Martina Aitolehti vahvistaa seurustelevansa entisen huippukiekkoilijan Hannu Pikkaraisen kanssa.

Martina Aitolehdessä, 38, on ihmeellistä voimaa. Hän vaikuttaa samanaikaisesti vahvalta niin fyysisesti kuin henkisesti. Aitolehden fysiikka on kehittynyt jo nuoruudesta, jolloin hän harrasti yleisurheilua. Henkisen hyvinvoinnin kasvu on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana.

Martina itse myöntää vaiherikkaiden vuosikymmenten pakottaneen hänet löytämään itsensä ja oman elämänsä vahvuuden. Matka ei ole Martinan sanojen mukaan ollut helppo, vaikka se ei sosiaalisen median kuvista katsojalle ole avautunutkaan.

– Vuodet ovat pakottaneet minut löytämään itseni ja etsimään sen, mitä elämältäni haluan. Olen ymmärtänyt, että pohjimmiltani kaipaan rauhallista, aitoa ja tavallista elämää, hän sanoo.

Martinan matka nykyiseen elämäntilanteeseen on ollut ajoittain mutkikas.

Liikunta ja siihen liittyvä hyvinvointi ovat kuitenkin aina olleet hänen elämässään kuin moottoritie, suoraviivainen ja tasainen.

Kun ihminen on ollut julkisuudessa 20 vuotta, hänen elämänsä ja ihmissuhteensa on kerrottu moneen kertaan, eikä aina niin positiivisesti.

Martina sanoo, ettei hän ole pahoillaan menneistä, päinvastoin.

– Se on ollut minun kasvutarinani. En näe sitä aikaa mutkikkaana, sillä vastoinkäymiset ovat olleet mahdollisuus mennä eteenpäin.

– Kun tulee turpaan, en jää vellomaan vaan jatkan matkaani. Jos on elämäänsä tyytymätön, vain itsellä on mahdollisuus tehdä siihen muutos. Vain sinä itse voit pelastaa itsesi, hän jatkaa.

Martinalla on ollut kaksi pitkää eroon päättynyttä suhdetta. Hänellä on Victoria-tytär, 11, toimittaja Esko Eerikäisen kanssa ja 8-vuotias Isabella liikemies Stefan Thermanin kanssa. Päättynyt on myös lyhyt suhde ruotsalaismieheen, josta Martina ei ole koskaan julkisuudessa avautunut.

– Se, mitä tästä ruotsalaisesta on kerrottu, ei ole mennyt ihan niin, mutta on turha lähteä asioita oikomaan. Päädyimme alkuvuodesta jatkamaan elämiämme erillään, muuta en kommentoi, hän sanoo napakasti.

Erokokemuksista huolimatta Martina vakuuttaa olevansa itsensä kanssa tasapainossa. Asiat ovat paremmin kuin koskaan aiemmin. Hän saa elää juuri sitä arkea, mistä on haaveillut. Hän haluaa olla tyttärilleen läsnä oleva äiti ja nauttia koti-illoista lasten kanssa puuhastellen.

Työnkin puolesta menee hyvin, sillä netissä tapahtuva hyvinvointivalmennus korona-aikana on saanut ihmiset aktiivisiksi.

– Missioni on, että saan ihmiset pitämään huolen itsestään, terveydestään ja ruokavaliostaan. On ihminen nuorempi tai vanhempi, koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa huolehtia itsestään, Martina huomauttaa.

Martina puhuu rauhallisesti ja harkiten. Aika ja etäisyys menneeseen ovat tehneet onnistuneesti tehtävänsä.

Kun Martina vuosi sitten erosi Stefan Thermanista, sydän oli rikki. Toki hän urheili ja jatkoi töitään, mutta mieli oli maassa.

– Ero Stefusta oli todellinen kasvunpaikka. Kyllähän sitä miettii, että erotaanko, kun on lapsiakin. Minä pelkäsin alussa lähteä suhteestamme, sillä mietin, miten pärjään. Sitten ymmärsin luoneeni itse itselleni pelkotilan. Siihen havahduttuani päästin irti, Martina kertoo.

– Nyt näen siinä erossa hyvääkin. Jos joku ihmissuhde antaa huonoa energiaa, siitä on päästävä oman hyvinvoinnin takia pois.

