Ismo Leikola piikitteli amerikkalaisten kaksinaismoralismille saunakuvalla – sitten kommentoimaan ilmestyi näyttävät potkut Ylestä saanut uutisankkuri

Ismo Leikola piikittelee amerikkalaisille faneilleen Facebookissa ja Instagramissa.

Stand up -koomikko Ismo Leikola on tehnyt viimeisten vuosien aikana menestyksekästä uraa Yhdysvalloissa.­

Ismo Leikolan somepäivitykset ovat harvoin vakavamielisiä. Tällä kertaa koko kansan rakastama koomikko julkaisi somekanavissaan perisuomalaisen kuvan, jossa hän on saunareissulla yhdessä ystävänsä Teemu Vesterisen kanssa. Kaksikko on kietoutunut pyyhkeisiin ja janojuomana heillä on kuplivaa, eli kivennäisvettä. Leikolan käsivarsilla lepää muutama klapi. Maassa on vielä lunta, mutta miehet ovat ilman paitoja ja kenkiä.

– Elämme Teemu Vesterisen kanssa Suomi-unelmaa, Leikola kirjoittaa englanniksi kuvatekstissä ja jatkaa:

– Huom: Pyyhkeet ovat kuvassa vain amerikkalaisia seuraajiani varten.

Kuvatekstillään Leikola viittaa mitä ilmeisimmin siihen, kuinka amerikkalaisilla on tapana kauhistella suomalaisten alastonta saunomiskulttuuria.

Leikolan humoristinen kuva on kerännyt pitkän liudan tykkäyksiä ja kommentteja. Facebookin puolella yksi kommentti erottui kuitenkin yli muiden.

– Veikkaan, että amerikkalaiset seuraajasi ovat hyvin kiitollisia, sivaltaa Kimmo Wilska.

Wilskan englanninkielisestä kommentista on tykätty kymmeniä kertoja ja kommenttikentässä moni tuntuu komppaavan häntä.

– Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, suomalaiset seuraajat ovat kyllä aivan yhtä kiitollisia pyyhkeistä, joku naljailee.

Kimmo Wilska on entinen Ylen uutisankkuri, joka jäi suomalaisen television historiankirjoihin kulauttamalla olutpullosta kesken suoran uutislähetyksen. Todellisuudessa Wilska vain esitti juovansa, mutta yhtä kaikki, hän sai tempauksensa jälkeen potkut.

– Minä halusin vain pikkaisen hauskuuttaa. Ajattelin, että se olisi ollut hauska juttu. Olen yllättynyt, että siitä nousi näin suuri kohu, Wilska kommentoi IS:lle aikanaan.

Freelance-toimittajana työskennellyt Kimmo Wilska sai potkut Ylestä lokakuussa 2010.­

Viraaliksi noussut kaljapulloepisodi toi Wilskan elämään kokonaan uuden harrastuksen, stand up -komiikan, jonka kautta hän lienee tutustunut myös Leikolaan.

– Minua pyydettiin potkujen jälkeen englanninkieliseen stand up -iltaan mukaan, ja se meni hämäävällä tavalla hyvin, joten olen jatkanut harrastajapohjalla lyhyiden keikkojen tekemistä, Wilska kertoi IS:lle kesällä 2016.