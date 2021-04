Aito hai, avaruuslento, 27-kerroksinen talo... Maailman rikkaimpien ihmisten häkellyttävät ostokset saavat leuan loksahtamaan

Ökyrikkaat ihmiset ovat ostaneet aikojen saatossa toinen toistaan erikoisempia esineitä tai asioita kokoelmiinsa.

Mihin maailman rikkaimmat ihmiset, joilla on jo lähes kaikkea, käyttävät rahojaan? Maailman äveriäimmät ihmiset ovat toden totta laittaneet rahojaan likoon vuosien varrella mitä erikoisimpiin asioihin, kuten saksalaislehti Bild kertoo.

Kaikkien aikojen häkellyttävimpien hankintojen joukkoon mahtuu muun muassa taideteoksia, huonekaluja, asuntoja ja jopa avaruuslento.

Taideteos, jossa on oikea hai

Liikemies ja sijoitusrahastoilla omaisuutensa tehnyt Steven A. Cohen on kenties maailman oudoimman taideteoksen omistaja. Vuonna 2004 Cohen päätti pulittaa 9,3 miljoonaa euroa taideteoksesta, jonka sisällä on oikea tiikerihai.

Taiteilija Damien Hirst poseeraa tiikerihaiteoksensa edessä vuonna 2012.­

Formaldehydiin säilötty hai ”ui” lasikuution sisällä suu auki. Teos on taiteilija Damien Hirstin käsialaa, ja tiikerihai on napattu merestä Australian edustalta.

Aito tiikerihai keräsi yleisöä vuonna 2007, kun teos oli esillä taidenäyttelyssä.­

Kallis taideteos alkoi kuitenkin kemiallisen aineen takia ”liueta” ennen aikojaan, joten vuonna 2006 Hirst metsästi uuden hain ja edellinen versio korvattiin uudella. Nyt taideteos on säilynyt paremmassa kunnossa, sillä formaldehydin tilalle laitettiin hellävaraisempaa ainetta.

Maailman kallein huonekalu

Liechtensteinin ruhtinas Hans Adam II osti Badminton Cabinet -nimeä kantavan kaapin huutokaupassa vuonna 2004 ja maksoi siitä ennätykselliset 27 miljoonaa euroa.

Badminton Cabinet -niminen kaappi on lähes neljä metriä korkea.­

Italiassa valmistetun ja lähes neljä metriä korkean kaapin tekemiseen meni vuosia, sillä kaappia rakennettiin ja maalattiin vuosina 1726–1732. Se tehtiin alunperin Beaufortin herttualle Englantiin.

Kaappi on edelleen maailman kalleimmalla hinnalla myyty huonekalu.

Miljardin maksanut yksityinen kerrostalo

Intian rikkain mies Mukesh Ambani ei ole tyytynyt vaatimattomiin ratkaisuihin asuntojensa suhteen. Ambanin omaisuus on arviolta 77,6 miljardia, joten hänellä on varaa törsätä asuntoihin mielin määrin. Ambani rakennuttikin vuonna 2012 peräti 27-kerroksisen kerrostalon Mumbaihin. Yksityiskerrostalolle tuli hintaa vaatimattomat miljardi euroa.

Talo on komea näky Mumbain yössä.­

Ambani luonnollisesti antoi talolleen nimen, ja sitä kutsutaankin Antiliaksi. 27-kerroksisessa asunnossa asuvat Ambani, hänen vaimonsa, äitinsä ja kolme lastaan.

Intian rikkain mies Mukesh Ambani on tehnyt omaisuutensa öljyllä ja kaasulla.­

Aivan kaikki kerrokset eivät ole perheen omassa käytössä, sillä Ambani perheineen majoittuu kerrostalon neljässä ylimmässä kerroksessa. Perheen arkea ovat helpottamassa myös reilut 600 työntekijää.

