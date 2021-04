Kohun keskellä rypevän Armie Hammerin mahtisuvun tausta on kylmäävää luettavaa – henkirikoksia, hyväksikäyttöä ja lukuisia oikeustaistoja

Kannibalismi- ja seksikohujen keskelle joutunut Armie Hammer ei suinkaan ole sukunsa ensimmäinen vastaavassa tilanteessa. Hammerien skandaalihistoria ulottuu viiden sukupolven taakse.

Näyttelijä Armie Hammer, 34, joutui tammikuussa valtavan kohun keskelle, kun sosiaalisessa mediassa julkaistiin yksityiskohtaisia viestejä väkivaltaisista seksifantasioista. Viestien väitettiin olevan Hammerin kirjoittamia, ja niissä fantasioitiin muun muassa raiskauksista.

Tämän jälkeen lukuisat Hammerin entiset tyttöystävät ovat kertoneet julkisuudessa tähden käyttäytyneen väkivaltaisesti suhteen aikana. Osa on kertonut Hammerin painostaneen heitä väkivaltaiseen seksiin.

Poliisi tutkii 24-vuotiaan naisen väitteitä, joiden mukaan Armie Hammer on raiskannut hänet. Lisäksi useat Hammerin ex-naisystävät ovat kertoneet julkisuudessa karmeita väitteitä näyttelijätähden mielihaluista.­

Monet ovat myös sanoneet näyttelijän fantasioineen kannibalismista. Muun muassa jääkiekkoilija Kasperi Kapasen ex-tyttöystävä Paige Lorenze, 22, väittää Hammerin ehdottaneen useaan otteeseen Lorenzen kylkiluiden poistamista, jotta Hammer voisi savustaa ja syödä ne. Saman suuntaisista haaveista on kertonut myös toinen ex-tyttöystävä Courtney Vucekovich.

Maaliskuussa Effie-nimellä esiintynyt 24-vuotias nainen väitti Hammerin raiskanneen hänet. Naisen kertoman mukaan hän oli tutustunut Hammeriin Facebookin kautta. Väitetyn raiskauksen on kerrottu kestäneen useita tunteja, ja nainen on sanonut pelänneensä henkensä edestä. Poliisi tutkii asiaa.

Hammer on kiistänyt yksiselitteisesti kaikki häntä kohtaan esitetyt syytökset, ja hänen asianajajansa mukaan Hammerilla on puhelimessaan useita viestejä, jotka todistavat hänen harrastaneen seksiä yhteisymmärryksessä häntä raiskauksesta syyttävän 24-vuotiaan naisen kanssa.

Hammer oli 10 vuotta naimisissa tv-persoona Elizabeth Chambersin kanssa. Heinäkuussa eronneella parilla on kaksi yhteistä lasta. Chambers on kertonut järkyttyneensä kuultuaan Hammeriin kohdistuneista syytöksistä.

Armie Hammer erosi vaimostaan Elizabeth Chambersista heinäkuussa 2020. Chambers on kertonut järkyttyneensä Hammeria koskevista syytöksistä.­

Armie Hammerin skandaali ei ole ainoa laatuaan hänen sukunsa historiassa. Jo Armien isoisoisoisä Julius Hammer joutui aikanaan kyseenalaisen huomion keskipisteeksi, eikä pojasta ole polvi paljoa parantunut. Julius Hammer oli New Yorkissa asuva venäläinen maahanmuuttaja, jolla oli keskeinen rooli paikallisessa kommunistipuolueessa.

Lääkärinä työskennellyt Hammer teki vuonna 1919 laittoman abortin venäläisen diplomaatin vaimolle. Nainen kuoli operaation seurauksena muutamaa päivää myöhemmin, ja Hammer tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta vankeuteen kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Rangaistuksensa hän suoritti Sing Singin vankilassa New Yorkin osavaltiossa.

