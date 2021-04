Brittirokkari näki itsensä Simpsoneissa ja järkyttyi pahanpäiväisesti – syyttää tv-sarjaa rasismista

Morrissey ei ollut mielissään tavasta, jolla hänet esitettiin Simpsoneissa.

Simpsonit-sarja on saanut osakseen rajua kritiikkiä tuoreimmasta jaksostaan. Yhdysvalloissa esitettiin sunnuntaina Panic on the Street of Springfield -niminen jakso, jossa irvailtiin brittirokkari Morrisseylle, 61.

Jaksossa nähtiin epäilyttävän paljon Morrisseyta muistuttava Quilloughby-niminen hahmo, jonka kuvailtiin olevan The Snuffs -yhtyeen nokkamies ja ponnahtaneen maailmantähteyteen 80-luvulla. Oikea Morrissey puolestaan teki läpimurtonsa The Smiths -yhtyeen solistina 80-luvulla.

Simpsonit ei maalaa kovinkaan mairittelevaa kuvaa Morrisseysta. Morrisseyta muistuttava hahmo nimittäin nousee jakson lopussa lavalle yhtyeensä kanssa aivan liian pienissä vaatteissa ja voileipää hotkien. Hahmo julistaa esiintyvänsä vain ja ainoastaan rahan takia, eikä hän ole oikeasti vegaani.

Morrisseyta parodioivalle hahmolle äänensä antoi Hollywood-tähti Benedict Cumberbatch.

Brittirokkari Morrissey julkaisi sosiaalisessa mediassa ennen jakson esitystä päivityksiä, joissa hän vaikutti olevan otettu siitä, että hänet on ikuistettu Simpsoneihin. Jakson esittämisen jälkeen Morrissey muutti mielensä.

Morrisseyn virallisella sivulla ruoditaan jaksoa kovin sanoin ja kuvaillaan animaatiosarjan olleen suora hyökkäys häntä kohtaan.

– Simpsoneiden käsikirjoittaminen ei selvästi vaadi muuta kuin täyttä tietämättömyyttä, Morrisey sivaltaa.

Muusikko sanoo, että hän haastaisi Simpsonit oikeuteen kunnianloukkauksesta, jos hänellä olisi varaa lähteä oikeustaistoon ohjelman tuotantoa ja Simpsoneita esittävää tv-kanavaa vastaan.

Myös tähden manageri Peter Katsis on tuominnut jakson ja kuvaillut Simpsoneiden olevan ”vihamielinen ja rasistinen”. Hän huomauttaa tähden Facebookissa julkaistussa tiedotteessa, Simpsoneiden luoneen Morrisseysta valheellisen kuvan rasistisena öykkärinä.

Manageri hämmästelee myös kohtausta, jossa Morrisseyn inspiroima hahmo esiintyy pullea vatsa paidan alta pilkottaen. Managerin mukaan Morrissey ei ole koskaan näyttänyt siltä.

– Jollekulle irvailu on asia erikseen, mutta jos ohjelma vajoaa niin alas, että se esittää Morrisseyn vatsa paidan alla tursuten, niin sopii ihmetellä, että ketkä ne todelliset vihamieliset ja rasistiset henkilöt ovat, manageri sivaltaa.

– Pahinta on, että Morrisseyta kuvaillaan rasistiseksi ilman mitään kontekstia. Se on loukkaavaa artistia kohtaan, hän huomauttaa.

Simpsoneiden käsikirjoittaja Tim Long sanoo Variety-lehden haastattelussa seisovansa jakson takana.

– Hahmo on selkeästi Morrisseyn inspiroima, mukana on pieni ripaus myös Joy Divisionin Ian Curtisia ja muita ihmisiä, Long sanoo.

Morrissey on musiikkiuransa ohella tullut tutuksi aktivistina. Hän on puhunut julkisuudessa eläintenoikeuksista ja muusikko ottaa usein kantaa poliittisiin asioihin.­

Simpsonit on aiemmin joutunut kohun keskelle intialaisen Apu-hahmon takia. Intialaistaustainen Apu puhui englantia murtaen ja puolusti sekatavarakauppaansa ilkivaltaa harjoittavilta nuorilta. Stereotyyppinen Apu oli sarjassa vuodesta 1990 alkaen. Vuonna 2017 Apun rooli nousi tapetille, kun sitä ryhdyttiin julkisesti kyseenalaistamaan rasistisena.

Hahmo kirjoitettiin ulos sarjasta vuonna 2020 ja Apulle äänensä antanut Hank Azaria on pyytänyt anteeksi rooliaan. Azarian mukaan hänen tarkoituksensa ei ollut koskaan loukata ketään. Näyttelijä on todennut julkisuudessa ymmärtäneensä vuoden 2017 kohun jälkeen hahmon tukevan osaltaan rakenteellista rasismia.

– Minusta tuntuu, että minun pitäisi mennä pyytämään henkilökohtaisesti anteeksi maamme jokaiselta intialaiselta, Azaria on sanonut.