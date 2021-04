Diili-finalistit eivät ole uskoa voittoaan todeksi – Sointu Borgin reaktio saa johtoryhmän purskahtamaan nauruun

Diilin finaalissa toisiaan vastaan kilpailevat Sointu ja Petri. Voittaja saa paikan Jaajo Linnonmaan yritysryppään kehitysjohtajana.

Diilin semifinaalijaksossa suunnitellaan ja toteutetaan verkossa streamattava livetapahtuma Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. Sointu saa parikseen Petrin ja Inka näin ollen Markon.

Alkuasetelma on herkullinen, sillä Sointu on moneen kertaan ilmaissut suhtautuvansa Petriin epäluuloisesti. Inkaa ja Markoa taas moni on pitänyt selvinä voittajasuosikkeina.

Ryhmät suunnittelevat hyvin erityyppiset tapahtumat. Sointu ja Petri ideoivat asiapitoisen businesspaneelin tähtipuhujilla, kun taas Marko ja Inka räväkän liikuntatempauksen Mari Valosaaren vetämänä. Molemmat tiimit onnistuvat hienosti, ja kumpaakin kehutaan johtoryhmässä.

Voiton vievät kuitenkin Sointu ja Petri.

Inkan ja Markon idea oli rohkeampi, mutta Soinnun ja Petrin kokonaisuus toimi paremmin. Heidän streaminsa ääressä myös viihdyttiin kauemmin.

– Voittaja on... Kopla, onneks olkoon. Inka ja Marko, te saatte potkut, Jaajo Linnonmaa ilmoittaa.

Inka ja Marko ovat hyvin pettyneitä lopputulokseen, sillä molemmat halusivat kehitysjohtajan paikan itselleen. Finaalikaksikko puolestaan on kuin puulla päähän lyöty.

– Pidän itseäni kasassa. Oon äärimmäisen innostunut. Meillä oli molemmilla eilen sellainen fiilis, että tehtiin jotain oikein, Petri sanoo kuivateltuaan hetken silmäkulmiaan.

Sointu ei ole uskoa tilannetta todeksi.

– Oon ihan halolla päähän lyöty! Mä en usko tätä! Oon ihan sekaisin! hän ihmettelee ja saa johtoryhmän purskahtamaan nauruun.

Linnonmaa lähettää taisteluparin nauttimaan hulppeasta palkinnosta.

– Te lähdette helikopterilla matkalle Helsingin taivaan ylle. Katselette vähän, miltä teidän pelikenttä näyttää!

Luvassa on iloinen ilta upeiden maisemien, samppanjan ja luksusillallisen merkeissä.

Diilin finaalijakso nähdään maanantaina 26.4. kello 21 Nelosella ja Ruudussa. Finaali ei ole ennakkoon katseltavissa Ruudussa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.