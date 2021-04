Laulaja Evelina vitsaili somessa prinssi Philipin kuolemalla – seuraajilta täystyrmäys: ”Ajattelematon kommentti”

Evelina pahoitteli myöhemmin somejulkaisuaan.

Evelinalla on Instagramissa yli 160000 seuraajaa.­

Laulaja Evelina, 25, julkaisi myöhään sunnuntai-iltana kuvan Instagramissa, joka sai paljon porua aikaan. Kuvassa Evelina poseeraa sängyllä paljas sääri eteenpäin ojennettuna. Kuvatekstissä on viittaus brittihovissa vallitsevaan tilanteeseen.

– Mulla ja kuningatar Elizabethilla on yhteistä se et molemmil on tiedos hot girl summer, Evelina kirjoittaa.

Iso-Britannian kuningatar Elisabet jäi perjantaina leskeksi 73 vuoden mittaisen avioliiton jälkeen, kun hänen puolisonsa Philip kuoli 99-vuotiaana.

Kuningattaren menetykseen viittaava kirjoitus sai Evelinan someseuraajilta täystyrmäyksen. Asiaa on ruodittu sekä Instagramissa että keskustelufoorumi Jodelin puolella.

– Mauton vitsi, joku toteaa kuvan kommenttikentässä.

– Ajattelematon kommentti. Kuoliko sun elinikäinen puoliso ja sun pitää haudata se, kysyy toinen.

Somemyrskyn noustua laulajakin tuntui ymmärtäneen, että kuvateksti sai aikaan pahaa mieltä. Lopulta hän nöyrtyi pahoittelemaan asiaa.

– Ei ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä, siispä pahoitteluni. Rauhaa ja rakkautta ja aurinkoa, uusia pettymyksiä kohti, Evelina jatkoi päivitystään.

Prinssi Philipin kuolema on ollut viime päivien puhutuin uutinen, joka on koskettanut ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Lounaisella Tyynellämerellä sijaitsevan Vanuatun Tanna-saarella Philipiä on palvottu jopa jumalan kaltaisena hahmona. Alueella on nyt meneillään virallinen suruaika, ja maanantaina paikalliset kokoontuivat yhteiseen seremoniaan muistamaan prinssiä.

Evelina nousi julkisuuteen vain 16-vuotiaana The Voice of Finland -kisasta, ja hänen esikoisalbuminsa 24K teki suomalaista musiikkihistoriaa myyden platinaa jo ennen julkaisuaan.

Kolmannen albuminsa viime kesänä julkaissut laulaja tunnetaan muun muassa hiteistään Honey, Kylmii väreitä ja Hitaasti. Hänet valittiin vuoden naissolistiksi Emma-gaalassa vuonna 2018.