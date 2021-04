Shirly Karvinen muistelee podcastissa epämukavaa tilannetta Miss Universum -kisoissa – missit kuskattiin yksityisjahdille vanhempien miesten seuraksi

Shirly Karvinen kertoo mietteitään misseydestä Aki Linnanahteelle.

Juontaja Shirly Karvinen muistelee omia missiaikojaan Aki Linnanahteen talk show’n tuoreessa jaksossa. Linnanahde kysyy YouTubessa julkaistussa jaksossa kokeeko Karvinen, että hän olisi kohdannut vähättelyä tai ennakkoluuloja missitaustan takia.

Karvinen sanoo huomanneensa, että misseys leimaa kauneuskisoihin osallistuvia naisia ja missin leima on vaikea karistaa.

– Jollain tapaa se on ehkä jopa pahempi, kuin mitä se on joskus ollut. Itse koen, että siinä on iso työ takana, että sut muistetaan jostain muusta kuin siitä, että olet entinen missi, Karvinen sanoo Aki Linnanahteelle.

Hän kertoo talk show’ssa tehneensä radiojuontajan töitä jo vuosikausia, mutta silti hän kohtaa yhä tilanteita, joissa häntä halutaan tituleeraa ennen kaikkea missiksi.

– Olen ehkä itsekin tyytynyt siihen, että tällaista tämä vain on. Olen vasta nyt herännyt, että ei sen pitäisi mennä niin.

Karvinen muistelee ohjelmassa myös Miss Universum -kisakokemustaan ja sitä, kuinka missejä siellä kohdeltiin.

– Silloin kun olin Miss Universum -kisoissa Filippiineillä, niin siellä oli sellainen meininki, että tiettyjen maiden edustajat valittiin yksityisjahdille, jossa oli joku sijoittajamies. Hän saattoi olla vähän vanhempi herrasmies ja hänellä oli oma possensa mukana. Meidän tehtävä oli olla siellä nättinä, olla kohteliaita, hymyillä ja ottaa yhteiskuvia, Karvinen muistelee.

Shirly Karvinen kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2016.­

Hän kertoo Linnanahteelle ohjelmassa, että tuolloin hän ja monet muut missit joutuivat tilanteisiin, jotka olivat heistä hyvin epämukavia.

– Kun käsi menee lanteille, niin pitää muistaa, että älä tee tästä kohtausta, tää täytyy nyt vain niellä. Pelaat siinä vain mukana, vaikka on äärimmäisen epämukava olo, hän sanoo.

Linnahde sanoo olevansa hämmästynyt kuulemastaan ja ihmettelee, että tapahtuuko vastaavaa yhä kansainvälisissä missikisoissa.

– Kisa menee koko ajan eteenpäin, joten todellakin toivoin, että meno ei ole enää samanlaista, Karvinen vastaa.