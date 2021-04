Tässä ovat uudet Selviytyjät-tähdet! Shirly Karvinen, Playboy-malli Susanna Penttilä, Ylen suosikkijuontaja...

Selviytyjät Suomi -ohjelman Karibian-kaudelle osallistuu kuusitoista julkisuudesta tuttua henkilöä.

Selviytyjät Suomi -sarjan viidennen kauden kilpailijat on julkistettu.

He ovat muotialan yrittäjä Susanna Penttilä, radiojuontaja Ville "Viki" Eerikkilä, realitytähti Ella Toivainen, muusikko ja malli Paul Elias Uotila, Miss Suomi 2014 Bea Toivonen, tv- ja radiojuontaja Lauri Salovaara, fitnessin maailmanmestari 2019 Eveliina Tistelgren, Suurin pudottaja Suomen -voittaja 2020 ja meikkitaiteilija Aarni Mikkola, esiintyjä ja media-alan yrittäjä Sanna Pikkarainen, näyttelijä ja muusikko Jon-Jon Geitel, tangokuningatar Eija Kantola, realitytähti Daniel Lehtonen, laulaja ja somevaikuttaja Tuuli Oikarinen, ex-lumilautailija Heikki Sorsa, juontaja ja Miss Suomi 2016 Shirly Karvinen ja ammattiscoottaaja Helmeri Pirinen.

Selviytyjät-kausi kuvataan tällä kertaa Karibian auringon alla. Nelosen tiedotteen mukaan paratiisissa on myös kääntöpuoli: kilpailijoita uhkaavat kuvauksissa rajut sääolosuhteet, vaaralliset matelijat, hämähäkit ja tuhatjalkaiset.

Sarjan tällä hetkellä televisiossa pyörivä kausi kuvattiin Suomen Lapissa eräolosuhteissa.

Susanna Penttilä

Susanna Penttilä, 49, on seurapiirikaunotar ja yrittäjä, joka pyörittää Férrer-muotiliikettä Helsingissä. Susanna tuli tunnetuksi poseerattuaan Playboy-lehdessä vuonna 2004, ja tämän jälkeen hänet on nähty esiintymässä ohjelmissa Viidakon tähtöset, Kaksi julkkista ja Yhdet häät sekä Tavallista elämää.

Viki Eerikkilä

Ville ”Viki” Eerikkilä, 35, on suosittu radiopersoona, joka tunnetaan YleX:n juontajana. Viki on seurannut Selviytyjät Suomea ahkerasti, ja hänen suosikkipelaajikseen ovat aikaisemmilta kausilta nousseet Wallu Valpio ja Ilari Sahamies. Vikillä on itselläänkin pokeritaustaa, ja hän suhtautuu Selviytyjien ihmissuhdepeliin kiinnostavana haasteena.

Ella Toivainen

Ella Toivanen, 23, ponnahti julkisuuteen astuttuaan Big Brother -taloon vuonna 2020, jossa hän herätti huomiota tullessaan rohkeasti esiin transnaisena. Ella rakastaa esiintymistä, ja hän on harrastanut nuorempana kilpatanssia 11 vuoden ajan. Ella uskoo, että tästä taustasta voi olla apua Selviytyjissä, sillä hän kokee, että tanssimaailma on kasvattanut häntä toimimaan ryhmässä, kommunikoimaan toisia loukkaamatta sekä kestämään häviöiden aiheuttamia pettymyksiä.

Paul Elias Uotila

Paul Elias Uotila, 30, on musiikkialan ammattilainen, joka kirjoittaa oman artistiuransa ohella kappaleita mm. Robinille ja Jesse Kaikurannalle. Tämä kiharatukkainen ja komea mies tekee keikkaa myös Paparazzin mallina, ja hänet on nähty mm. Italian Voguen sivuilla.

Bea Toivonen

Bea Toivonen, 28, kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2014, ja nykyään hän työskentelee Lontoossa maskeeraajana. Bea on luonteeltaan yllytyshullu heittäytyjä, joka ei pelkää tarttua uusiin haasteisiin. Nainen on nuoruudessaan harrastanut ahkerasti eri urheilulajeja aina karatesta ja tenniksestä ratsastukseen ja tällä hetkellä hän pitää huolta kunnostaan oman PT:n avulla.

