Archie Cruzin julkaisema kuva vähäpukeisesta mysteerinaisesta sai epäilykset valloilleen – nyt rokkari paljastaa podcastissa yllättävän totuuden

Archie Cruz kertoo Realityrakkautta-podcastin uudessa jaksossa, että hän tapailee viikko sitten julkaistussa vähäpukeisessa kuvassa poseerannutta mysteerinaista.

Selviytyjät Suomi -sarjassa parhaillaan nähtävä Archie Cruz julkaisi viime viikolla Instagramissaan paljon huomiota herättäneen yhteiskuvan toistaiseksi tuntemattoman naisen kanssa.

Kuvassa Santa Cruz -yhtyeestä tuttu rokkari poseerasi yhdessä tummahiuksisen naisen kanssa ja piteli tätä kiinni lantiolta. Nainen puolestaan piti kiinni Cruzin housujen etumuksesta ja seisoi selin kameraan.

Nyt Cruz avautuu mystisestä naisesta Realityrakkautta-podcastin uudessa jaksossa. Cruz kertoo, että hän tapailee kuvan naista, mutta tapailusuhde on vielä tuore.

– Mä en viitsi hänen henkilöllisyyttään vielä paljastaa. Ollaan tapailtu, Cruz kuvailee podcastissa.

Kuva herätti julkaisun jälkeen suurta huomiota, koska joidenkin seuraajien mielestä naisen takamusta oli muokattu suuremmaksi. Kuvaan tulvi kommentteja muun muassa vääntyneistä ovenkarmeista, jotka olivat useiden mielestä seurausta kuvanmuokkauksesta.

Cruz ottaa podcastissa kantaa asiaan ja kiistää olleensa itse asialla. Sen sijaan hän myöntää, että muokkaamisen taustalla oli hänen tapailukumppaninsa.

– Mua naurattaa, että mä olisin muka muokannut sitä berberiä. Se oli hän itse, mä en sitä tehnyt, Cruz paljastaa.

Cruz painottaa, että vaikka kuvassa näkyy paljasta pintaa, sen julkaisemisesta sovittiin yhdessä.

– Oltiin sovittu tästä, eli yhdessä laitettiin se, Cruz korostaa.

Cruz paljastaa, että kuva on poikinut myös runsaasti palautetta.

– Tuli aika paljon diggauksia. Totta kai moni suuttui siitä ja tuli lehtijuttuja, mutta tiesin sen, kun laitoin sen sinne, että tästä tulee juttu, Cruz sanoo.

Podcastin juontaja, toimittaja Katri Utula kysyy Cruzilta, miksi hän alun perin päätti julkaista kuvan.

– Onko se sitä rokki-imagon ylläpitämistä? Utula kysyy.

– Se tuli hetken huumassa laitettua Instagramiin. Mä tykkään naiskauneudesta, Cruz nauraa.

– Vaikka olen julkisesti sanonut olevani feministi, niin uskon perinteiseen miehekäs mies ja naisellinen nainen -estetiikkaan. Se on siistiä jos mies on macho ja nainen on naisellinen, Cruz kuvailee.

Cruz on ollut vaitonainen yksityiselämästään sen jälkeen, kun hänen ja yhdysvaltalaisen Katelynin kihlaus päättyi myrskyisään eroon vuosi sitten. Instagramissa tutustunut pari asui saman katon alla Kaliforniassa ja hehkutti rakkauttaan vain päiviä ennen yllätyseroaan.

Lue lisää: Archie Cruzin ryyppyputki päättyi kohueroon ja asunnon tuhoamiseen – avautuu podcastissa hetkestä, jolloin avasi puhelimensa ja tajusi mokanneensa täysin

Nykyään Cruz asuu jälleen Suomessa ja työstää uutta musiikkia. Santa Cruz julkaisi hiljattain uuden Moonchild-kappaleen ja julkaisee pian myös toisen uuden singlen.

Lisäksi Cruz nähdään parhaillaan tv:ssä esitettävällä Selviytyjät Suomi -sarjan tuotantokaudella. Aiemmin hänet on nähty All Together Now -kisan tuomaristossa.

Realityrakkautta-podcast kuunneltavissa Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.