Podcast: Mikael Gabriel tapaili toista naista, kun hän ihastui nykyiseen kihlattuunsa – ”Siinä oli paha tilanne”

Räppäri Mikael Gabriel kertoo Kolme käännekohtaa -podcastissa, että hän tapaili yhdysvaltalaista naista, mutta suhde päättyi, kun hän ihastui norjalaiseen puolisoonsa Triana Iglesiakseen.

Räppäri Mikael Gabriel, 31, avautuu Roope Salmisen juontamassa Kolme käännekohtaa -podcastissa elämäänsä muuttaneista tapahtumista. Gabriel kertoo podcastissa yhden elämänsä käännekohdan olevan hänen kihlattunsa, norjalaisen Triana Iglesiaksen, 39, tapaaminen.

Pari on ollut yhdessä kuusi vuotta ja he saivat esikoisensa joulukuussa 2020. Gabriel ja Iglesias tapasivat toisensa ensimmäisen kerran Gumball 3000 -rallissa toukokuussa 2015, jossa he molemmat kisasivat. Ihastusta ja flirttiä oli ilmassa jo tuolloin, mutta suhde roihahti liekkeihin viikkoa myöhemmin, kun Triana lähetti räppärille viestin.

Gabriel ylistää podcastissa kihlattuaan ja kertoo, ettei voisi elää ilman häntä. Tästä huolimatta hän paljastaa, että hänellä oli itseasiassa hyvin samantapainen tapailusuhde juuri ennen Iglesiaksen kohtaamista.

– Siinä oli paha tilanne siinä vaiheessa. Olin pari kuukautta ennen Gumball-rallia käynyt Miamissa ja tavannut siellä sellaisen mimmin kenen kanssa oli juttua aika pitkään, Gabriel paljastaa podcastissa.

Gabriel kertoo Salmiselle tavanneensa naisen kuvatessaan Miamissa Mimmit fiilaa -musavideotaan. Nainen halusi haastatella Gabrielia lehteen.

– Hän sen haastattelun aikana rakastui muhun, ja muistan kun mentiin seuraavana päivänä Miamissa aamupalalle. Istuin häntä vastapäätä, ja hän yritti pöydän alta hiplailla jalalla mun jalkaa, ja mietin, et nyt on kova meininki, Gabriel kertoo podcastissa.

Lopulta nainen matkusti Suomeen Gabrielin luokse hieman ennen Gumball-rallin alkamista.

– Se tuli Miamista Suomeen vähän ennen sitä, ja toi sama meinasi tapahtua jonkun muun kanssa, kunnes menin Gumballiin ja tapasin samalla Trianan, joka tuli sitten myös Suomeen. Jäin sitten hänen kanssaan loppuelämäksi, Gabriel muistelee.

Gabriel paljastaa, että kun nainen oli käymässä Suomessa hänen luonaan, he laittoivat rakkautensa merkiksi lukon läheisen sillan kaiteeseen. Lukko on Gabrielin mukaan edelleen paikallaan.

– Hulluinta on, että mun ja hänen lukko on tossa viereisellä sillalla, missä kaikki lukot on, Gabriel paljastaa nauraen.

– Sun ja tämän Miami-henkilön? Salminen nauraa hämmästyneenä.

– Joo, voi että, ja avain on heitetty veteen, Gabriel manaa nauraen.

Salminen muistuttaa, että Miamissa tavattu nainen saattoi tietää jo alusta alkaen, mihin hän oli lähtenyt mukaan.

– Sun red flagit ei ole olleet hyvin piilotettuja. Hän on tullut musavideon kuvauksiin, missä sulla on kartano täynnä nuoria naisia, lentänyt Suomeen ja yhdeksän päivän jälkeen on laitettu jo lukot siltaan. Ehkä se olisi voinut olla nähtävissä, että tämä ei ole se juttu, Salminen nauraa.

Lisäksi Salminen utelee Gabrielilta, onko hän vielä tekemisissä Miamissa tapaamansa naisen kanssa.

– Kyllä mä välillä näen hänen kuvia, mutta ei olla missään jutteluyhteydessä, Gabriel sanoo.

Gabriel kertoo podcastissa olleensa hämmentynyt siitä, että hänellä oli lyhyen ajan sisään kaksi tapailusuhdetta naisten kanssa, jotka eivät olleet Suomesta.

– Se oli outo tilanne. Oli kaksi samantyyppistä tilannetta, että oli toisesta maasta tullut uusi tuttavuus. Se oli outoa aikaa. En ole mitenkään etsinyt ulkomailta tyttöystävää, vaan elämä vain vei tuohon. Olin aina aiemmin ollut Suomessa parisuhteessa, Gabriel sanoo.

Mikael Gabriel, 31, ja Triana Iglesias, 38, alkoivat seurustella vuonna 2015 ja vuotta myöhemmin he menivät kihloihin. Iglesias on kotimaassaan Norjassa tunnettu malli ja juontaja, joka on poseerannut muun muassa Playboyssa.

Parin esikoistytär syntyi vuoden viimeisenä päivänä 2020. Tytön nimeksi valittiin Uma Aliénor.