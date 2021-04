Alexi Laihon uusi yhtye jäi tyhjän päälle kitaristilegendan kuoleman jälkeen – ”Yritimme puhua hänelle elämäntapojen muuttamisesta”

Alexi Laihon kuolema muutti hänen uuden yhtyeensä Bodom After Midnightin ensilevyn bändin jäähyväisiksi.

Ei sen näin pitänyt mennä: Bodom After Midnightin esikois-ep jää myös yhtyeen viimeiseksi julkaisuksi.

Syy on synkkä, sillä bändin kitaristi-laulaja, pääsäveltäjä Alexi Laiho kuoli joulukuun lopussa.

Metallimusiikin legendan, useasti maailman parhaaksi kitaristiksi valitun Laihon kuolema vain 41-vuotiaana oli yllätys bändikavereillekin.

– Yllättihän se, vaikka olimmekin hänestä huolissamme, rumpali Waltteri Väyrynen sanoo IS:lle.

– Me ja monet muut Alexin lähipiirissä yritimme puhua hänelle elämäntapojen muuttamisesta, mutta hän oli itsepäinen, Väyrynen sanoo.

Basisti Mitja Toivonen kehottaa katsomaan uuden Paint the Sky with Blood -videon, jonka Ykä Järvinen kuvasi vain kymmenen päivää ennen Laihon kuolemaa.

– Siitä näkyy, että omista ongelmistaan huolimatta Allu oli hyvässä soittokunnossa loppuun asti.

Mitja Toivonen (vas.), Daniel Freyberg ja Waltteri Väyrynen eivät jatka ainakaan Bodom After Midnight -nimellä. –Bodom -nimen käyttäminen ilman Alexia tuntuisi väärältä.­

Korona muutti Bodom After Midnightin suunnitelmat viime vuonna.

Joulukuussa 2019 Laihon elämäntyö, jo 1997 ensilevynsä julkaissut Children of Bodom oli soittanut viimeiset keikkansa. Laihon nopeasti kokoaman Bodom After Midnightin oli tarkoitus keikkailla koko vuosi 2020 ahkerasti Suomessa ja maailmalla, mutta pandemia perui melkein kaikki esiintymiset.

Lopulta yhtye pääsi lavalle vain kolmesti. Bodom After Midnight esittäytyi yleisölle yhden viikonlopun aikana kerran Seinäjoella ja kahdesti Helsingin Tavastialla.

– Hyvä, että edes ne ehdittiin tehdä, Väyrynen sanoo.

– Tietysti niihin keikkoihin suhtautuu nyt eri tavalla kuin heti niiden jälkeen, Toivonen toteaa.

Laihon kanssa myös Children of Bodomissa vuodesta 2016 soittanut kitaristi Daniel Freyberg arvioi, että niin Laihossa kuin muussakin bändissä oli uuden aloittamisen intoa. Keikkoja varten oli treenattu paljon.

Alexi Laihon kuolema pisti yhtyeen suunnitelmat täysin uusiksi.­

Keikkojen sijasta Laiho vei uuden Bodomin studioon. Siellä saatiin taltioitua kolme kappaletta. Ne on nyt koottu 14-minuuttiseksi ep-levyksi, joka julkaistaan ensi viikon perjantaina.

Ja näistä kappaleista bändi toteaa aivan kuten Väyrynen keikoista: hyvä että edes nuo kolme biisiä saatiin talteen. Saatiin sentään ikuistettua Bodom After Midnightin soundi.

Kevään aikana oli tarkoitus jatkaa studiotyöskentelyä. Tähtäimessä oli albumin julkaisu ensi syksynä.

– Mitään muuta ei kuitenkaan ehditty äänittää, Väyrynen sanoo.

Arkistojen aarteita ei siis ole luvassa jatkossakaan. Koko bändin tuotanto mahtuu 14 minuuttiin.

– En tiedä kuinka paljon aikaisemmin Allu oli keksinyt jotain riffejään, mutta kaikki olivat uusia biisejä. Hän vaikutti ihmiseltä, joka elää hetkessä – myös biisintekijänä, Freyberg sanoo.

Yhtye soitti ensimmäisen keikkansa Seinäjoella lokakuussa 2020.­

Suhde Laihoon oli jokaisella Bodom After Midnightin soittajalla erilainen. Freyberg tutustui häneen jo vuonna 2005 helsinkiläisessä Ateljee-baarissa. Sen naapurissa sijaitsi levy-yhtiö Spinefarmin toimisto.

– Levy-yhtiön henkilökunta ja kaikki muusikot hengasivat enemmän siellä baarissa kuin toimistossa. Tultiin Allun kanssa hyvin juttuun alusta lähtien, kitaristi kertoo.

Väyrynen oli vain 3-vuotias ja Toivonen vuotta vanhempi kuin Children of Bodom julkaisi ensilevynsä.

– Äiti ja isäpuoli kuuntelevat metallia. Heiltä kuulin Bodomia ensimmäisen kerran jo 4-vuotiaana. Ja ensimmäinen ostamani levy oli Bodomin Follow The Reaper. Olin 6-vuotias. En oikeastaan osannut edes unelmoida Allun kanssa soittamisesta. Sitten vasta viime vuosina aloin miettiä, että olisipa siistiä soittaa hänen kanssaan, myös englantilaisessa Paradise Lost -yhtyeessä rummuttava Väyrynen sanoo.

– Isä lainasi aina levyjä Malmin kirjastosta. Niistä hän vinkkasi minulle Bodomin. En osannut ajatellakaan soittavani Allun kanssa, ja yllätyin, kun hän ja Daniel pyysivät minut mukaan tähän, aiemmin Santa Cruzissa soittanut Toivonen sanoo.

Bodom After Midnightin taru jäi odotettua lyhyemmäksi.­

Laihon kuoleman jälkeen noussut kohu kitaristin ”kahdesta vaimosta”, ilman virallista eroa päättyneestä liitosta yhdysvaltalaisen Kimberly Gossin ja ilman virallista vihkimystä kuolemaan saakka jatkunut suhde australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa ei riemastuta bändikavereita.

– Onneksi Allua ei kuitenkaan tulla muistamaan tästä kohusta, vaan ihan oikeasta syystä, Freyberg sanoo.

Hän tarkoittaa musiikkia. Sitä saadaan onneksi vielä jäähyväisannos ensi viikolla.

Bodom After Midninght: Paint the Sky with Blood -ep julkaistaan 23.4.2021