Festarit olivat järkyttävä katastrofi – sadoille osallistujille 6 000 euron korvaukset

Tuomioistuin antoi ratkaisunsa neljä vuotta surullisen kuuluisan tapahtuman jälkeen.

Keväällä 2017 Bahaman paratiisissa oli tarkoitus järjestää luksustapahtuma nimeltä Fyre Festival.

Näyttävästi mainostettu ja jättisummia vieraille maksanut festivaali oli lopulta täysi katastrofi. Ei sitä koskaan oikeastaan ollutkaan.

Nyt, lähes neljä vuotta tapahtuman jälkeen New Yorkin konkurssituomioistuin on päättänyt, että 277 festivaaleille matkustanutta saa kukin 7 200 dollarin eli noin 6 000 euron korvauksen, kun oikeudenkäynti järjestäjiä vastaan saadaan päätökseen. Asiasta kertoo The Guardian.

Guardianin mukaan ihmiset maksoivat Fyre Festivaliin osallistumisesta 1 000–12 000 dollaria.

Lippuja myytiin tuhansia. Tapahtuma oli suunnattu ensisijaisesti varakkaille ökynuorille.

Fyre Festival oli lopulta jättimäinen farssi. Megatähtien sosiaalisessa mediassa markkinoimasta luksustapahtumasta ei ollut tietoakaan, eikä luvattuja nimekkäitä esiintyjiäkään ollut.

Lähes asumattomalta saarelta loppuivat niin ruoka kuin juomakin.

Markkinoinnissa käytettyjä luksushuviloitakaan ei liiemmin näkynyt, vaan festivaalivieraita oli vastassa hätämajoitustelttoja, joita käytetään useimmiten katastrofialueilla. Eikä niitä edes riittänyt kaikilla vieraille.

Tapahtuman puuhamiehinä olivat räppäri Ja Rulen ja liikemies Billy McFarland, joka tuomittiin vuonna 2018 kuudeksi vuodeksi vankilaan petoksesta ja talousrikoksista.

Fyre Festivalista on sittemmin tehty muun muassa elokuva Netflixiin.