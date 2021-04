Big Brother -tähti Nikki Grahame, 38, on kuollut – sairasti anoreksiaa 8-vuotiaasta saakka

7-vuotiaana kuultu ilkeä kommentti ulkonäöstä käynnisti Nikki Grahamen päässä kierteen, josta ei enää koskaan ollut paluuta.

Tosi-tv-tähti Nikki Grahame on kuollut 38-vuotiaana. Lehtitietojen mukaan hän kuoli 9. huhtikuuta.

Grahame osallistui Britannian Big Brother -ohjelmaan ensimmäisen kerran vuonna 2006 sijoittuen viidenneksi, ja uudestaan vuonna 2010 sijoittuen kolmanneksi. Hän vieraili BB-talossa myös vuonna 2015 ja osallistui myös Kanadan Big Brotheriin, jossa sijoittui kuudenneksi.

Ensimmäisen Big Brother esiintymisensä jälkeen Grahame sai oman televisio-ohjelman Princess Nikki, jota tehtiin yhden tuotantokauden verran.

Grahame muistetaan sirosta ja hoikasta olemuksestaan. Sen taakse kätkeytyi kuitenkin synkkä tarina. Daily Mailin mukaan Grahame oli 8-vuotias sairastuessaan anoreksiaan, josta ei koskaan parantunut. Sairaus sai alkusysäyksensä, kun toinen tyttö sanoi voimistelutunnilla hänen takamustaan isoksi. Se ajoi hänet kierteeseen, josta ei lopulta ollut enää paluuta.

– Ajattelin, että ollakseni suositumpi ja parempi voimistelija, minun tuli olla laihempi. Koska halusin olla paras, minun piti myös olla laihin, Grahame kertoo vuonna 2012 julkaistun kirjansa esipuheessa.

Pian tämän jälkeen Grahamen isoisä kuoli ja hänen vanhempansa erosivat. Kaikki nämä seikat saivat Grahamen kieltäytymään syömisestä. Äiti huomasi tyttärensä painon laskevan ja huolestui. Vain kuukautta ennen 9-vuotissyntymäpäiväänsä Grahame joutui ensimmäistä kertaa hoitoon.

Tosi-tv-tähti edusti vip-tilaisuudessa Lontoossa kesällä 2018.­

Grahame taisteli syömishäiriötä vastaan lähes koko ikänsä, 30 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut kamppailustaan anoreksiaa vastaan kaksi kirjaa: Dying To Be Thin (2009) ja Fragile (2012). Grahame on myös puhunut sairaudestaan paljon julkisesti ja sanonut, että se on ikuisesti läsnä hänen elämässään.

– Vaikeuksia kohdatessani on aina mahdollisuus luisua siihen takaisin, Grahame sanoi vuonna 2014.

Teini-ikäisenä Grahame yritti kahdesti itsemurhaa lääkkeiden yliannostuksella. Häntä hoitaneen lääkärin mukaan Grahamella oli vaikein anoreksia, mitä hän oli ikinä nähnyt. Lopulta 19-vuotiaana Grahame alkoi saada sairauttaan hallintaan. Ongelmia tuotti kuitenkin hoitolaitoksissa ja sairaaloissa vietetty lapsuus ja nuoruus.

– Minulla ei ollut sosiaalisia taitoja, koulutusta, eikä omaa kotia. Olin kirjaimellisesti tyhjän päällä. Repsahdin pari kertaa, koska en osannut muutakaan, Grahame kertoi vuonna 2017.

Nikki Grahame tammikuussa 2017.­

Viime vuosina Grahame sai elämänsä hallintaan ja päätti ryhtyä opiskelemaan. Koronapandemiasta johtunut eristys ja yksinäisyys oli lopulta Grahamelle liikaa. Hän ammensi elinvoimansa ystävistään, joita hänen ei ollut mahdollista tavata, kun kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan Britanniassa. Hän ei enää pystynyt vaimentamaan ääntä päässään, joka käski hänen lopettaa syöminen.

Grahamen Susan-äiti puhui tyttärensä kuolemaan johtaneista asioista britannialaiselle ITV-televisiokanavalle. Hänen mukaansa kuntosalien sulkeminen ja jatkuva yksinäisyys johtivat hänen tyttärensä tilan heikkenemiseen. Urheilu oli Grahamelle henkireikä.

– Ilmeisesti hän ei nähnyt ketään. Tarjouduin yöpymään hänen luonaan, mutta hän sanoi, että minun täytyy pysyä omassa kodissani, äiti kertoo.

Joulukuussa Grahame kaatui kotonaan, ja hänen lantionsa ja ranteensa murtui. Tuolloin äiti muutti hänen luokseen, mutta tytär oli jo hyvin sairas ja laiha.

Grahamen viimeiseksi jääneessä Instagram-julkaisussa hän osoitti turhautumistaan marraskuussa julistettuun koronasulkuun.

– Ei tätä, en jaksa enää, hän kirjoitti.