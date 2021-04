Ivanka Trump rikkoi hiljaisuuden – on perheensä ainut jäsen, joka julkaisi koronarokotuksesta päivityksen, ja sillä voi olla iso merkitys

Ivanka Trump kertoo avoimesti ottaneensa koronarokotuksen.

Yhdysvaltain entisen presidentin tytär Ivanka Trump rikkoi muutaman kuukauden hiljaisuuden sosiaalisessa mediassa julkaisemalla Twitterissä ja Instagramissa kuvan, jossa hän saa koronarokotuksen.

39-vuotias Ivanka on ensimmäinen Trumpin suvun perheenjäsen, joka kertoo julkisuudessa koronarokotuksen ottamisesta.

Aiheesta uutisoivan Business Insiderin mukaan Trumpin kannattajat ovat osoittaneet ”suhteettoman suurta varovaisuutta ja haluttomuutta” ottaa koronarokotus.

– Otin tänään rokotuspiikin! Toivottavasti tekin otatte, Ivanka kirjoittaa seuraajilleen.

Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump ottivat rokotuksen tammikuussa, mutta he eivät kertoneet sitä itse julkisuuteen. Sanomalehti The New York Times onnistui paljastamaan asian maaliskuussa.

Ivankan päivitys voi olla hyvinkin merkityksellinen. Business Insiderin mukaan kyselytuloksissa jopa 25 prosenttia Trumpin kannattajista ei missään nimessä halua ottaa rokotusta ja 21 prosenttia haluaa odottaa ainakin vuoden ennen sen ottamista.

Ivankalla ja tämän puolisolla Jared Kushnerilla oli koko Donald Trumpin presidentinkauden ajan merkittävä rooli politiikassa. Ivanka toimi isänsä virallisena avustajana Valkoisessa talossa.

Ivanka tunnetaankin todellisena isänsä silmäteränä. Kun entinen presidentti perheineen muutti Floridaan Joe Bidenin vannottua presidentinvalan, Ivanka ja Jared muuttivat myös Floridaan.

Huhujen mukaan Ivanka petaisi itselleen paikkaa Floridan senaattorina, sillä Trumpilla on edelleen Floridassa vahva ja uskollinen kannattajakunta.