Lauri Salovaara

Lauri Salovaara, 42, on yrittäjä, juontaja ja puhuja, joka on saanut julkisuutta erityisesti Miljonääriksi 500 päivässä -projektistaan. Positiivisesti elämään suhtautuva mies jaksaa aina innostua uusista asioista, eikä hän anna suurtenkaan takaiskujen lannistaa. Laurilla on loistavat puhelahjat ja taito vakuuttaa yleisönsä, ja näitä taitoja hän aikoo käyttää myös Selviytyjissä hyväkseen.

Eveliina Tistelgren

Eveliina Tistelgren, 30, on fitness-ammattilainen ja suosittu somevaikuttaja, joka on vastikään jättänyt kilpauran taakseen. Tällä hetkellä hän asuu Lapissa ja viettää rauhallista elämää kaukana kaupungin sykkeestä. Työn saralla Eveliina on keskittynyt verkkovalmennukseen sekä someen liittyvään sisällöntuotantoon.

Aarni Mikkola

Aarni Mikkola, 28, tunnetaan meikkitaiteilijana ja drag-artistina, joka voitti Suurin pudottaja Suomen vuonna 2020. Mies on armoton Selviytyjät-fani, ja hän ymmärtää peliä sen kaikilla tasoilla. Kilpailijana Aarni on periksiantamaton, eikä hän koskaan lannistu, vaikka jäisi pelikentällä muista jälkeen.

Sanna Pikkarainen

Sanna Pikkarainen, 38, tunnetaan Sohvaperunat-sarjasta, jossa hän on ollut kommentoimassa tv-ohjelmia rennolla otteella kotisohvalta käsin. Sanna on esiintynyt aikoinaan musikaaleissa tanssijana ja laulajana, ja nykyään hän tekee tuotantopuolen töitä.

Jon-Jon Geitel

Jon-Jon Geitel, 31, on ammattinäyttelijä ja muusikko, joka on ollut mukana Roope Salminen ja koirat -yhtyeessä toisena solistina. Hänet on nähty esiintymässä sekä suurten teattereiden lavoilla että elokuva- ja tv-rooleissa mm. sarjoissa Kotikatu, Helppo elämä ja Ratamo.

Eija Kantola

Eija Kantola on legendaarinen iskelmälaulaja ja yrittäjä, joka on keikkaillut ympäri Suomen jo kolmen vuosikymmenen ajan. Eija on hyvässä fyysisessä kunnossa, ja hän pelaa aktiivisesti lentopalloa, jalkapalloa ja sählyä.

Daniel Lehtonen

Daniel Lehtonen tuli kansalle tutuksi osallistuttuaan kahdesti Temptation Island -ohjelmaan, josta sai itselleen lempinimen Bile-Dani. Tämän jälkeen Daniel on nähty mm. Hottiksissa, ja Suurimmassa pudottajassa. Päivätyönään Daniel toimii yrittäjänä verkkomainonnan parissa ja asuu Espanjassa puolisonsa Eveliinan kanssa.

Tuuli Oikarinen

Tuuli Oikarisen tie parrasvaloihin alkoi jo 12-vuotiaana, kun hän julkaisi hittikappaleen Salaisuudet. Musiikkiuransa ohella Tuuli tekee töitä videobloggaajana, ja hänen energisellä YouTube-kanavallaan on yli 74 000 tilaajaa.

Heikki Sorsa

Heikki Sorsa on entinen ammattilumilautailija, joka on osallistunut mm. Salt Lake Cityn talviolympialaisiin vuonna 2002. Miehen kunto on yhä kohdillaan, ja hänen harrastuksiinsa kuuluvat lumilautailun lisäksi surffaus, skeittaus ja jalkapallo. Tämä huimapäinen mies pärjää myös pokeripöydässä, jossa on voittanut mm. Ilari Sahamiehen.

Shirly Karvinen

Shirly Karvinen tuli tunnetuksi vuoden 2016 Miss Suomena, ja tällä hetkellä hän työskentelee radiojuontajana Basso-radion aamushow:ssa. Shirlyä kiehtoo Selviytyjissä itsensä kokonaisvaltainen haastaminen ja mahdollisuus irtautua älylaitteista sekä arjen luksuksesta.

Helmeri Pirinen

Helmeri Pirinen on ammatiltaan scoottaaja ja yrittäjä, joka tuli julkisuuteen osallistuttuaan Big Brother -ohjelmaan vuonna 2019. Tämä aurinkoinen ja rento mies tulee varmasti solahtamaan nopeasti porukkaan, ja varmistaa asemansa pelin alkuvaiheessa ketteränä pelaajana, josta on hyötyä kilpailuissa.

