Podcast: Vanhemmat huolestuivat, kun Sointu Borg ryhtyi julkaisemaan vähäpukeisia kuvia itsestään – Diili-kilpailijalta yksiselitteinen kuittaus

Diili-kilpailija ja tapahtuma-alan yrittäjä Sointu Borg, 28, vierailee VillitWellnessMimmit-podcastin uusimmassa jaksossa puhumassa muun muassa omasta urastaan, saamastaan palautteesta ja itsetunto-ongelmistaan.

Podcastissa keskustelu ajautuu seikkoihin, joita pidetään yleisesti huonoina asioina työllistymisen kannalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tatuoinnit ja lävistykset näkyvillä paikoilla – tai Soinnun tapauksessa rohkeat kuvat sosiaalisessa mediassa. Usein omat vanhemmat ovat ne, jotka näistä asioista jälkikasvuaan muistuttavat.

– Muistan, kun otin ekoja alusvaatekuvia, niin vanhemmat kysyivät, että tiedätkö sä mitä sä teet, että tämä voi sulkea ovia. Sanoin, että sulkekoot, Sointu kertoo.

Sointu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän on pyörittänyt omaa yritystään 19-vuotiaasta lähtien. Lisäksi hänellä on silikonirinnat ja hän julkaisee mielellään rohkeita kuvia itsestään. Sointu kertoo tottuneensa ulkonäköönsä liittyviin kommentteihin ja ennakkoluuloihin, ja hän on puhunut aiheesta paljon myös aiemmin.

Negatiivista palautetta Sointu kertoo saavansa tasaiseen tahtiin, mutta todellinen palautevyöry tuli, kun Diili alkoi helmikuussa. Ulkonäön kommentoiminen ei Sointua hetkauta, sillä sitä hän on saanut kuulla paljon, mutta tietyt kommentit hän otti vastaan raskaasti ja pahoilla mielin.

– Yksi, mikä oikeasti teki pahaa oli, kun ihmiset sanoivat, että vaikutan koulukiusaajalta ja narsistilta.

Sointu kertoo, ettei tunnista itseään koulukiusaajaksi, vaan on ala-asteelta lähtien toiminut sovittelijan roolissa eikä ole ikinä kiusannut ketään. Sointu myöntää, ettei yhteistyö esimerkiksi Jannen kanssa sujunut ”kuin Strömsössä”, mutta muistuttaa Diilin olevan kilpailu ja osallistujien aikuisia ihmisiä.

Sointu kertoo usein kuulevansa kommentteja, kuten ”Pidin sinua aika tyhmänä, mutta oletkin itse asiassa tosi fiksu”. Hänen mukaansa ihmiset ajattelevat kehuvansa häntä näin sanoessaan. Hän kertoo yrittäneensä nuorempana todistella itseään, mutta ymmärtänyt myöhemmin sen olevan turhaa.

Sointu käyttää esimerkkinä itse keksimäänsä termiä ”Lollolandia”, jossa jotkut ihmiset hänen mukaansa asuvat.

– Vaikka puhuisin mandariinikiinaa ja perustaisin seuraavan Supercellin, tulen aina olemaan heidän silmissään kaksi puhuvaa tissiä.

Diilin myötä myös ihmiset, jotka ovat aiemmin haukkuneet Sointua ja hänen uravalintojaan jopa päin naamaa, ovat nyt lähestyneet häntä tsemppaavin viestein ja kertoneet aina uskoneensa häneen.

– Totta kai vastaan kohteliaasti ja kiitän, mutta samalla mietin, että ei tämä nyt ihan näin mennyt.

Sointu kertoo myös kamppailleensa pitkään huonon itsetunnon kanssa ja käyneensä ”pohjalla”. Hän kertoo aikuisiällä pohtineensa asioita, jotka ovat vaikuttaneet hänen itsetuntoonsa. Hän nostaa esimerkiksi kaveripiirin, jossa hän on joutunut ”pienentämään itseään”.

– Olen ehkä eksynyt sellaisiin kaveripiireihin, joissa on ollut sellainen energia, että jos joku loistaa vähän eritavalla, se on haluttu ikään kuin kytkeä pois. En ole ehkä osannut valita oikeanlaisia ihmisiä lähipiiriini.

Sointu kertoo myös, että hänellä on ollut nuoruudessaan ihmissuhteita, joissa hänen itsetuntoaan on systemaattisesti romutettu. Hän kertoo muutama vuosi sitten jättäneensä vanhan kaveripiirinsä kokonaan taakseen ja rakentamaan kaiken uudestaan.

– Se oli sellaista aikaa, että mulla ei ollut yhtään kaveria. Itsetunto on ollut niin matalalla, että olen ajatellut olevani niin vastenmielinen ihminen, ettei kukaan halua olla minun kanssani tekemisissä.

