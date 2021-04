Aki Linnanahde paljastaa podcastissaan, että yksi juontopesti käänsi hänen uransa suunnan totaalisesti – ”Tämä on mulle vaikea asia”

Aki Linnanahde muistelee Niko Saarisen kanssa podcastissaan kuusi vuotta sitten tehtyä Tuulitunneli-ohjelmaa. Linnanahde sanoo, että ohjelman tekeminen päätti yhden aikakauden hänen elämässään.

Aki Linnanahde Show’n tuoreessa jaksossa sukelletaan tosi-tv-maailmaan, kun vieraana on monista ohjelmista tuttu realitytähti Niko Saarinen. Aki Linnanahde ja Saarinen muistelevat uudessa jaksossa yhteistä tv-projektiaan, vuonna 2015 esitettyä Tuulitunneli-ohjelmaa.

Rabbit Filmsin tuottamaa paneelikeskusteluohjelmaa tehtiin yhden kauden verran, ja sen vakiopanelistina oli Saarisen lisäksi Maisa Torppa. Saarinen ja Torppa kilpailivat vaihtuvien panelistien kanssa tietämyksellään ajankohtaisista asioista ja yleistiedosta.

Linnanahde puolestaan juonsi ohjelmaa.

Tuulitunneli-ohjelman panelistit Marianne Kallio, Elina Tervo Maisa Torppa Niko Saarinen, Johanna Pulkkinen ja Sahra Ali vuonna 2015. Keskellä juontaja Aki Linnanahde.­

Linnanahde kertoi tammikuussa IS:lle, ettei hän lähtisi enää ohjelmaan mukaan, ja Saarinen nostaa asian jaksossa esille. Linnanahde myöntää, että hän saattaa olla lausuntonsa osalta selityksen velkaa.

– Mun pitää ehkä selittää sulle mun lausunto. Hyvä, kun haastoit. Tämä on itseasiassa mulle vähän vaikea asia, mutta ehkä olen sen velkaa, Linnanahde myöntää.

– Tuulitunnelihan on viimeinen televisio-ohjelma, jota olen juontanut, Linnanahde sanoo pienen hiljaisuuden jälkeen.

– Uskotko, että sun tv-ura päättyi siihen, että teit juuri Tuulitunnelia, Saarinen ihmettelee nauraen.

– Ihmiset sanoo, että olethan sä ollut tv:ssä sen jälkeen, olen ollut vaikka Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa, mutta siinä on ero, että oletko esiintyjä vai juontaja. Tein ennen sitä paljon pidettyjä ohjelmia, mutta sen jälkeen niitä ei ole tullut, Linnanahde sanoo.

Linnanahde otti osaa suosittuun Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan vuonna 2018. Hänen tanssiparinsa oli Saana Akiola.­

Linnanahde korostaa, ettei hän ole millään tavalla katkera tilanteestaan, päinvastoin.

– Yhtä hyvin voi sanoa, että minulle ei ole riittänyt tv-ohjelmia. En ole millään tavalla katkera, olen tyytyväinen elämääni ja kaikki on hyvin. Mutta siihen liittyi se lausunto, että en tekisi sitä uudelleen. Tietynlainen aikakausi minun elämässäni päättyi, Linnanahde myöntää podcastissaan.

Saarinenkin myöntää, että häntä yllätti aikoinaan se, että juontajaksi oli valikoitunut aikansa kova nimi. Linnanahde oli tuohon aikaan tuttu Enbuske & Linnanahde Crew -keskusteluohjelmasta, jota he luotsasivat vuosina 2012–2015.

– Yllätyin kun kuulin, että sä juonnat sitä. Olin sillai että oho, vau. Sulla oli siinä kohtaa kuitenkin oma ohjelma Tuomas Enbusken kanssa. Mietin, että iso nimi, Saarinen sanoo.

Niko Saarinen ja Maisa Torppa olivat ohjelman vakiopanelisteja.­

Saarinen myöntää myös, että ei ole varma lähtisikö enää itsekään Tuulitunnelin kaltaiseen ohjelmaan mukaan.

– Kun mietin Tuulitunnelia, niin en tiedä lähtisinkö enää itsekään formaattiin, jonka nimi on Tuulitunneli. Se antaa sellaisen mielikuvan, että tässä on typeriä ihmisiä. Sain siitä itse pelkkää positiivista palautetta, koska se näytti, että olen verbaalisesti lahjakas ja pystyin heittäytymään rooliin, Saarinen sanoo.

Linnanahde muistuttaa, Tuulitunneli oli laadukas formaatti siinä mielessä, että sen takana oli yksi Suomen isoimmista tuotantoyhtiöstä ja käsikirjoittamassa ohjelmaa muun muassa pitkän linjan ammattilainen, Jenni Pääskysaari.

– Ohjelma jotenkin ymmärrettiin väärin. Missään vaiheessa idea ei ollut se, että kiusaan teitä. Tuliko teille sellainen fiilis?

– No ei, Saarinen sanoo.

Linnanahde korostaa, ettei ole katkera mistään, mutta huomasi uransa suunnan muuttuneen Tuulitunneli-ohjelman jälkeen.­

Tänä vuonna 20-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä Linnanahde kertoi IS:lle tammikuussa, että Tuulitunneli oli hyvä esimerkki ohjelmasta, joka ymmärrettiin väärin, sillä tarkoitus ei ollut pilkata osallistujia.

– Oli ihan hyvä, että se jäi yhteen tuotantokauteen. Ei sitä myöskään tilattu lisää, Linnanahde kertoi IS:lle.

Tuulitunneli aiheutti Linnanahteelle palautevyöryn, jota hän ihmettelee edelleen. Monet kyseenalaistivat, miksi hän esiintyy televisiossa ”näiden ihmisten” kanssa.

– Minusta se kertoo enemmän siitä kysyjästä. Ymmärrän ihan hyvin, jos Niko Saarisen persoona ei jotakin miellytä, mutta kyllähän Niko Saarinen on erittäin lahjakas sisällöntekijä omalle kohderyhmälleen. Se on karmea ajatus, että jotenkin on ”hienommat ja huonommat ihmiset”, joiden kanssa voi esiintyä, Linnanahde sanoi tammikuussa.