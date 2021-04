Ex-pornotähti ja kohumalli pyrkivät Kalifornian kuvernööriksi – huippuvirasta kehkeytyi valtava hässäkkä

Kalifornian kuvernöörin saattaa haastaa ennenaikaisissa vaaleissa värikäs joukko kohujulkkiksia. Mukaan kisaan ovat ilmoittautuneet jo pornotähti Mary Carey ja laulaja-näyttelijä Angelyne. Myös olympiavoittaja Caitlyn Jenner harkitsee pyrkivänsä pestiin.

Kalifornian politiikan kulisseissa muhii mehevä sirkus, sillä jo useat julkisuudesta tutut henkilöt ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa osavaltion kuvernöörin pestiä kohtaan.

Kaliforniassa saatetaan järjestää tänä vuonna ennenaikaiset kuvernöörivaalit, sillä nykyisen kuvernööri Gavin Newsomin syrjäytystä on vaadittu yli kaksi miljoonaa allekirjoitusta sisältävällä kansalaisaloitteella. Asia päätetään virallisesti vasta myöhemmin, mutta moni on pitänyt vaalien toteutumista jo niin varmana, että ehdokkaita kisaan on ilmoittautunut jo useita.

NBC Newsin mukaan yksi kuvernööriksi pyrkivistä on entinen pornotähti Mary Carey. Carey, 40, ilmoitti maanantaina virallisesti lähtevänsä mukaan kisaan ja pyrkivänsä haviteltuun pestiin.

Mary Carey poseerasi puolisonsa Jospeh Brownfieldin kanssa pari vuotta sitten.­

Carey ei pyri kuvernööriksi ensimmäistä kertaa, sillä hän osallistui kisaan jo vuonna 2003 ollessaan vain 18-vuotias. Tuolloin hän sijoittui kisassa kymmenenneksi, kun voiton vei toinen julkisuudesta tuttu kasvo: näyttelijä ja kehonrakentaja Arnold Schwarzenegger.

Myöhemmin Carey myönsi, että hänen pyrkimisensä kuvernööriksi oli ainoastaan julkisuustemppu. Hän oli tuolloin aloitteleva aikuisviihdetähti, joka oli jättänyt uransa balettitanssijana ja haki vaalikampanjallaan huomiota.

Tällä kertaa Carey vakuuttaa kuitenkin olevan tosissaan poliitikon uran kanssa.

– Viime kerralla olin nuori, tyhmä ja täynnä hauskuutta. Tällä kertaa olen kokeneempi, hän toteaa NBC Newsille.

Carey tunnetaan lukuisien aikuisviihde-elokuvien tähtenä, Playboy-mallina ja radiojuontajana. Hänet on nähty myös useissa tosi-tv-ohjelmissa.

Carey on päättänyt hyödyntää uraansa pornon parissa ovelasti myös osana vaalikampanjaansa. Hänen myös vuoden 2003 vaaleissa käyttämänsä slogan kuuluu ”Finally a politician you want to be screwed by” eli vapaasti suomennettuna ”Viimeinkin poliitikko, jonka haluat panevan sinua halvalla”.

Carey on myös painattanut kampanjaansa varten jo t-paitoja ja pistänyt pystyyn omat nettisivut. Hän ajaa kampanjassaan muun muassa kodittomien ja koronapandemian vuoksi ahtaalle joutuneiden etua, ja toivoo voivansa vähentää aseväkivaltaa elvyttämällä ensimmäisen vaalikampanjansa ”pornoa pistooleista” -tempauksen. Careyn suunnitelmana oli tuolloin jakaa ihmisille ilmaista pornoa, mikäli he luovuttaisivat aseensa pois.

Careyn lisäksi Kalifornian mahdolliseen kuvernöörikisaan on ilmoittautunut myös toinen tunnettu nimi. Carey saa vastaansa aikansa kohumallin Angelynen, joka nousi tähdeksi vajaat 40 vuotta sitten.

Angelyne oli yksi 1980-luvun seuratuimmista Hollywoodin povipommeista, joka keräsi runsasta mediahuomiota ulkonäöllään, räväköillä poseerauksillaan ja tavaramerkiksi muodostuneella vaaleanpunaisella Corvetellaan. Hän näytteli tv-sarjoissa ja koristi mainostauluja.

Angelynen on sanottu olleen Kim Kardashianin ja Paris Hiltonin edelläkävijä – tähti, joka on ”kuuluisa siitä, että hän on kuuluisa”.

Angelyne tunnetaan mallina, artistina ja tv-tähtenä.­

Angelyne, 70, on Careylle tuttu vastus, sillä myös hän kisasi kuvernöörin pestistä jo vuonna 2003. Kilpakumppaninsa tapaan Angelyne on laittanut jo pystyyn nettisivut vaalikampanjalleen ja vannoo olevansa nykyisin kokenut poliitikko.

Angelynen mukaan hän on haaveillut maailman johtamisesta jo lapsesta saakka, jotta kaikki ihmiset voisivat hyvin. Nyt hän pyrkii toteuttamaan haaveensa pyrkimällä Kalifornian johtoon. Hän kertoo LA Magazinelle, että kuvernöörinä hän pyytäisi ihmisiä kirjoittamaan itselleen ja toteuttaisi sitten heidän toiveitaan ja korjaisi epäkohtia.

Kalifornian kuvernöörikisa on houkutellut myös tosi-tv:stä tuttua olympiavoittaja Caitlyn Jenneriä. Jennerin on raportoitu harkitsevan kisaan lähtemistä, mutta hän ei ole vielä paljastanut lopullista päätöstään.

Jenner totesi maanantaina Twitterissä, että hän päättää pian, lähteekö hän havittelemaan pestiä.

– Seison kalifornialaisten rinnalla ja teen päätökseni pian. Olen ollut täällä yli 45 vuotta ja rakastan Kaliforniaa.

Jenner totesi myös, etteivät kaikki välttämättä halua hänen kaltaistaan, seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa ehdokasta mukaan kisaan. Kardashianien perheen päänä vuosien ajan tunnettu Jenner paljasti vuonna 2015 olevansa transsukupuolinen ja tuntevansa itsensä naiseksi.

Caitlyn Jenner ei ole vielä ilmoittanut lopullista päätöstään kuvernöörivaalien suhteen.­

Sittemmin Jenner muutti nimensä Caitlyniksi ja aloitti hormonihoidot korjatakseen sukupuolensa. Hän on puhunut julkisuudessa avoimesti elämästään transnaisena.

Kaliforniassa on järjestetty ennenaikaiset vaalit kansalaisaloitteella vain kerran aiemmin, vuonna 2003. Tuolloin ehdokkaita oli mukana ennätykselliset 135 kappaletta. Vastaava saattaa toistua tänä vuonna uudelleen, sillä kynnys kisaan mukaan pääsemiseksi on melko matala.

NBC Newsin mukaan kuvernööriksi pyrkivän tulee kerätä ainoastaan 65 henkilön allekirjoitukset ja pulittaa reilun 3 200 euron osallistumismaksu. Verrattain helppo tie mukaan politiikkaan saattaakin houkutella kisaan vielä useita muitakin julkkiksia.