Hanna Sumari, 62, avautuu kauhunhetkistään kaaduttuaan lenkkipolulla – koiranulkoiluttajan päättäväinen toiminta pelasti

Hanna Sumari kaatui sunnuntaina lenkkipolulla ja loukkasi jalkansa niin, että joutuu nyt leikkaukseen. Sumari kiittää tuoreessa kirjoituksessa kaikkia polun varrelle pysähtyneitä ihmisiä.

Suomen kaunein koti -ohjelmasta tuttu Hanna Sumari, 62, kaatui sunnuntaina lenkillä ja hänet kiidätettiin onnettomuuden seurauksena ambulanssilla Jorvin sairaalaan.

Nyt Sumari on jakanut Instagramissa kuulumisia toipumisestaan. Sumari julkaisi kuvan, jossa hän makoilee kotisohvalla viltti ja kannettava tietokone sylissään.

Sumari paljastaa, että hänen jalkansa ei ole murtunut, mutta hänen reisilihaksensa on repeytynyt irti polvilumpiosta. Sen vuoksi hän joutuu torstaina leikkaukseen.

– Jalka vaatii leikkauksen, se tehdään torstaina, Sumari sanoo.

– Seuraavaksi se leikkaus ja sitten polvi suorana kohti uusia seikkailuja, kunnes sitä saa taas taivutella! Siihen asti apuna on taipuisa mieli!

Sumari toteaa pitkässä kirjoituksessaan, että hän oli niin kaatumisen hetkellä kuin sairaalassakin shokissa tapahtuneesta. Mieltä lämmitti kuitenkin ihmisten avuliaisuus pelottavalla hetkellä.

– Kiitos kaikille autoilijoille ja ulkoilijoille, jotka pysähtyivät kysymään voivatko auttaa ja onko kaikki hyvin. Kaikki pysähtyivät. Se tuntuu hyvälle, koska maailma tuntuu välillä tosi kylmältä paikalta. Sain suurta lohtua siitä, että ihmiset eivät vain virranneet ohi.

Erityiskiitoksen saa tuntematon koiranulkoiluttaja, joka vaati soittaa ambulanssin Sumarille.

– Kiitos koiranulkoiluttajaherralle välittämisestä ja päätöksestä soittaa ambulanssi. Se oli oikea päätös, ite en olis varmaan kehdannut vaivata. Vaikka olisinkin siinä tapauksessa jäänyt makaamaan siihen maahan loppuelämäksi, koska ylös en päässyt, Sumari myöntää.

Sumari kertoo, että kokemus oli pysäyttävä, koska hän koki olonsa erittäin avuttomaksi maatessaan maassa kykenemättömänä liikkumaan.

– Kun makasin ohuissa lenkkivaatteissa kylmällä asfaltilla, enkä voinut liikkua pelkäsin. Se on aika ontto fiilis. Maailma ajotien reunassa maaten oli ihan uusi kokemus. Seisovat ihmiset on siitä perspektiivistä tosi korkealla ja ite maan matonen. Avuttomuus on metka fiilis. On turvattava muihin ja luotettava, Sumari pohtii.

Sumari kertoi jo sunnuntaina kaatumisestaan sosiaalisessa mediassa, kun hän julkaisi kuvan sairaalasta. Tällöin hän kertoi saaneensa ambulanssissa lohtua yllättävästä asiasta.

– Tulin ambulanssilla ekaa kertaa elämässäni. Hoitajat oli nastoja. Mä kaipasin lohtua ja kysyin saanko pitää (mies)hoitajaa kädestä. Se ei ollut mahdollista, koska hän kirjoitti tietokoneella. Pidin häntä pohkeesta ja itkin ku otti niin päähän. Se vähän nauratti mua. Mut kosketuksen tärkeys on selkeä. Kiitos ambulanssimies sun pohkeen turvasta! Sumari kiitteli.