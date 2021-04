Ruotsissa leimahti 50-luvulla ennennäkemätön seksiskandaali, kun kuninkaalla väitettiin olevan suhde mieheen – hovi hiljensi ”salarakkaan” rahalla

Elämä hovin loisteessa ei ole aina yhtä juhlaa, vaan myös kuninkaalliset ovat sotkeutuneet mitä erikoisimpiin skandaaleihin.

Toimittaja ja tietokirjailija Satu Jaatisen uutuuskirja Paremmissakin piireissä – Kuninkaallisia skandaaleja kautta aikojen (Docendo) paljastaa kutkuttavia ja myös karmeita yksityiskohtia nykyisten ja menneiden kuninkaallisten puuhista. Poimimme niistä muutamia.

Salasuhteesta julkaistiin kirja

Ruotsin kuningas Kustaa V joutui vuonna 1936 ennennäkemättömän seksiskandaalin keskelle, kun hänellä väitettiin olevan salasuhde mieheen. Vyyhti sai alkunsa, kun Anna Haijby jätti Tukholman käräjäoikeuteen avioerohakemuksen, jossa hän oli kirjannut eron syyksi sen, että hänen aviomiehellään Kurtilla oli suhde kuninkaaseen.

– Homoseksuaalisuus oli Ruotsissa tuohon aikaan rikos. Kuninkaalla oli valtionpäämiehenä syytesuoja, mutta tämä ei rauhoittanut hovin hälytystilaa, Jaatinen kirjoittaa.

Totuus kuningas Kustaa V:n ja Kurt Haijbyn suhteesta on edelleen hämärän peitossa.­

Rouva Haijby veti avioerohakemuksen pois ja jätti uuden hakemuksen, jossa aviomiehen rakastajaa ei mainittu nimeltä. Vaivanpalkaksi pari sai hovilta kymmenien tuhansien kruunujen korvaukset.

Kurt Haijby ei tyytynyt tähän, vaan hän nyhti hovilta rahaa vielä vuosikymmenten ajan. Hovi tuki miestä rahallisesti sillä uskoi sen pitävän hänet hiljaisena.

Väitetty suhde pysyikin salassa vuosikausia, aina kuninkaan kuolemaan asti. Haijby lähetti uudelle kuninkaalle Kustaa VI Aadolfille kirjeen, jossa hän uhkasi paljastavansa kaiken.

– Uusi kuningas oli kuitenkin aivan toista maata kuin isänsä ja haastoi Haijbyn oikeuteen kiristysyrityksestä. Samalla Haijbyn tarina tuli koko Ruotsin tietoisuuteen, Jaatinen toteaa kirjassaan.

Haijby tuomittiin vuonna 1953 kuudeksi vuodeksi vankeuteen kiristyksestä. Hän teki itsemurhan vuonna 1965.

30-vuotiaana kuolleesta kruununprinssi Rudolfista ja Mayerlingin tapauksesta on myöhemmin tehty useita kirjoja ja elokuvia.­

Totuus väitetystä suhteesta on yhä hämärän peitossa. Se tiedetään, että Haijby tapasi kuninkaan ensimmäisen kerran vuonna 1909, kun hän 12-vuotiaana partiopoikana pääsi myymään kuninkaalle rintamerkkejä. Haijby väitti kuninkaan lähennelleen häntä.

Toisen kerran Haijby tapasi Kustaa V:n vuonna 1933, kun hän pyysi kuninkaan apua ravintolabisnekseensä liittyen.

– Kerrotaan, että kuningas kutsui hänet linnaan uudelleen illalla ja Haijby ohjattiin palvelijoiden toimesta kuninkaan makuukamariin, Jaatinen kirjoittaa.

Haijyn mukaan hänen ja kuninkaan välille kehkeytyi romanttinen suhde, joka kesti usean vuoden ajan.

