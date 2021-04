Isabella, 30, tahkosi miljoonaomaisuuden, kunnes yksi varomaton ratkaisu vei hänet konkurssiin – näin syöksykierteeseen ajautunut luksusbloggaaja elää nyt

Bloggaaja Isabella Löwengrip kertoo podcastissa elävänsä nyt rahoilla, jotka hän sai myydessään konkurssikypsän yrityksensä.

Vielä muutamia vuosia sitten Isabella Löwengrip, 30, oli yksi Pohjoismaiden suosituimmista bloggaajista ja sosiaalisen median vaikuttajista. Sittemmin Löwengrip joutui kuitenkin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Tilanteesta on uutisoitu laajalti hänen kotimaassaan Ruotsissa.

Löwengrip oli uransa huipulla niin suosittu, että hän tahkoi blogillaan sekä Löwengrip Beauty -kauneusbrändillään miljoonaomaisuuden. Syksyllä 2019 hänen tulonsa kuitenkin romahtivat ja hän menetti 80 prosenttia asiakkaistaan.

Löwengripille ei lopulta jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin muuda yrityksensä. Nyt hän paljastaa Livshjulet med Anna och Claudia -podcastissa elävänsä ainoastaan rahoilla, jotka hän nettosi myymällä yrityksensä. Löwengrip ei paljasta podcastissa, millaisen summan hän yrityksestään sai.

– Ei siitä koko eliniäksi riitä, mutta muutamaksi vuodeksi, Löwengrip kertoo podcastissa kysyttäessä, onko hän taloudellisesti riippumaton muista.

Podcastissa Löwengrip kuitenkin kertoo, ettei hän suinkaan ole vain levännyt laakereillaan. Hän nimittäin kehittelee parhaillaan uutta yritystä, josta hän pysyttelee kuitenkin toistaiseksi vaitonaisena.

– Olen antanut yritykseni kasvaa hitaasti. En halua julistaa asiasta medialle ja sanoa, että tästä tulee valtava juttu, sillä sen (yrityksen) täytyy saada kasvaa hitaalla tahdilla, Löwengrip toteaa podcastissa.

Löwengrip perusti suositun Blondinbellan-bloginsa vain 14-vuotiaana. Kaksi vuotta myöhemmin hän perusti ensimmäisen yrityksensä ja muutamassa vuodessa Löwengripistä tuli yksi Pohjoismaiden suosituimmista bloggaajista ja muotivaikuttajista.

Syksyllä 2019 naisen uralla tapahtui täyskäänne ja yhtäkkiä hänellä oli käsissään paljon velkaa ja konkurssikypsä firma.

Löwengrip onnistui luomaan miljoonaomaisuuden bloginsa, sosiaalisen median sekä Löwengrip-kosmetiikkabrändinsä avulla. Viime vuonna Pohjoismaissa menestynyt brändi lanseerattiin myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kiinassa ja siitä oli tarkoitus tulla maailmanlaajuinen menestys. Amerikan valloitus meni lopulta täysin pieleen ja oli vähällä suistaa hänet vararikkoon. Menestystarina tyssäsi rapakon takana heti alkuunsa.

Löwengrip ei kuitenkaan pitkään aikaan antanut henkilökohtaisten vaikeuksiensa heijastua siihen, miltä hänen elämänsä vaikutti ulospäin. Naisen Instagram-tili täyttyi erilaisilta edustustilaisuuksista, ulkomaanmatkoilta sekä luksustuotteista napatuista kuvista.

Syksyllä 2019 Löwengripin ylläpitämät kulissit alkoivat kuitenkin mureta ja totuus valkeni naisen asiakkaille. Marraskuussa 2020 Löwengrip joutui irtisanomaan enemmistön Löwengrip Invest -yrityksensä työntekijöistä.

Löwengrip tunnetaan sosiaalisessa mediassa yltäkylläisestä luksuselämästään. Hän asuu Tukholman ulkopuolella sijaitsevalla Lidingön saarella noin 2,8 miljoonan euron arvoisessa asunnossa. Löwengripin blogi on edelleen naisen taloudellisista vaikeuksista huolimatta Pohjoismaiden luetuimpia ja Instagramissa hänellä on 426 000 seuraajaa.

Löwengrip on kahden lapsen äiti ja hän on eronnut lastensa isästä. Lapset viettävät vuoroviikoin aikaa äidillään ja isällään. Hän on myös kertonut julkisuudessa avoimesti, ettei ole tekemisissä vanhempiensa kanssa. Tällä hetkellä Löwengrip seurustelee taiteilija Paul Sundvikin kanssa.