Kerrostaloon ilmestyi vuonna 2018 koristeluja, kun Ambanin tytär Isha Ambani meni naimisiin.­

Kerrostalosta löytyy muutenkin kaikki tarvittava, kuten elokuvateatteri, kylpylä, temppeli, tanssistudio ja juhlasali. Kuusi kerrosta on varattu Ambanin massiiviselle autokokoelmalle.

Maailman himoituin ja kallein taulu

Estée Lauder -kosmetiikkafirman perijä Ronald Lauder on rikas mies: hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 5,5 miljardia. Sen mukainen on myös hänen taidekokoelmansa, sillä villien arvioiden mukaan Lauder on käyttänyt rakastamaansa taiteeseen yhteensä peräti 650 miljoonaa euroa.

Kultainen Adele on maailmanlaajuisesti ihailtu mestariteos.­

Kokoelman helmi on itävaltalaisen taidemaalarin Gustav Klimtin tunnetuimpiin teoksiin kuuluva taulu nimeltä Kultainen Adele. Teos on tunnettu ympäri maailmaa, sillä kultaisesti välkehtivä Adele on painettu lukuisiin mukeihin ja postikortteihin.

Ronald Lauder (vasemmalla) taidekokoelmansa helmen, Gustav Klimtin Kultaisen Adelen vierellä.­

Lauder halusi aidon ja alkuperäisen teoksen kokoelmiinsa, ja lunastikin vuonna 1907 maalatun teoksen itselleen 135 miljoonalla eurolla. Se on kuulunut hänen kokoelmiinsa vuodesta 2006 alkaen. Teosta säilytetään Neue Galerie -nimisessä taidegalleriassa Manhattanilla, New Yorkissa.

Leonardo da Vincin muistiinpanot

Microsoftin perustaja Bill Gates ei malttanut olla ostamatta Leonardo da Vincin muistiinpanoja, kun keräilyharvinaisuus tuli myyntiin vuonna 1994. Gates maksoi ilomielin 30,8 miljoonaa euroa maailman tunnetuimman älykön käsin tehdyistä muistiinpanoista ja luonnoksista.

Leonardo da Vincin muistiinpanot kustansivat lähes 31 miljoonaa euroa.­

Muistiinpanoja on 18 sivun verran, ja ne on tehty vuosina 1506–1510. Muistiinpanot ovat viralliselta nimeltään Codex Leicester, ja ne on aikanaan koottu myös kirjaksi. Pellavapaperille tehdyissä muistiinpanoissa käsitellään vesitiedettä, mutta ne sisältävät myös tutkimuksia muun muassa maapallon sijainnista ja erilaisista mittausmenetelmistä.

Bill Gates ihailee Leonardo da Vincia suuresti.­

Lähes 31 miljoonan euron arvoiset muistiinpanot ovat maailman kalleimmat luonnokset, jotka on koskaan myyty.

Matka avaruuteen

Amerikkalaisella liikemiehellä ja lentäjällä Jared Isaacmanilla on rahaa toteuttaa villeimmätkin unelmansa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, aikoo Isaacman vielä tänä vuonna toteuttaa lapsuutensa unelman ja lentää avaruuteen.

Jos suunnitelmat menevät nappiin, pääsevät Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor ja Chris Sembroski avaruuteen vielä tämän vuoden puolella.­

Isaacman on ostanut Elon Muskilta neljä paikkaa avaruuslennolle, jonka on määrä olla maailman ensimmäinen täysin yksityinen avaruuslento. Tällä hetkellä lennon olisi tarkoitus toteutua aikaisintaan syyskuussa 2021. Julkisuuteen ei ole paljastettu kuinka paljon pääsylipulla on hintaa, mutta arviot ovat liikkuneet noin 50 miljoonassa eurossa.

Isaacman on tehnyt rahoillaan myös hyväntekeväisyyttä, sillä hän lahjoitti taannoin 100 miljoonaa euroa lasten syöpäklinikalle.