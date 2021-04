Bachelor-tähti Colton Underwood tuli kaapista ulos – paljastus suorassa tv-lähetyksessä

Tosi-tv:stä tuttu Colton Underwood kertoi tv-haastattelussa homoseksuaalisuudestaan.

The Bachelor -tosi-tv-ohjelmasta tuttu Coltonon Underwood, 29, paljasti keskiviikkona Good Morning America -tv-lähetyksessä olevansa homoseksuaali. Underwood muistetaan hittiohjelman 23. tuotantokauden Bachelorina.

– Kulunut vuosi on saanut varmasti monet etsimään itseään ja pohtimaan, keitä he oikeastaan ovat. Pitkään juoksin itseäni pakoon ja vihasin itseäni, Underwood pohjusti juontaja Robin Robertsin haastattelussa.

– Olen homo. Hyväksyin sen aiemmin tänä vuonna, ja seuraava askel on kertoa siitä muille. Olen onnellisempi ja voin paremmin kuin koskaan aiemmin elämässäni. Tämä on ollut minulle äärimmäisen tärkeää, hän kertoi CNN:n mukaan.

Entisenä amerikkalaisen jalkapallon pelaajana tunnettu Underwood sanoi toivoneensa, että olisi hyväksynyt ja käsitellyt asian aiemmin.

– Olen saanut vaihtelevia reaktioita, mutta yleisin vastaus on ollut, että olisinpa kertonut siitä aiemmin. Sen kuullessani mietin, että olisinpa luottanut läheisiini enemmän, tosi-tv-tähti pohti.

– Ainoa syy, miksi istun tänään kanssasi, on se, että minulla on ystävieni ja perheeni rakkaus ja tuki, Underwood totesi juontajalle.

The Bachelor -ohjelman 23. tuotantokaudella Colton Underwood tutustui 25 morsianehdokkaaseen. Hän nousi otsikoihin muun muassa kertoessaan ohjelmassa avoimesti poikuudestaan.

Ohjelmassa Underwood rakastui Cassie Randolphiin, jonka kanssa hän jatkoi yhteistä matkaa kuvausten jälkeen. Vuoden seurustellut pari erosi viime vuonna. Randoph haki miehelle lähestymiskieltoa, mutta lopulta perui sen.

Ennen ohjelmaa julkisuudessa seurattiin Underwoodin suhdetta telinevoimistelija ja olympiavoittaja Alexandra Raismaniin.

Cassie Randolph ja Colton Underwood vuonna 2019.­

Colton Underwood kertoi aiemmin kyseenalaistaneensa seksuaalisuutensa kirjassaan The First Time: Finding Myself and Looking for Love on Reality TV.

– Kuvausten aikaan ajattelin, että hetero, ja viehätyin hyvin paljon Cassiesta ja muista naisista. Mutta olisi ollut täysin OK, vaikka olisinkin ajatellut toisin, Underwood painotti Entertainment Tonight -sivuston haastattelussa.

– Ehkä se on suurin viestini, jonka haluan välittää muille.