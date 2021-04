Kansainvälinen elokuvalegenda vietti viikon Vuokatissa – nämä seikat Suomessa tekivät lähtemättömän vaikutuksen

Christopher Lambert filmasi viime viikolla elokuvaa Suomessa. Maasta hän tiesi jotain, sillä hän on näytellyt Arto Paasilinnan Vatasta – mutta leffa tehtiin Bulgariassa.

Kansainvälinen filmitähti Christopher Lambert, 64, vietti viime viikon Vuokatissa. Suomeen hänet toivat The Creeps -elokuvan kuvaukset.

Ohjaaja Marko Mäkilaakson käsikirjoitus sai Lambertin kiinnostumaan suomalaiselokuvasta. Elokuvan nimi sinetöi päätöksen suostua mukaan.

– Kun kuulin agentiltani nimen The Creeps, rakastin sitä heti, Christopher Lambert kertoo.

IS pääsi lauantaina maasta poistuneen tähden kanssa puheisiin samalla, kun auto kiidätti häntä kohti lentokenttää viime lauantaina. Suomalaisohjaajan innostus elokuvastaan teki kokeneeseen tähteen vaikutuksen.

– Minun ei tarvitsisi tehdä töitä, mutta haluan olla mukana sellaisissa elokuvissa, jotka tekevät minulle hyvän olon.

Kun näkee kuvauksissa ohjaajan ja tuottajan olevan tyytyväisiä, tulee itsellekin hyvä mieli. Niin kävi nytkin, Lambert vakuuttaa.

– Haluan olla onnellinen, ja tekemällä elokuvia saan sen tunteen. Rakastan elokuvien tekemistä.

–Suomen luonto puineen ja maisemineen muistuttaa minua Sveitsistä, missä kasvoin, Christopher Lamber kertoo.­

Lambert ei ole aiemmin käynyt Suomessa, mutta jotain hän tiesi meistä jo entuudestaan, koska noin 15 vuotta sitten hän esitti suomalaista Vatasta ranskalaiselokuvassa Le Lièvre de Vatanen (2006). Elokuva perustuu Arto Paasilinnan romaaniin Jäniksen vuosi.

– Arto Paasilinna on legenda. Tiesin hänet suosituksi kirjailijaksi.

Elokuvaa ei kuitenkaan kuvattu Suomessa vaan pääosin Bulgariassa – ja tarinakin oli sijoitettu Kanadaan. Suomeen saapuminen palautti kuvaukset Lambertin mieleen.

– Olin taas keskellä metsiä ja järviä. Teillä on kaunis maa.

Lambert syntyi Yhdysvalloissa, koska hänen ranskalainen isänsä työskenteli New Yorkissa YK:n päämajassa. Lambertin ollessa parivuotias perhe muutti Geneveen.

Kiinnostus näyttelemiseen syttyi, kun Lambert oli 12-vuotiaana mukana näytelmässä.

– Siitä lähtien olen halunnut näytellä. Kuulen vieläkin esityksen jälkeiset taputukset ja tunnen ihmisistä huokuneen lämmön. Se motivoi minua edelleen.

Suomesta mieleen jäävät luonnon kauneus ja puhtaus.

– En ole mitenkään erityisesti suuntautunut luonnonsuojeluun, mutta maailmaa pitäisi puhdistaa ja suojella. On nautinto nähdä, kuinka puhdas maa Suomi on.

Kauneutta tähti huomasi muuallakin kuin luonnossa.

– Suomalaisnaiset ovat upeita, häikäisevän kauniita. Miehet ovat miehiä, kuten kaikkialla.

Lambert kehuu asuinpaikkansa illallisia.

– Joka ilta söin loistavan pihvin. Suomalainen kermajuusto ja kuivattu savuliha ovat todella herkullisia.

Lambert tietää jotain hyvästä ruuasta, sillä hän on avaamassa parikin ravintolaa.

– Valmistaudumme avaamaan kaksi ravintolaa ja myös kaksi hotellia, joista toinen on Ranskan ensimmäisen entisessä vankilassa sijaitseva hotelli.

Koko elokuvia katsovan maailman tietoisuuteen Lambert singahti vuonna 1986 brittielokuvassa Highlander – kuolematon, jossa hänen roolihahmonsa Connor MacLeod on kuolematon. Lambert on jatko-osissa palannut suosittuun rooliin useita kertoja.

– Jokainen elokuva tekee näyttelijöistään tavallaan kuolemattomia, koska valkokankaalla sitä säilyy ikuisuuksiin.

Highlanderin suosiosta Lambert kiittää aina uusia sukupolvia, jotka löytävät tarinan kiehtovuuden.

– Highlanderia on nyt katsonut neljä sukupolvea. Se ei ole minun elokuvani, vaan siitä on tullut katsojien elokuva. Highlander kuuluu yleisölle.

Ennen lähtöään Lambert sai kuvausryhmältä pullon suomalaisvalmistajan viskiä. Lambert lensi Suomesta Pariisin kautta New Yorkiin. Hänellä on filmitähti Diane Lanen kanssa tytär Eleanor, 27, joka asuu tällä hetkellä New Yorkissa. Tumma kaunotar on tehnyt mallin töitä ja saanut vastikään valmiiksi ensimmäisen roolinsa ensi vuonna julkaistavassa elokuvassa.

– Tuskin maltan odottaa, että saan nähdä hänet valkokankaalla. Johtuen hänen luonteensa positiivisuudesta uskon hänen onnistuvan hienosti.

Lambertin ääneen tulee innostusta ja lämpöä hänen puhuessaan tyttärestään.

– Kannustan häntä tekemään kaikkea, mitä hän haluaa tehdä. Olemme hyvin läheisiä.

Toukokuun lopussa ovat alkamassa uuden jännityselokuvan kuvaukset Skotlannissa. Lambert on saanut molemmat koronarokotukset, joten se helpottaa matkustamista.

Pitkän uran luonut tähti on ollut mukana lähes sadassa elokuvassa. Hän paljastaa, että on olemassa rooli, joka on vielä tehtävä.

– Urani ei pääty ennen kuin olen näytellyt palkkatappajaa, jolla on sydän. Sellaista roolia ei ole vielä löytynyt, mutta se saattaa olla vireillä.

The Creeps -elokuvan Suomen ensi-ilta on näillä näkymin vuodenvaihteen tienoilla.

– Tulen takuulla ensi-iltaan, se on varma. Saat siitä sanani, tähti hihkaisee.