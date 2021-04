Tubettaja Lakko, 28, avautuu videolla arasta aiheesta: ”Olemme menettäneet kaksi lasta”

Eric ”Lakko” Savolainen kertoo menettäneensä puolisonsa Julian kanssa kaksi lasta raskausviikoilla 22 ja 23.

Tubettaja Lakko, oikealta nimeltään Eric Savolainen, 28, kertoo tuoreella videollaan hänen ja Julia-vaimonsa raskaista menetyksistä.

– Minä ja Julia pariskuntana, me ollaan menetetty kaksi lasta, Savolainen täräyttää videon alkuun.

Samalla paljastuu syy, jonka vuoksi Savolainen julkaisi itkuisen videon kesäkuussa 2019. Hän ilmoitti tuolloin kokeneensa traagisen tapahtuman ja jäävänsä sometauolle.

– Se video oli tehty hetken mielijohteesta ja shokkitilassa, hän kertoo nyt.

Nyt julkaistulla videolla hän kertoo, että aikaisempi video oli tehty ensimmäisen raskauden aikana, joka oli tuolloin noin puolivälissä.

– Syyt ovat todella henkilökohtaisia ja sellaisia, etten ole välttämättä vielä halukas tai kyvykäs puhumaan, hän kertoi kesällä 2019.

Savolaisen mukaan ensimmäinen raskaus oli edennyt noin puoleenväliin saakka. Niin kutsutussa rakenneultrassa, eli ultraäänitutkimuksessa, jossa tutkitaan sikiön rakenteet poikkeamien varalta, he saivat kuulla karmaisevan uutisen.

– Löydökset olivat vakavia. Niin vakavia, että siinä oli riski kohtukuolemaan, eikä kohdun ulkopuolella vauvalla olisi ollut tulevaisuutta. Me jouduttiin tekemään päätös raskauden keskeytyksestä raskausviikolla 22.

Savolainen kertoo, että sekä hän että Julia putosivat uutisen kuultuaan korkealta alas. Raskaus oli toivottu, ”pesänrakennus” oli hyvässä vauhdissa ja ostoksiakin tulevalle vauvalle oli jo tehty.

– Koko raskaudessa edettiin askel askeleelta oppikirjamaisesti ja kuunneltiin kaikkia ohjeita. Tehtiin mitä piti, että homma sujuisi hyvin. Millään ei loppujen lopuksi ollut mitään merkitystä.

Kun Savolainen julkaisi kysymyksiä herättäneen videonsa kesällä 2019, hän kertoi spekulaatioiden käyneen heti kuumana. Hän on yksi suomen suosituimmista tubettajista, seuraajia on satojatuhansia. Hän kertoo puhuvansa asiasta nyt, jotta se saadaan käsiteltyä loppuun. Ensimmäinen video oli ikään kuin oven raotus.

– Olin totta kai aikeissa kertoa joskus tulevaisuudessa, kun me saataisiin lapsi. Se olisi ollut tavallaan matkan kertominen, meidän tarina. Ja se tarina olikin menossa parempaan suuntaan.

” Sitä ajatteli vain, että okei, kaikki menee hyvin, mutta sitten kun ei menekään, se pudotus on aika korkea.

Viime vuonna pariskunta oli uudelleen raskaana. Se päättyi viime joulukuussa lähes täysin identtisellä tavalla raskausviikolla 23. Savolainen kertoo, että molempien tapahtumien aikana ja niiden jälkeen mielessä pyöri yksi suuri kysymys: Miksi? Miksi meille käy näin?

– Kyseessä on todella harvinainen tapaus. Sairaalassa sanottiin ensimmäisen tapauksen jälkeen, että tällainen saattaa tulla ehkä kerran vuodessa, ja tämä on osunut meille nyt kahdesti. Prosentuaalinen todennäköisyys on todella, todella pieni.

Savolainen kertoo, että vaikka he tiesivät, etteivät he voineet vaikuttaa tapahtuneeseen millään tavalla, syitä ja vastauksia alkaa silti vaistomaisesti etsimään itsestään.

– Kyllähän se on kova paikka, se on aivan helvetin kova paikka. Me käytiin Julian kanssa molemmat hirveä läjä tunteita läpi. Isoimpina shokki, suru, pettymys, viha, katkeruus, epätoivo. Raskaus oli edennyt niin pitkälle, että häneen on kiintynyt jo, ja totta kai naisena vielä enemmän.

Hän kertoo, etteivät he ole toipuneet täysin, eivätkä tule koskaan toipumaankaan. He kantavat asiaa sisällään ikuisesti. Savolaisen mukaan toipuminen on ollut iso henkinen työ, jossa aika on ollut isossa roolissa.

– Sanotaan usein, että kyllä aika korjaa ja parantaa, ja niin se kyllä tekee. Mutta on siinä paljon muutakin. Olemme kumpikin käyneet terapiassa, Julia vielä enemmän. Meidän on ollut pakko tukea ja ymmärtää toinen toisiamme. Pariskuntana tässä ollaan ja pariskuntana tästä selvitään, mikä on myöskin lujittanut meidän parisuhdetta.

Savolaisen mukaan suurin syy videon teolle on vertaistuki. Vaikka Suomessa tarjotaan paljon apua, löytyy vertaistukea hänen mukaansa silti todella vähän. Hän kertoo havainneensa, etteivät ihmiset mielellään puhu tällaisista asioista ääneen.

– Sitä ajatteli vain, että okei, kaikki menee hyvin, mutta sitten kun ei menekään, se pudotus on aika korkea. Vertaistukea olisimme kaivanneet.

Savolainen nostaa esille myös raskausutellut, joiden hän toivoisi loppuvan niin hänen kuin kaikkien muidenkin ihmisten kohdalla. Hän muistuttaa, että asia voi olla monelle arka, eikä mahdollisesta lisääntymissuunnitelmista kyseleminen ole korrektia.

Lopuksi hän paljastaa, että pariskunta osallistuu geenitutkimuksiin, joissa pyritään selvittämään mahdollisia syitä näille harvinaisille tapauksille.

– Meidän taival on vielä kesken, mutta elämä ei ole sprintti – elämä on maraton. Mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä eteen tulee, hän toteaa.