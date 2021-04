Suvi Teräsniska murjaisi isänsä haluavan mukaan Temptation Islandiin – Sami Kuronen pamautti napakan vastauksen

Suvi Teräsniskan isä hankki viikonloppuna rusketusraitoja ”+40-vuotiaiden Temppareihin”.

Laulaja Suvi Teräsniska lätkäisi sunnuntaina Instagram-tilinsä Stories-osioon kuvan isästään palvomassa kevätaurinkoa moottorikelkan kyydissä. Teräsniskan isä oli virittänyt kelkan selkään patjan, jonka päällä hän pötkötteli hankkimassa vuoden ensimmäisiä rusketusraitoja.

Kuvan yhteydessä Teräsniska vitsaili, että hänen isänsä halusi mukaan Temptation Island -tosi-tv-sarjan varttuneemmille suunnatulle tuotantokaudelle.

– Isä on kuulemma lähössä +40-vuotiaiden Temppareihin ja hakee rusketusraitoja. Kelpaisko Sami Kuronen? Teräsniska kyseli Instagramissa.

Ei mennyt aikaakaan, kun Temppari-juontajana vuosia toiminut Kuronen huomasi suosikkilaulajan kysymyksen. Kuronen pamautti omalle Instagram-tililleen vastuksen, jonka Teräsniska sitten jakoi.

– Tervetuloa castingiin, Kuronen totesi itkunauravan emojin kera.

Temptation Islandissa on totuttu näkemään yleensä noin parikymppisiä nuoria pariskuntia ja sinkkuja. Parhaillaan tv:ssä esitetään sarjan yhdeksättä tuotantokautta.

Suvi Teräsniskan isä asuu laulajan tapaan Pohjois-Suomessa ja on juurtunut Lappiin. Teräsniskan isä on työskennellyt kaivoksella ja perheellä on vahvat juuret kaivosteollisuuteen.

Teräsniska selvitti isänsä puolen suvun alkuperää Sukuni salat -ohjelmassa aiemmin tänä keväänä. Sarjassa selvisi, että hänen isänsä juuret ovat Ruotsin puolella ja että suku päätyi Lappiin esi-isän ajauduttua pahoihin velkoihin.