenkin seuranneensa ylpeinä ja ihaillen Leikolan Amerikan-valloitusta.

– Kun Ismo pääsi esiintymään Conan O’Brienin keskusteluohjelmaan, niin mietin, että nyt ollaan tekemässä jotain, mitä kukaan suomalainen ei ole aiemmin tehnyt, Hedberg sanoo.

Koko kolmikko on yhtä mieltä siitä, että stand up -piirit ovat Suomessa rennot ja kannustavat, vaikka koomikoiden usein ajatellaan kilpailevan keskenään.

– Me ei itse mietitä, että ollaan toistemme kilpailijoita, mutta jostain syystä kaikki aina olettavat niin, Leikola ihmettelee.

Hedberg ja Kivelä paljastavatkin, että Leikolan Amerikan valloituksesta seurasi erikoinen lieveilmiö, sillä moni oletti heidänkin olevan lähdössä tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita.

– Silloin kun Ismo lähti ulkomaille ja menestyi siellä, niin minulta kyseltiin tosi paljon, että miltä tuntuu, kun Ismo pärjää ulkomailla. En tiedä, miksi se kohdistui minuun, Hedberg sanoo.

– Sehän oli mahtavinta ikinä, että Ismo menestyy. Itse en uskaltaisi lähteä tekemään englanniksi, Hedberg sanoo.

– Minultakin on kysytty, milloin nähdään Niko Kivelä goes America. En tajunnut yhtään, miksi sellaista kysyttiin, koska se on aina ollut niin selkeä asia minulle, että en lähde englanniksi tekemään, Kivelä sanoo.

Leikola nauraa kollegoidensa paljastukselle.

– Nyt vasta tajuan, että kaikilta muilta koomikoilta on alettu kysellä tällaisia minun takiani. Sori jätkät! Leikola sanoo.

Ismo Leikola tähtäsi rohkeasti kansainvälisille markkinoille englannin kielellä. Kuvassa hän esiintyy Lontoossa vuonna 2015.­

Kolmikko aikoo ottaa lauantaisesta kohtaamisestaan kaiken irti. Vaikka kaikki odottavat jo palavasti perinteisten keikkojen alkamista, on korona-ajan olosuhteet huomioon ottaen striimikeikkakin erittäin tervetullut tilaisuus.

– Kaivataan kaikki perinteisille keikoille, mutta jos tämä menee hyvin, niin kuka tietää, vaikka tällaisia tehtäisiin jatkossa enemmänkin, he pohtivat.

Vuosikymmeniä toisensa tuntenut kolmikko uskoo sukeltavansa esityksessä pintaa syvemmälle, kun siihen kerrankin on mahdollisuus.

– Tämä on uskomattoman hieno juttu, että sain nämä kaksi jätkää mukaan tähän. Siitä tulee mielenkiintoinen esitys ja se tarjoaa katsojalle varmasti paljon uutta siitä, millaisia tyyppejä me olemme, Kivelä summaa.

Kaikki nauraa! -stand up -ilta Ruudussa lauantaina 24.4. kello 20 alkaen.