Eronsa jälkeen Martina on elänyt arkea yksin lastensa kanssa.

– Uskon edelleen rakkauteen. Olen rakentanut kaiken alusta. Nyt lasten kanssa on hyvä arki arki ja elämä, jota olen aina halunnut, hän sanoo.

Martina Aitolehti kertoo, että häntä ja Hannu Pikkaraista yhdistää urheilullisuus sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.­

Suhdehuhut ovat jo jonkin aikaa ympäröineet Martinaa. Nyt hän vahvistaa Ilta-Sanomille seurustelevansa entisen huippukiekkoilijan Hannu Pikkaraisen kanssa.

– Tapasimme toisemme reilut pari kuukautta sitten yhteisen ystävän luona, Martina paljastaa.

Paria yhdistää urheilullisuus sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

– Näin voi sanoa, Martina sanoo hymyillen.

Martina kertoo Isabellan harrastavan ratsastusta ja Victorian tanssia. Entiset puolisot ovat kiitettävästi lastensa elämissä mukana ja välit molempiin ex-miehiin ovat hyvät.

– Ei ole mitään dramaattista, ei riidan aiheita, mistä saisi otsikoita, hän naurahtaa.

Lapsilleen hän pyrkii luomaan terveen ja hyvän ilmapiirin sekä vahvan itsetunnon.

– Olen aina halunnut äidiksi. Vaikka olenkin äidillinen, olen työssäni kunnianhimoinen.

Martina osallistuu kaikin tavoin lastensa elämään ja päivien tuomiin haasteisiin. Hän on kertonut lapsilleen senkin, että nykypäivän somemaailmassa tulee olla julkaisuidensa kanssa varovainen.

– On tiedostettava se, mitä ihminen antaa itsestään somessa julki. Pienetkin väärät teot tai sanomiset saattavat vaikeuttaa omaa tai jonkun toisen elämää, hän painottaa.

Martina tietää, mistä puhuu, sillä hän on itse joutunut kokemaan ja lukemaan itsestään kaikenlaista kirjoittelua.

– Ihmisillä on aina jotakin sanottavaa. Olen oppinut olemaan välittämättä. Tiedän, mikä on oikein tai väärin. Kannan siitä itse vastuun, hän sanoo ja huomauttaa, että ihmisten kannattaisi keskittyä oman hyvän energian luomiseen.

Martina kannustaa ihmisiä – ja omia tyttäriäänkin – olemaan välittämättä mahdollisista ilkeistä kirjoitteluista.

– Sellaisten kirjoitusten ei pidä antaa vaikuttaa omaan elämään. Ne eivät saa mennä ihon alle, minkä oppiminen tosin kesti minulla aikansa, Martina myöntää.

Martina tunnustaa, että kaikkien kokemusten kautta hänen on vuosikymmenten aikana ollut pakko rakentaa itselleen vahva selkäranka ja oppia seisomaan omilla jaloillaan.

– Koska tiedän itse, mitä olen tehnyt, ja mitä en, olen oppinut olemaan välittämättä muiden mielipiteistä. Olen asiaa paljon työstänyt ja mielestäni olen vihdoinkin henkisesti vahva kaikkien asioiden edessä.

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostava yrittäjä saapui äskettäin ulkomailta, jossa hän osallistui triathlonin Ironman-kisaan. 35–39-vuotiaiden sarjassa Martinan sijoitus oli 14:s.

– Olen urheillut pienestä pitäen. Lapsena oli hevoset ja yleisurheilu, sitten tuli pyöräily ja 2017 palkkasin itselleni valmentajan, sillä aloin keskittyä Ironman-kisoihin, Martina kertoo.

Hän myöntää intohimoisen harjoittelun kuulostavan muiden korvissa varmasti melko hullulta, mutta Martinalle se on normaalia.

– Nautin siitä, mitä teen. Tavoitteeni on Havaijin maailmanmestaruuskisa. Urheilu ei ole minulle pakkomielle, vaan se on itseni ylittämistä ja rajojen kokeilemista, hän painottaa.

Hetken hiljaisuuden jälkeen hän myöntää treenaamisen olevan myös hyvä tapa purkaa tunteita.

– Se on tietynlaista terapiaa. Se on elämäntapa.

