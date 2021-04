Diilissä toisensa tavanneet Minttu ja Sampo Kaulanen juhlivat hääpäiväänsä – Mintulta kaunis kirjoitus suhteen alkamisesta

Kyläkauppias Sampo Kaulanen ja Minttu Kaulanen ovat olleet jo yhdeksän vuotta naimisissa.

Kyläkauppias Sampo Kaulasen puoliso Minttu Kaulanen julkaisi pariskunnan yhdeksännen hääpäivän kunniaksi kauniin kirjoituksen heidän yhteisestä taipaleestaan.

Kaksikko tapasi toisensa MTV3-kanavan Diili-ohjelman kuvauksissa vuonna 2010. Naimisiin he menivät vuonna 2012.

Alun perin suunnitelma oli Mintun mukaan toisenlainen. Heidän piti deittailla ”vain kasuaalisti”, eikä koskaan sitoutua toisiinsa sen vakavammin.

– Me vannottiin tavatessamme ettei koskaan muuteta yhteen, hankita asuntolainaa, lapsia tai mitään muutakaan yhteistä. Ihan casuaalia deittailua. Well 9 vuotta myöhemmin mikään noista ei päde. On avioliitto, meidän ja teidän lapset, firma/firmoja joita luotsataan ja se asuntolainakin.

– Ei oo yks eikä kaks kertaa kun olen epäillyt ettei tää ikinä tuu kestään. Oon halunnu heittää hanskat takkaan sen tiskin sijaan, Minttu pohtii.

– Mut tässä me vaan porskutetaan. Voin edelleen sanoa, että olen naimisissa mun parhaan ystäväni, rakastajani ja sielunkumppanini kanssa. Olet elämäni rakkaus - kiitos näistä vuosista. Niihin mahtuu naurua, kokemuksia, itkua, raivoa, rakkautta. Elämää. Valehtelisin jos väittäisin etten päivääkään vaihtais pois. Vaihtaisin, oikeastaan antaisin. Mut sua en, hän päättää.

Jounin kauppaa yhdessä pyörittävä pariskunta kertoi IS:lle rakkaustarinastaan vuonna 2016. Suhde ei ollut Mintun mukaan rakkautta ensi silmäyksellä. Hän piti Sampoa aluksi ”ihan täytenä junttina”.

Jokin tunturista Diiliin pöllähtäneessä kauppiaassa häntä kuitenkin kiehtoi.

– Sen ihastuksen jotenkin aisti, vaikka en heti myöntänytkään sitä itselleni. Sampo oli erilainen kaikista miehistä, jotka olin koskaan tavannut. Eikä välttämättä pelkästään hyvällä tavalla, Minttu nauroi.

– Oli kilpailijoita, jotka höpöttivät yhtiökumppaneistaan, tämä kaveri ei puhunut mitään liiketoiminnastaan. Hän puhui naisseikkailuistaan. Sampohan oli ihan täys juntti. Sen jutut ja ulkoinen olemus ei klikannut, mutta ehkä se olikin se viehätys.

Molemmilla oli takanaan juuri päättynyt pitkä parisuhde.

– Eihän se alku helppoa ollut. Meni varmaan vuosi, ennen kuin Minttu lämpeni. Se oli pitkää väsyttämistä. Hän dumppasi minut siinä välissä ja lähti Amerikkaan. Ajattelin, että ei sitä liian helpolla pidä päästää, Sampo puolestaan kuvaili.