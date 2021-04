Erika Vikman paljastaa radiossa pukeutuvansa valeasuun hakiessaan nettikirpparilta ostettuja vaatteita – saa lähes aina saman reaktion

Erika Vikman paljastaa Me Naiset Radion haastattelussa ostavansa vaatteitaan paljon kierrätettynä, mutta välttelevänsä myyntitilanteessa huomiota viimeiseen asti.

Laulaja Erika Vikman vieraili maanantaina Me Naiset Radion aamuohjelmassa Alina Kangasluoman ja Ida-Liina Huurtelan haastateltavana.

Vikman puhui radiolähetyksessä äskettäin ilmestyneestä uutuuskappaleestaan Häpeä, mutta myös imagostaan ja tyylistään. Räväkästä ja näyttävästä tyylistään tunnettu Vikman kertoi lähetyksessä ostavansa vaatteensa pitkälti vintagekaupoista, kirppiksiltä ja Tori.fi -sivustolta.

– Yritän kierrätettynä ostaa, Vikman perustelee.

– Kai sulla on joku pseudotili siellä? Kangasluoma ja Huurtela utelevat.

– Joo. Tosi usein, kun ostan koruja ja laukkuja ja mitä vaan, niin yritän tehdä sen mahdollisimman anonyymisti, Vikman paljastaa.

Vikman kuitenkin myöntää, että yllättävän usein myyjät tunnistavat hänet heti myyntitilanteessa.

– Se on se hetki kun tapaa sen (myyjän), vaikka kuinka yritän laittaa aurinkolasit tai silmälasit päälle ja olla nukkavieru, Vikman nauraa.

Vikman perustelee naamioitumistaan sillä, ettei hän haluaisi herättää juuri sillä hetkellä huomiota. Myyjät kuitenkin lähes aina kommentoivat Vikman uraa, jolloin hän tajuaa valeasunsa pettäneen jälleen kerran.

– Näen ihmisestä sellaisen reaktion, joten yritän pitää sen tilanteen mahdollisimman helppona sille ihmisellekin, mutta tosi usein mut tunnistetaan. Ne aina sanoo jotain, että se on niin hyvä se sun laulu, ja tajuan, että mun naamiointi meni pieleen, Vikman sanoo.

Voit kuunnella Erika Vikmanin haastattelun Me Naiset Radiossa alta:

– Nykyäänhän on helppo kun on maski. Kun huomiota ei halua, niin maskin kanssa sua ei kukaan tunnista, hän huomauttaa.

– Mutta ajattele niitä ihmisiä keneltä olet ostanut, niin olet tehnyt heidän päivänsä! He on omassa kaveripiirissään sanoneet, että Erika osti multa tän paidan, ja katsoo jatkossa sun keikat silmä kovana, että onko sulla se vaate päällä, Huurtela ja Kangasluoma muistuttivat.

Vikman kertoi äskettäin tyylistään ja uudesta musiikkivideostaan toimittaja Ina Mikkolan podcastissa Runkkarin ystäväkirja. Mikkola kysyi podcastissa Vikmanilta, mikä on tämän lempikehonosa tämän omassa vartalossa.

– Tissit ja kulmakarvat, Vikman vastasi empimättä ja jatkoi rinnoistaan puhuen:

– Niitä on kehuttu paljon. Ne ovat vähän huomiota herättävät. Vähän kuin sinullakin, niin muuhun kroppaan nähden, ne ovat sellainen selkeä uloke.

Kommentti sai Mikkolan purskahtamaan raikuvaan nauruun.

– En yhtään ihmettele, että muiden huomio menee tisseihini, jos minulla on sellaiset vaatteet, jotka minulla on esimerkiksi tällä seuraavalla musiikkivideolla. Kyllä siinä tuli levy-yhtiön pojilta kommentti, että ainakin etumus on hyvin esillä, Vikman sanoi.

Erika Vikman tuli tunnetuksi vuoden 2016 tangokuningattarena. Sittemmin hän on luonut uraa sooloartistina ja pyrkinyt euroviisuihin kappaleellaan Cicciolina.