Kun Julius Hammer joutui vankilaan, otti hänen 22-vuotias poikansa Armand Hammer vastuun perheyrityksen pyörittämisestä. Pian tämän jälkeen hän meni naimisiin venäläisen laulajan Olgan kanssa, ja he saivat pojan Julian Hammerin. Hän on Armie Hammerin isoisä.

Armand Hammer teki liiketoiminnassaan läheistä yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, ja hänen tiedetään olleen aikanaan hyvissä väleissä niin Vladimir Leninin, Josif Stalinin kuin Mihail Gorbatshovinkin kanssa.

Neuvostoliiton lisäksi hän piti hyviä suhteita yllä myös Yhdysvaltojen ja Kiinan korkeimman johdon suuntaan ja kaveerasi Britannian prinssi Charlesin kanssa. Toimittaja Edward Jay Epsteinin vuonna 1996 julkaistun kirjan mukaan Hammer kerrytti omaisuuttaan myös kyseenalaisin keinoin, kuten rahanpesulla, lahjonnalla ja tukemalla Neuvostoliiton vakoilutoimintaa.

Suvun edesmennyt päämies Armand Hammer piti yllä läheisiä suhteita suurvaltojen, erityisesti Neuvostoliiton, johtajiin. Kaikki hänen liiketoimensa eivät väitteiden mukaan kestä päivänvaloa.­

Armand Hammerin omaisuuden arvoksi arvioitiin hänen kuollessaan vuonna 1990 noin 180 miljoonaa dollaria. Hän testamenttasi lähes koko summan pojanpojalleen Michael Hammerille, Armie Hammerin isälle.

Armand Hammerin oma poika Julian Hammer jäi perinnönjaossa poikaansa verrattuna puille paljaille, saaden ainoastaan 250 000 dollaria. Kohtalostaan raivostunut Julian Hammer uhkasi tappaa itsensä ja lapsensa. Hän kuoli kuusi vuotta isäänsä myöhemmin vuonna 1996.

Hammerin perinnöstä tehtiin yli sata oikeushaastetta, joita laativat muun muassa hänen perinnöttömiksi jätetyt sukulaiset, entiset rakastajattaret sekä hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka väittivät Hammerin olevan heille velkaa. Oikeusjutut soviteltiin, mutta riita repi koko suvun hajalle.

” Michael Hammerilla on säätiönsä pääkonttorilla oma seksivaltaistuin, jota hän puheiden mukaan itse nimittää ”tuhmaksi tuoliksi”.

Hammerien suku piti ulospäin yllä huoliteltua kuvaa, mutta kulissien takana kävi myllerrys. Asiasta on puhunut erityisesti Julian Hammerin tytär ja Armie Hammerin täti Casey Hammer.

Casey Hammer kertoi yrittäneensä katsoa HBO:n Succession-draamasarjaa, mutta joutui jättämään sen kesken. Syyksi hän sanoi, että sarjan perhe muistutti liikaa hänen omaansa. Samassa yhteydessä hän antoi paljonpuhuvan lausunnon isoisästään Armand Hammerista.

– Luoja paratkoon, jos teit mitä tahansa väärin hänen ystäviensä edessä. Hänen gaalajuhliinsa ei saanut pukea kahta kertaa samaa mekkoa. Ulkopuolisille meidän täytyi esittää täydellistä perhettä, Casey Hammer kertoi.

Armand Hammer kuoli vuonna 1990. Hänen perinnöstään nousi lihava riita, koska hän päätti testamentata koko omaisuutensa omien lastensa yli pojanpojalleen Michael Hammerille, joka on Armie Hammerin isä.­

Suvun kiiltokuvaimago sai syvän särön, kun Julian Hammer tappoi 26-vuotissyntymäpäivänään miehen kotinsa edessä Los Angelesissa. Teon motiivina olivat pelivelat ja epäily siitä, että mies olisi yrittänyt iskeä Hammerin vaimoa.

