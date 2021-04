Christina Aguilera, 40, avautuu raastavista ulkonäköpaineista – paljastaa karun totuuden tyylistään, joka herätti huomiota ympäri maailmaa

Christina Aguilera oli yksi popmaailman kuvatuimpia ja seuratuimpia tähtiä 20 vuotta sitten. Nyt hän paljastaa, että hän itse inhosi omaa ulkonäköään.

Maailman menestyneimpiin poptähtiin lukeutuva Christina Aguilera, 40, ponnahti valtavaan suosioon 2000-luvun alussa. Näyttelijänäkin uraa uurtanut Aguilera tunnetaan muun muassa hittikappaleistaan Genie in a Bottle, Fighter ja Ain’t No Other Man.

Nyt Aguilera on avautunut kokemistaan ulkonäköpaineista harvinaisessa haastattelussa. Aguilera kertoo Health-lehdelle, että hän huolehti uransa alussa ulkonäöstään niin paljon, että se aiheutti hänelle valtavaa ahdistusta.

Fanit ympäri maailmaa kopioivat Christina Aguileran persoonallista tyyliä. Kuva vuodelta 2002.­

Aguileran hiustyyliä ja vaatemuotia kopioitiin fanien keskuudessa ympäri maailmaa, ja Aguilera nousi nopeasti yhdeksi maailman seuratuimmista tyyli-ikoneista. Laulaja oli juuri ja juuri täysi-ikäinen uran lähdettyä raketin lailla nousuun, ja tosiasiassa hän ei pitänyt ollenkaan laihasta olemuksestaan.

– Inhosin sitä, että olin niin älyttömän laiha. Minun on vaikea katsoa kuvia itsestäni urani alkuvaiheilta, koska muistan tunteneeni oloni niin epävarmaksi, Aguilera myöntää.

– En haluaisi olla enää parikymppinen, koska silloin on niin kiinni omissa ajatuksissaan ja vasta etsii itseluottamustaan, Aguilera sanoo.

Christina Aguilera 23-vuotiaana.­

Aguilera kertoo tuoreessa haastattelussa iloinneensa, kun hän sai enemmän muotoja 21-vuotiaana.

– Rakastin uusia kurvejani. Minusta oli mahtavaa, että minulla oli pylly. Olen aina sanonut, että naisia on niin paljon kiinnostavampi katsoa kuin miehiä!

Joulukuussa 40 vuotta täyttänyt poptähti korostaa olevansa nyt itsevarmempi kuin koskaan.

– Meillä kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä, mutta kun ikää tulee lisää, itseään ei enää vertaa muihin. Sitä alkaa arvostaa vartaloaan ja kantaa sitä ylpeydellä, Aguilera sanoo.

Christina Aguilera maaliskuussa 2020.­

Vaikka Aguilera nousi supertähteyteen 2000-luvun alussa, hän aloitti uransa jo hyvin varhain lapsitähtenä. Kahdeksanvuotiaana hän esiintyi Star Search -ohjelmassa sijoittuen toiseksi. 12-vuotiaana hänet nähtiin The Mickey Mouse Club -ohjelmassa, jossa esiintyi myös muita kuuluisuuksia, kuten Britney Spears ja Justin Timberlake.

Aguilera on voittanut urallaan muun muassa kuusi Grammya ja myynyt maailmanlaajuisesti yli 43 miljoonaa levyä. Hän on myös näytellyt musikaalielokuva Burleskissa vuonna 2010.

Christina Aguilera tapasi nykyisen miehensä Burleski-musikaalielokuvassa.­

Aguilera on kahden lapsen äiti. Hänellä on vuonna 2008 syntynyt poika liitostaan musiikkituottaja Jordan Bratmanin kanssa. He erosivat 2012. Aguilera tapasi nykyisen miehensä Matthew Rutlerin Burleski-elokuvan kuvauksissa, jossa Rutler työskenteli tuotantoavustajana. Parin tytär syntyi vuonna 2014.