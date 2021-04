Pippa Laukka julkaisi peittelemättömän kuvan kehostaan – avautuu keski-ikäisten naisten ulkonäköpaineista

Pippa Laukan mielestä pitäisi puhua enemmän siitä, kuinka upea vanheneva nainen on.

Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka, 50, julkaisi Instagram-tilillään vähäpukeisen kuvan itsestään tärkeän viestin saattelemana. Hän halusi nostaa esille keski-ikäisten naisten kärsimät ulkonäköpaineet. Niistä ei hänen mielestään puhuta tarpeeksi, jos ollenkaan.

– Paljon puhutaan nuorten naisten ulkonäköpaineista ja se on erittäin hyvä asia että siitä puhutaan. Kuitenkin on myös niin, että ei se naiseus lopu siihen, kun vanhennutaan, pariudutaan tai saadaan lapsia. Omalla kohdallani voin jopa sanoa, että päinvastoin, siitä se matka omaan kehoon ja naiseuteen vasta alkaa, Laukka kirjoittaa.

Laukka toteaa iän tuovan mukanaan väistämättömiä muutoksia, joiden hyväksyminen ei aina ole helppoa. Hän myöntää kärsivänsä itsekin ulkonäköpaineista, eikä julkisuus helpota niitä lainkaan.

– Painovoima on fysikaalinen tosiasia, maa vetää puoleensa, kroppa tuntuu, hmmm, erilaiselta. Se ei välttämättä ole hyvä tai huono asia, mutta muutos on väistämätöntä ja pelottavaa.

Laukan mielestä pitäisi puhua enemmän siitä, kuinka upea vanheneva nainen on. Hän kertoo katsovansa ylöspäin naisia, jotka kantavat arpensa ja ikääntymisensä ylpeänä, ja sanoo itse totuttelevansa kehossaan tapahtuviin muutoksiin.

– Totuttelu on välillä pinnallista kuten vaikkapa se, että en osta nakinkuorimekkoja kesäksi. Toisinaan totuttelu on sitä, että pohdin elämän rajallisuutta ja sitä mitä kaikkea oma keho on käynyt läpi ja mitä se vielä mahtaa kohdata.

Ikääntymisestä ja kaikista muutoksista huolimatta Laukka sanoo olevansa hyvin kiitollinen siitä, mihin kaikkeen hänen kehonsa vielä pystyy.

– Kukaan ei voi tulla sanomaan, mitä viisikymppinen voi ja saa tehdä tai miltä keski-ikäisen tulee näyttää, hän päättää kirjoituksensa.

Laukka on aiemmin avautunut Instagramissa muun muassa anoreksiasta, josta hän kärsi opiskellessaan sairaanhoitajaksi 1990-luvulla.

– Ulospäin saatan olla kuin nukke, mutta näen siinä itseni ennen kaikkea hauraana ja sairaana. Kuva on sairaanhoitajakoulusta -90- luvun alkupuolelta. Jo silloin tajusin miten ristiriitaista on, että sairas sairaanhoitaja auttaa ja hoitaa sairaita potilaita, Laukka kirjoitti.

– Epävarmuutta peitin mallin töillä, jotta minusta nähtäisiin vain pinta eikä kukaan olisi kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka rikki olin sisältä, hän jatkoi.

Urheilulääkäri Pippa Laukasta tuli suuren yleisön tuntema Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntijana. Laukka on kirjoittanut kirjat Luonnollisesti paras, Hyvinvoiva nainen ja Urheilulääkäri.

Laukka aloitti työt usean sairaalan päivystyksessä koronapandemian iskiessä viime keväänä. Marraskuussa Laukka aloitti työt Vihdin ja Karkkilan johtavana ylilääkärinä.

Viimeksi Laukka on nähty televisiossa MTV3:n Myyrä-kisailuohjelmassa tänä keväänä.