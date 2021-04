21-vuotias sometähti pudotti shokkiuutisen – syyttää upporikasta YouTube-tähteä karmeasta teosta yksityiskohtaisesti

Nuoren naisen mukaan kuuluisa videotähti Jake Paul pakotti hänet tekemään jotain, mitä hän ei halunnut.

21-vuotias sometähti Justine Paradise syyttää 24-vuotiasta tubetähteä Jake Paulia raiskauksesta.

Paradise julkaisi omalla YouTube-tilillään videon, jossa hän kertoo illasta Kaliforniassa Paulin Calabasasin asunnolla. He olivat tavanneet yhteisten ystävien kautta ja viettäneet jo monta kertaa aiemmin aikaa yhdessä Paulin kotona.

Heinäkuisena iltana vuonna 2019 kaksikko oli päätynyt suutelemaan yhteisymmärryksessä. Paul oli johdatellut Paradisen makuuhuoneeseensa ja he olivat alkaneet tanssia yhdessä. Suutelu oli Paradisen kertoman mukaan jatkunut.

Sitten Paul oli naisen mukaan ryhtynyt todella kovakouraiseksi ja hän oli yrittänyt työntää miehen pois.

– Oletin, että hän lopettaisi, jos en halua tehdä mitään muuta, koska se on normaalia, Paradise sanoo.

Paradisen mukaan Paul sanoi, että ”jos mitään ei tapahdu, mitä järkeä tässä on”, nousi sitten ylös sängyltä ja pakotti hänet oraaliseksiin.

– Se ei ollut millään tavalla okei, Paradise päättää.

Videota on katsottu YouTubessa jo yli 700 000 kertaa, ja lukuisat isot kansainväliset mediat ovat uutisoineet siitä.

Paul kommentoi syytettä asianajajansa välityksellä muun muassa Washington Postille.

– Asiakkaani kiistää kategorisesti syytteen, ja hänellä on vakaana aikomuksena osoittaa se vääräksi ja aloittaa oikeustoimet niitä vastaan, jotka ovat vastuussa hänen kunniansa loukkaamisesta, asianajaja Daniel E. Gardenswartz sanoo.

Asianajaja lisäsi, että hänen asiakkaansa mielestä ”väärät syytökset” hälventävät niiden kertomusten luotettavuutta, jotka ovat ”todella olleet väärinkäytön uhreja”.

Paradise on suosittu erityisesti TikTokissa, jossa hän on onnistunut saamaan jo 500 000 seuraajaa. Paul on puolestaan yksi menestyneimmistä Tube-tähdistä. Hänen kanavallaan on yli 20 miljoonaa tilaajaa.

Paul on somemenestyksensä ansiosta upporikas, ja hänen yhteenlasketun varallisuutensa ja arvonsa arvioidaan olevan jopa 19 miljoonan dollarin suuruinen.

Paradise sanoo, että ei alun perin kertonut tapauksesta julkisuudessa, koska kun hänet kutsuttiin Paulin lukaaliin, hänestä otettiin ensin valokuva ja hänen piti allekirjoittaa sopimus, jossa hän lupasi olla paljastamatta talossa näkemiään asioita.