Salasuhde päätyi myös kirjaksi, sillä Haijby julkaisi vuonna 1947 nuoren miehen ja vanhemman miehen suhteesta kertovan teoksen. Kirja Patrik Kajson går igen ei kuitenkaan koskaan päätynyt kauppoihin asti, vaan kirjalaatikot päätyivät poliisin haltuun. Nykyään teos löytyy Ruotsin kansalliskirjaston kokoelmista.

Kruununprinssin salaperäinen kuolema

Itävalta-Unkarin kruununprinssi Rudolf kuoli tammikuussa 1889 oudoissa olosuhteissa. Hänet löydettiin kuolleena Mayerlingin linnan makuuhuoneesta. Hänen vierellään lepäsi 17-vuotiaan paronittaren Maria Vetseran ruumis.

Itävalta-Unkarin kruununprinssi Rudolf viimeisellä hevoskärryajelulla ennen itsemurhaa 1889.­

Kuolemaa edeltävistä tapahtumista ei tiedetä paljoakaan, mutta Rudolfin uskotaan suunnitelleen kuolemansa. Kruununprinssi oli nimittäin ensin pyytänyt rakastajatartaan Mitzi Kasparia tekemään kanssaan itsemurhan. Kun Mitzi kieltäytyi, kääntyi Rudolf paronitar Marian puoleen.

– Maria oli rakastunut Rudolfiin koko nuoruuden innollaan. Hän oli suhteen aikana ehtinyt saada Rudolfilta lahjaksi sormuksen ja medaljongin, jonka sisällä oli prinssin omaa verta, Jaatinen kirjoittaa.

He sulkeutuivat Rudolfin huoneistoon. Aamulla palvelijat mursivat oven auki ja löysivät rakastavaiset kuolleina. Kun keisariparille lähdettiin viemään sanaa kruununperijän kuolemasta, Mayerlingissä hankkiuduttiin eroon paronitar Marian ruumiista.

– Marian ruumis puettiin miehen vaatteisiin ja hänet istutettiin vaunuihin kahden palvelijan väliin. Näin pyrittiin estämään se, että joku ulkopuolinen huomaisi ruumiin, Jaatinen kirjoittaa.

Rudolfin kuolema oli järkytys keisariparille ja samalla myös kirkollinen skandaali, sillä katolinen kirkko ei suonut itseltään hengen riistäneille samanlaista siunausta kuin luonnollisesti kuolleille. Aluksi prinssin väitettiinkin kuolleen sydänkohtaukseen.

– Prinssin päässä ollutta luodinreikää oli kuitenkin vaikea piilottaa, ja lopulta päädyttiin puhumaan vakavassa mielenhäiriössä tapahtuneesta ampumisesta, jotta prinssille pystyttiin järjestämään kruunupäälle sopiva kirkollinen siunaus.

Taiteilja Delphine Boëlin vahvistettiin olevan Belgian entisen kuninkaan tytär.­

Huhut Mayerlingin tragediasta levisivät pitkin Eurooppaa. Marian on huhuttu olleen kuolemansa aikoihin raskaana. On myös spekuloitu, että rakastavaiset päätyivät salamurhaajien uhreiksi. Marian kuolintapa on yhä mysteeri, sillä hänen ruumiistaan ei löytynyt ampumahaavoja.

Belgia sai yllätysprinsessan

Belgian hoviin on 2000-luvulla ilmestynyt parikin uutta jäsentä, kun kuninkaiden salasuhteet ovat nousseet otsikoihin. Vuonna 2011 Belgiaa kuohutti väite siitä, että kuningas Albert II:lla on salainen siskopuoli Ingeborg, joka asuu Yhdysvalloissa. Hänen uskotaan syntyneen Albertin isän kuningas Leopold III:n ja pikaluistelija Liselotte Landbeckin suhteesta.

Albert II itse kärvisteli isyysskandaalin keskellä 20 vuoden ajan. Vuosia velloneet huhut avioliiton ulkopuolisesta suhteesta syntyneestä lapsesta saivat tuulta alleen, kun taiteilija Delphine Boël täräytti vuonna 2005 antamassaan haastattelussa olevansa kuninkaan tytär. Asiaa alettiin käsitellä oikeudessa kuitenkin vasta vuonna 2013, kun Albert luopui kruunustaan ja menetti syytesuojansa.