Vuonna 1955 tapahtuneesta uutisoitiin mediassa laajalti, mutta Armand Hammer maksoi väitetysti kalifornialaiselle lakimiehelle 50 000 dollaria, minkä jälkeen hänen poikansa syytteet hylättiin. Julian vetosi itsepuolustukseen.

Vuonna 2015 julkaisemassaan kirjassa Casey Hammer myös väitti, että hänen isänsä käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen Caseyn ollessa lapsi.

Isoisänsä omaisuuden ja liiketoiminnan perinyt Michael Hammer ei ole säästynyt kohuilta hänkään. Hänen omistamansa taidegalleria Knoedler joutui kohun silmään vuonna 2009, kun sen väitettiin myyneen lukuisia väärennettyjä taideteoksia aitoina useiden kymmenien miljoonien dollarien arvosta.

Gallerian johtaja Ann Freedman erosi, ja vuonna 1846 perustettu galleria suljettiin vuonna 2011. Knoedler oli yksi Yhdysvaltain vanhimmista yksityisistä taidegallerioista.

Galleriaa vastaan nostettiin useita haasteita, joista suurin osa päättyi sovitteluun. Yksi haasteista eteni kuitenkin oikeuteen. Huutokauppakamari Sothebyn johtaja Domenico De Sole vaati vaimonsa kanssa gallerialta yli kahdeksan miljoonan dollarin korvauksia heille myydystä väärennöksestä.

Michael Hammer peri isoisänsä Armand Hammerin lähes koko 180 miljoonan omaisuuden vuonna 1990.­

Knoedler-gallerian kirjanpitäjä kertoi oikeudessa, että Michael Hammer käytti gallerian omistanutta holding-yhtiötään ”säästöpossunaan”. Hän muun muassa osti yrityksen luottokortilla kaksi luksusautoa ja Ranskan matkan, joiden yhteisarvo oli noin miljoona dollaria. Myydessään toisen autoista, Hammer piti siitä saamansa 452 000 dollaria itsellään ja kirjasi ne henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa palkkana.

Hammer ei ollut henkilökohtaisesti syytettynä oikeudenkäynnissä, mutta hänet oli kutsuttu todistajaksi. Noin tuntia ennen Hammerin kuulemista tapaus päättyi sovitteluun.

Michael Hammer johtaa myös isoisänsä mukaan nimettyä Armand Hammer -säätiötä. Hammer on tunnetusti kiinnostunut autoista, ja säätiö lahjoitti vuonna 2015 Petersen Automotive Museumille 1,1 miljoonaa dollaria. Samana vuonna Hammer nimitetettin museon johtokuntaan.

Väitteiden mukaan Michael Hammerilla on säätiönsä pääkonttorilla oma seksivaltaistuin, jota hän puheiden mukaan itse nimittää ”tuhmaksi tuoliksi”. Se on yli kaksi metriä korkea valtaistuin, jonka pohjassa on reikä ja sen alla häkki. Istuimeen on maalattu Hammerin sukuvaakuna.

Istuin sijaitsee varastossa, jossa Michael Hammerin kerrotaan asuneen vuosien ajan erottuaan vaimostaan. Aikakauslehti Vanity Fairin mukaan Hammerista on olevassa kuva, jossa hän poseeraa valtaistuimella vaaleahiuksisen naisen kanssa hymyillen. Kuvassa Hammer istuu valtaistuimellaan, ja nainen on sen alla olevassa häkissä.

Vanity Fair esitti säätiölle kysymyksiä koskien Hammerin valtaistuinta, hänen liiketoimintaansa sekä päihteiden käyttöä ja ihmissuhteita. Säätiö piti virallisessa vastauksessaan kysymyksiä järjettöminä.

– Kysymykset, jotka koskevat ystäviltä saatuja ei-toivottuja pilailulahjoja, hyvin tyypilliseltä kuulostavaa vastaeronneen henkilön käyttäytymistä ja täysin laillisia ja asiallisesti kirjattuja liiketoimia ovat järjettömiä, säätiön edustaja totesi.

Lähteet: Mirror, Insider, Vanity Fair.