TikTok-tähti tajusi yhtäkkiä Macarena-megahitin härskin idean – osa ei ole koskaan huomannut kappaleen piilotettuja merkityksiä

Macarena-hittibiisin sanoitukset hämmästyttävät TikTokissa 25 vuotta englanninkielisen hittiversion julkaisemisen jälkeen.

90-luvun megahitti Macarena nousi 25 vuoden jälkeen uudestaan puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa, kun TikTok-käyttäjä Tom PK kertoo tajunneensa vasta aikuisena, miten härskit sanoitukset kappaleessa on.

– Tuo biisi oli joka ikisessä koulun limudiskossa, kun olin kymmenenvuotias.

– Se kertoo naisesta, jonka mies aikoo liittyä armeijaan.

– Ja, tämä ei ole vitsi, hän harrastaa kolmen kimppaa miehen kahden parhaan kaverin kanssa. Mitä h***vettiä, Tom hämmästelee videollaan.

Tomin videota on katsottu jo yli miljoona kertaa. Monet ovat kommentoineet videoon, että eivät itsekään tajunneet lapsena kappaleen sanoituksia.

When I dance, they call me Macarena

And the boys, they say que soy buena...

90-luvun hittibiisi Macarenassa on niin tarttuva rytmi ja mieleenjäävät sanoitukset, että pelkästään Macarena-nimen sanominen ääneen saa tutut säkeistöt rallattamaan päässä uudestaan ja uudestaan.

Los Del Rio -musiikkiduo julkaisi hitin alun perin espanjankielisenä vuonna 1993. Kolme vuotta myöhemmin Bayside Boys teki siitä englanninkielisen version, josta tuli kertarysäyksellä maailmanlaajuinen jättihitti.

Macarenaan liittyy myös tietty tanssi, jota tanssittiin diskoissa ahkerasti aina Macarenan pärähtäessä raikumaan kaiuttimista.

Voit katsoa Tomin (yllä) TikTok-videon täältä.

Tässä ovat kuuluisan kappaleen sanoitukset:

I am not trying to seduce you

When I dance, they call me Macarena

And the boys, they say que soy buena

They all want me

They can't have me

So they all come and dance beside me

Move with me

Chant with me

And if you're good, I'll take you home with me

Give happiness to your body Macarena

'cause your body is for giving happiness and nice things to

Give happiness to your body Macarena

Heeey,... Macarena! Aaay!

Macarena has a boyfriened who's called...

who's called the last name Vitorino,

and while he was taking his oath as a conscript

she was giving it to two friends ...Aaay!

(kertosäe)

Macarena , Macarena , Macarena

you're popular the summers in Marbella

Macarena , Macarena , Macarena

you like the guerilla excesses ...Aaay!

(kertosäe)

Macarena dreams of the English Tailor*

and buys the latest models

She would like living in New York

and seduce a new boyfriend... Aaay!

(kertosäe)

Kappaleessa Macarena-nimitystä käytetään kuvaamaan naista, joka yrittää saada miehet tanssimaan kanssaan.

Jos hän pitää heidän liikkeistään, Macarena vie miehet mielellään mukaan kotiinsa illan päätteeksi.