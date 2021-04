Kommentti: Mira Ahola kertoi Ylellä Temptation Island -kohuohjelman järkyttävästä puolesta – yllättävä yksityiskohta paljastaa naisvihasta totuuden, jota ei haluta myöntää

Oletus somemaailmassa on usein, että naisvihaa viljelisivät vain heteromiehet, mikä voimistaa poleemista ilmapiiriä, kirjoittaa toimittaja Nita Makkonen.

Nelosen tosi-tv-sarjaan Temptation Islandiin osallistunut Mira Ahola kertoi perjantaina ilmestyneessä Ylen dokumentissa kuvauksiin osallistumisen hirveästä puolesta.

Mira sai kuvausten jälkeen niin paljon vihapostia ja uhkauksia, että hänen mielenterveytensä romahti. Lopulta pelkkä puhelimen käteen ottaminen laukaisi paniikkikohtauksen.

Viestit sisälsivät huorittelua, tappouhkauksia, itsemurhakehotuksia ja silmittömän määrän erilaisia solvauksia.

Käydään kuvio läpi lyhyesti alusta asti.

Nuori fitnessistä innostunut, kaunis ja herttainen Mira saapui Temptation Islandille yhdessä urheilullisen, komean ja mukavan kumppaninsa Valton kanssa. He vaikuttivat todelliselta unelmaparilta.

Pariskunta erotettiin toisistaan sinkkujen keskuuteen eri saarille. Mirasta muuttui nopeasti kuvauksissa surullinen ja ahdistunut, ja hän itki usein.

Hän tuli yhden sinkkumiehen kanssa hyvin toimeen. Mies kuunteli hänen ahdistustaan ja antoi tukea. Kaksikko vaikutti toisiinsa ihastuneelta. Kuvausten loppuvaiheessa he päätyivät sänkyyn yhdessä.

Valto oli tilanteesta ymmärrettävästi todella loukkaantunut, ja parisuhde päätyi eroon.

Kuvausten jälkeen somessa räjähti.

Sulta pitäis repii pää irti vitun huora, kuuluu Miran saama esimerkkiviesti.

Mira ja Valto erosivat tosi-tv-sarjan kuvausten lopuksi.­

Tapaus ei ollut kuitenkaan mitenkään ällistyttävä Temptation Islandin pettämisen täyteisessä historiassa. Jo ihan sarjan ensimmäisellä kaudella vuonna 2015 otsikoihin nousi Simo Pölösen pettämistouhu. Simo myönsi kameralle, että ”kyllähän se kettu kävi kolossa”.

Simo nousi melkoiseen raikulipojan maineeseen sarjan jälkeen. Hän kertoi radio SuomiPopilla ohjelman jälkeen vilkastuneesta sinkkuelämästään ja naisilta saamistaan mukavista viesteistä.

Kuusi vuotta sitten Simon käytös kuitattiin varsin vanhanaikaisella ”pojat on poikia” -tyyppisellä ajatuksella. Muun muassa IS:n kommenttipalstalla Simolle suorastaan satoi tukea.

Ensimmäisen kauden jälkeen tunnelma on muuttunut ja miehetkin ovat saaneet osansa nettikritiikistä.

Sarjan kolmannella kaudella Jonne Sahanen petti kumppaniaan useaan otteeseen sinkku-Erikan kanssa. Miestä alettiin kutsua sosiaalisessa mediassa Elämänpeli-Jonneksi, koska hän höpisi monta kertaa pelaavansa ohjelmassa ”elämänpeliä”.

Jonne ei jäänyt ilman kurjaa vastaanottoa. Hän kertoi Iltalehdessä toukokuussa 2019, että sai ohjelmaan osallistumisen jälkeen ”kunnolla turpaan” yökerhossa Salossa. Kyseessä oli Jonnen mukaan jopa kolmas kerta, kun hänet hakattiin tv-julkisuuden takia.

Elämänpeli-Jonne kertoi taannoin joutuneensa useaan kertaan hakatuksi tv-julkisuuden takia.­

Sarjan neljännellä kaudella tyttöystäväänsä pettäneen Elias Metsämaan käytös aiheutti katsojissa suunnatonta raivoa. Elias kertoi Ylen Akuutti-ohjelmassa jälkikäteen, että sarjan tekeminen oli todella raskasta. Hän kysyi Akuutissa terapeutin mielipidettä siihen, onko hän narsisti tai psykopaatti, kuten vihaviestien lähettäjät hänelle väittivät.

Netin naisviha on todellinen, olemassa oleva ilmiö, jota ei voi vähätellä. Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen StratComin tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että Suomen naisvetoinen hallitus saa internetissä osakseen valtavan määrän naisvihamielistä häirintää.

Mira Ahola kertoi Ylellä, että vihapostia ei tullut joitakin kymmeniä, vaan pikemminkin useita satoja. Viestejä tulvi puhelimeen jatkuvalla syötöllä.

Sekä miehet että naiset ovat saaneet osansa ”Temppareissa” pettämisestä. Jonne kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa vihan takia, Mira henkistä.

Kohdatun vihan keskeinen eroavaisuus on siinä, että Jonne ja Elias tuntuivat saavan eniten vihaa jostain muusta kuin itse pettämisestä. Jonne ärsytti persoonansa puolesta, ja Eliasta syytettiin psykopaatiksi. Miran kohdalla eniten tuntui provosoivan itse teko. Se, että Mira halusi harrastaa seksiä suhteensa ulkopuolella.

Vihapostia yllättävämpää oli mielestäni yksi Miran Ylen dokumentissa mainitsema lause siitä, millaista vihapostia hän on oikeastaan saanut.

– Joku sellainen äiti-ihminen laittoi minulle viestiä, kun ensin oli siinä analysoinut minun tekoa ja haukkunut, että toivottavasti sä et saa ikinä lapsia, koska kenenkään lapsen ei tarvitse olla tollasen huoran lapsi, Mira kertoo.

Oletus somemaailmassa on usein, että naisvihaa viljelisivät vain heteromiehet, mikä voimistaa poleemista ilmapiiriä. Naisviha on olemassa oleva ongelma, mutta heteromiesten päätön syyttely siitä on niin yksinkertaista, että suututtaa. Naisvihaa voi harjoittaa ihan kuka tahansa. Miran sanat todistavat sen.

Sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Katariina Mäkinen kommentoi ilmiötä Ylen jutussa osuvasti. Hän huomautti, että naisviha on usein tiedostamatonta, eikä se ole pelkästään yksilön tunne, vaan yhteiskunnan rakenne.

– Tuskin kukaan ajattelee, että nyt vihaan naisia ja sen takia lähetän tällaista postia. Enemmänkin se näyttäytyy sellaisena, että ihmiset tuohtuvat, kun joku nyt toimiikin normien vastaisesti, Mäkinen sanoi.

Kannustankin kyseenalaistamaan mieluummin normeja kuin yksilöiden käytöstä, kun joku tv:ssä nähty asia suututtaa. Tarvitseeko naisen todella olla kiltti ja herttainen kuin neitsyt Maria? Entä onko se pettäminen edes itsessään niin iso rikos kuin yksiavioisessa yhteiskunnassa tunnutaan välillä ajattelevan?

Pettäminen on kiistatta kurjaa käytöstä, mutta rikollista se ei ole. Maailmassa tapahtuu pahempiakin asioita.