Renny Harlinin Johanna-rakas otti käyttöön miehensä sukunimen – häät vasta myöhemmin tänä vuonna

Johannan mukaan nimenvaihdos on järkevä muun muassa ”töiden puolesta”.

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin kihlattu Johanna Kokkila kertoo, että ottaa käyttöönsä Harlinin sukunimen. Johanna tiedottaa asiasta Instagram-tilinsä stories-osiossa. Hän on myös vaihtanut Instagram-tilinsä nimen Johanna Harliniksi.

Johannan mukaan pariskunta ei ole vielä mennyt naimisiin, eikä nimi tule vielä käyttöön virallisesti. Häihin asti kyseessä on ”taiteilijanimi”.

– Koen, että se on järkevää töiden puolesta tällä hetkellä. Toinen syy on se, että asumme ulkomailla ja Kokkila ei ole hirveen helppo. Siitä on keksitty kaikennäköisiä versioita täällä. Se on aika suomalainen sukunimi, Johanna kertoo.

– Tietysti olen maailman ylpein siitä ja se on maailman paras sukunimi, mutta me ei tulla näillä näkymin ikinä varmaan asumaan suomessa, niin on senkin takia helpompi, että on enemmän kansainvälinen nimi. Se tulee olemaan minulla käytössä vähän niin kuin taiteilijanimenä, ja tänä vuonna vähän myöhemmin se muuttuu viralliseksi.

Renny Harlin, 61, ja Johanna Kokkila, 27, menivät kihloihin helmikuussa. Kosinta tuli täytenä yllätyksenä.

– Elämäni onnellisin päivä. Olen aivan sanaton, Kokkila hehkutti rakastuneena IS:lle.

IS:n tietojen mukaan ohjaaja oli, kuten asiaan kuuluu, kysynyt tulevan vaimonsa kättä tämän isältä.

Harlin pujotti rakkaansa vasempaan nimettömään erityisesti tätä varten suunnitellun, säihkyvän timanttisormuksen.

Sormusta koristaa yksi suuri timantti, jonka rinnalla on useita pienempiä timantteja. Erään asiantuntijan mukaan sormuksen hinta on yli 30 000 euroa.

– Onneksi hän sanoi kyllä, Harlin naurahti IS:lle.

Renny Harlin on kertonut IS:lle hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, ohjaaja kertoi aiemmin.

Pari paljasti suhteensa julkisuudessa viime marraskuussa.

Tällä hetkellä pariskunta asuu kauniissa, yhdessä sisustamassaan kerrostalokodissa Sofiassa. Puutarhamaisella alueella sijaitsevan kodin yhteydessä on Harlinin töitä varten studio. Alati erilaisia projekteja työstävä Harlin tietää, että heidän kotinsa on hänen eri maissa tapahtuvien ohjaajatöidensä takia todennäköisesti väliaikainen. Nyt he kuitenkin asuvat Bulgariassa, missä arki sujuu mutkattomasti.

– Johanna tekee töitä firmassani. Hän koordinoi ja vetää meidän uusia projektejamme. Meillä on paljon erilaisia tv- ja elokuvaprojekteja, joihin hän voi luovana ihmisenä tehdä erilaista visuaalista suunnittelua, Harlin on sanonut.