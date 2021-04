Elon Muskin naisystävä julkaisi hätkähdyttävän kuvan uudesta tatuoinnistaan – koko selkää peittävät ”alien-arvet”

Tesla-miljardööri Elon Muskin naisystävä, muusikko Grimes, julkaisi Instagram-tilillään kuvan uudesta tatuoinnistaan.

Grimesin, oikealta nimeltään Claire Boucherin, selkä on kuvassa täynnä punertavia arpia. Hänen mukaansa tatuointi on tehty valkoisella musteella, ja se esittää ”alien-arpia”.

– Minulla ei ole hyviä kuvia, koska siihen sattuu liikaa ja minun pitää nukkua. Se on punainen muutaman viikon ajan, mutta niistä tulee kauniit alien-arvet, Grimes kirjoittaa kuvatekstissään.

Musk ja kanadalaistaustainen muusikko Grimes ovat olleet yhdessä muutaman vuoden. He kertoivat seurustelevansa vuonna 2018, ja tammikuussa 2020 Grimes ilmoitti olevansa raskaana.

Toukokuussa syntyi poika, ja perhe päätyi otsikoihin erittäin ainutlaatuisen nimivalinnan vuoksi. Pojan nimi on X Æ A-XII. Alkuperäinen versio oli X Æ A-12, mutta Kalifornian osavaltion laki esti numeron käyttämisen nimessä. Grimes itse on sanonut nimen näyttävän paremmalta roomalaisella numerolla kirjoitettuna.

Grimes on selventänyt Twitterissä nimen merkitystä. X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja. Æ tai Ae on haltijakielellä kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly. A-12 on SR-17:n edeltäjä, joka on Muskin perheen suosikkilentokone. A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on Grimesin lempikappale.

Muskilla on 1-vuotiaan poikansa lisäksi kuusi lasta ensimmäisestä liitostaan Justine Wilsonin kanssa. Heidän ensimmäinen poikansa, Nevada, syntyi vuonna 2002, mutta koki kätkytkuoleman vain 10 viikon ikäisenä.

Pari vuotta myöhemmin syntyivät kaksospojat Griffin ja Xavier. Vuonna 2006 Justine synnytti vielä kolmoset: Damianin, Saxonin ja Kain. Molemmat monikkoraskaudet saivat alkunsa koeputkihedelmöityksen avulla.