Syksyllä 2020 Albert ilmoitti tavanneensa tyttärensä ja aikovansa aloittaa uuden luvun elämässään.­

Albert II kiisti jyrkästi isyytensä, mutta vuonna 2020 DNA-testi vahvisti Albertin olevan todellakin 53-vuotiaan Boëlin isä. Tarina sai Boëlin kannalta onnellisen lopun, sillä hänestä tuli prinsessa.

Towerin prinssien kohtalosta on liikkunut monenlaisia epäilyksiä. On spekuloitu, että prinssit olisivat onnistuneet pakenemaan Towerista ja heidän setänsä Rikhardin päihittänyt Henrik VII olisikin murhannut pojat.­

Mitä tapahtui Towerin prinsseille 1482?

Yksi kuninkaallisten suurimmista mysteereistä on Towerin prinssien kohtalo. Orvoksi jääneet prinssit, kruununperijä Edvard, 12, ja Richard, 9, katosivat kesällä 1482, eikä heidän kohtalonsa ole koskaan ratkennut. Uskotaan, että veljesten setä Rikhard III joko tappoi tai tapatti pojat.

– Rikhard III onnistui julistamaan veljenpoikansa äpäriksi, ja tämä oli syy siihen, ettei heidän katoamisensa noussut suureksi uutiseksi Rikhardin omana aikana. He eivät olleet enää kruununperillisiä. Shakespearen 1500-luvun lopulla julkaisema näytelmä nosti tapahtuneen uudelleen esiin ja kuvasi Rikhard III:n kierona murhaajana, Jaatinen toteaa teoksessa.

Naisia ja ruokaa rakastanut Edvard VII oli mieltynyt erityisesti pariisilaiseen Le Chabanais -bordelliin, jossa hänellä oli tapana kylpeä samppanjassa. Edvardilla oli bordellissa myös oma pehmustettu siège d'amour, eli seksituoli.­

1600-luvulla Towerin linnasta löydettiin kaksi luurankoa, joiden uskotaan olevan Edvard ja Richard. Jäänteitä tutkittiin tarkemmin vuonna 1933, mutta tuolloin ei saatu selvyyttä siitä, miltä ajalta luut ovat tai ovatko vainajat sukua toisilleen.

– Eräs pienikokoinen luuranko löytyi aikoinaan linnoituksen katolta. Luiden ajateltiin jo hetken aikaa kuuluneen pakoa yrittäneelle Edvard V:lle, kunnes lähempi tarkastelu osoittikin niiden kuuluneen katolle loukkuun jääneelle lemmikkiapinalle.

Edvard VII:n seksihurjastelut

Kuningatar Viktorian ja prinssi Albertin vanhin poika Edvard VII muistetaan hedonistisesta elämäntyylistään. Prinssin seksihurjastelut päätyivät koko kansan ihmeteltäväksi 1869, kun hän joutui osalliseksi kolmiodraamaan, jota puitiin oikeudessa asti. Edvardilla oli suhde lady Harriet Mordauntin kanssa. Tämän aviomies oli Englannin parlamentin jäsen.

Lady Harriet tuli raskaaksi, mutta lapsen isä ei ollut prinssi Edvard eikä aviomies. Loukattu puoliso halusi avioeron ja veti prinssi Edvardin mukaan oikeustaistoon. Kansa ja lehdistö seurasivat herkeämättä, kun oikeudessa luettiin Edvardin ja lady Harrietin kirjeenvaihtoa.

– Kyseessä oli julkinen oikeudenkäynti, ja niinpä poliisi jouduttiin kutsumaan oikeustalon edustalle pitämään aisoissa sisälle yrittäneitä uteliaita kansalaisia. Prinssin ja Harrietin välinen, melko kiltiksi osoittautunut kirjeenvaihto tuotiin esiin ja kuninkaallisia kirjeitä julkaistiin New York Timesissa asti.